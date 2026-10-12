Θεσσαλονίκη: Γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε φωτιά στο Πανόραμα

Μια γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της το μεσημέρι της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Οι πυροσβέστες, που επιχειρούσαν στο σημείο, βρήκαν τη γυναίκα, η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία της ταυτότητάς της παραμένουν άγνωστα.

Εκδήλωση της πυρκαγιάς στο Πανόραμα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου 2026, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Αμέσως μετά την εκδήλωσή της, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό.

Η άμεση ενημέρωση οδήγησε σε ταχύτατη κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο για την αντιμετώπιση της φωτιάς, η οποία απαιτούσε άμεση παρέμβαση λόγω της φύσης της βλάστησης.

Άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν συνολικά 20 πυροσβέστες. Στην επιχείρηση συμμετείχε και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, ενισχύοντας τις προσπάθειες περιορισμού και κατάσβεσης των φλογών.

Οι επίγειες δυνάμεων περιλάμβαναν επίσης έξι πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία έφτασαν στο σημείο για να συνδράμουν στο έργο. Επιπρόσθετα, ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη κινητοποιήθηκε και συνέδραμε ενεργά στην επιχείρηση, παρέχοντας υδροφόρες για την ενίσχυση του ανεφοδιασμού των πυροσβεστικών οχημάτων.

Εντοπισμός γυναίκας κατά την κατάσβεση

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης της φωτιάς, οι πυροσβέστες εντόπισαν μια γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Η ανακάλυψη αυτή έγινε εντός της περιοχής όπου μαινόταν η πυρκαγιά, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των σωστικών συνεργείων.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν βρεθεί στοιχεία για την ταυτότητα της γυναίκας. Οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο σημείο παραμένουν αδιευκρίνιστες, καθώς δεν έχουν γίνει γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την παρουσία της στην περιοχή της πυρκαγιάς.

Η κατάσταση της γυναίκας και η μεταφορά της

Μετά τον εντοπισμό της, η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατάφερε να ανακτήσει τις αισθήσεις της πριν τη μεταφορά της. Η διακομιδή της πραγματοποιήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στο σημείο.

Η άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο κρίθηκε απαραίτητη για την παροχή της κατάλληλης ιατρικής φροντίδας και την περαιτέρω διερεύνηση της κατάστασης της υγείας της, δεδομένου του τρόπου με τον οποίο εντοπίστηκε.

Διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς

Για τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει το έργο της συλλογής στοιχείων και της εξέτασης των συνθηκών υπό τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.

Η έρευνα του Ανακριτικού Κλιμακίου είναι σε εξέλιξη, με στόχο να διαλευκανθούν πλήρως οι παράγοντες που προκάλεσαν την πυρκαγιά στην περιοχή της χαμηλής βλάστησης στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Newsit