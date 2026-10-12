Μαρτυρικός ο θάνατος της 89χρονης στο Μενίδι: Ξυλοκοπήθηκε και στραγγαλίστηκε

Μαρτυρικό θάνατο βρήκε μια 89χρονη γυναίκα στο Μενίδι, καθώς ο δράστης φέρεται να την ξυλοκόπησε άγρια και στη συνέχεια να την αποτελείωσε, φράζοντάς της το στόμα και σφίγγοντας τον λαιμό της. Για την υπόθεση αυτή, οι αστυνομικές αρχές έχουν προσαγάγει και ανακρίνουν τον 62χρονο γιο του θύματος, ο οποίος, όπως και η μητέρα του, εργάζεται ως ρακοσυλλέκτης.

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε σοβαρά τραύματα στο σώμα της άτυχης γυναίκας, ενισχύοντας την εικόνα ενός βίαιου θανάτου. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος της 89χρονης.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Η ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στη σορό της 89χρονης γυναίκας έφερε στο φως στοιχεία που υποδηλώνουν τον μαρτυρικό χαρακτήρα του θανάτου της. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν εκτεταμένες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες μαρτυρούν την άγρια επίθεση που δέχθηκε η ηλικιωμένη.

Πέρα από τις κακώσεις στο κεφάλι, η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει και την ύπαρξη τραυμάτων στον θώρακα του θύματος. Ο θάνατος επήλθε τελικά από ασφυξία, καθώς ο δράστης φέρεται να της έφραξε το στόμα και να της έσφιξε τον λαιμό, ολοκληρώνοντας την αποτρόπαια πράξη.

Η προσαγωγή του γιου και το παρελθόν του

Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές έχουν προσαγάγει και ανακρίνουν τον 62χρονο γιο της 89χρονης. Ο γιος, όπως και η μητέρα του, δραστηριοποιείται στον τομέα της ρακοσυλλογής, ένα στοιχείο που έχει συμπεριληφθεί στην προανάκριση.

Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι ο 62χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές. Ειδικότερα, είχε εμπλακεί σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά, γεγονός που εξετάζεται από τους ανακριτές ως μέρος του προφίλ του προσαχθέντος.

Οι μαρτυρίες των γειτόνων και η εμπλοκή του ανιψιού

Οι γείτονες της άτυχης 89χρονης έχουν παράσχει σημαντικές πληροφορίες στις αρχές. Συγκεκριμένα, δήλωσαν ότι είχαν επανειλημμένα ακούσει τον 62χρονο γιο της να φωνάζει στη μητέρα του, γεγονός που υποδηλώνει ενδεχομένως μια τεταμένη σχέση μεταξύ τους.

Εκτός από τον γιο, ανακρίνεται επίσης και ο 69χρονος ανιψιός του θύματος. Ο ανιψιός ήταν αυτός που ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές για το περιστατικό, θέτοντας σε κίνηση τις διαδικασίες για τη διερεύνηση του θανάτου της θείας του.

Η εκδοχή του 62χρονου και η απουσία ιχνών παραβίασης

Κατά την προανακριτική του κατάθεση, ο 62χρονος γιος υποστήριξε μια συγκεκριμένη εκδοχή των γεγονότων. Δήλωσε ότι δύο άγνωστοι άνδρες εισέβαλαν στο σπίτι τους, τον ακινητοποίησαν και στη συνέχεια επιτέθηκαν στη μητέρα του, προκαλώντας τον θάνατό της.

Ωστόσο, η αστυνομική έρευνα στη μοιραία μονοκατοικία δεν επιβεβαίωσε αυτή την εκδοχή. Κατά τον λεπτομερή έλεγχο του σπιτιού, δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία της κατάθεσης του 62χρονου και αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki