Νέα δίωξη για τρομοκρατικές πράξεις στην υπόθεση Marfin

Σε νέα τροπή οδηγείται η υπόθεση της φονικής εμπρηστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin, στην οδό Σταδίου, η οποία σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2010 και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο τριών εργαζομένων. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών προχώρησε στην άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βάρος των τριών κατηγορουμένων, αναβαθμίζοντας το κατηγορητήριο.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 42 ετών, και η 46χρονη γυναίκα, κάτοικος του Μπράιτον της Βρετανίας, καλούνται πλέον να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, ενώπιον της ανακρίτριας, για τα νέα, βαρύτερα αδικήματα που τους αποδίδονται.

Το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο

Η εξέλιξη αυτή ήρθε έπειτα από ενέργειες της 3ης τακτικής ανακρίτριας Αθηνών, η οποία χειρίζεται τη δικογραφία και ζήτησε την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών ανταποκρίθηκε στο αίτημα, προχωρώντας στην άσκηση της δίωξης για το αδίκημα που προβλέπεται στο άρθρο 187Α του Ποινικού Κώδικα.

Το νέο κατηγορητήριο αφορά ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας, οι οποίοι βρίσκονταν στο υποκατάστημα κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Πριν από αυτή τη συμπληρωματική δίωξη, οι τρεις κατηγορούμενοι ήταν αντιμέτωποι με το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία και κατά συρροή.

Η φονική επίθεση του 2010

Η εμπρηστική επίθεση είχε σημειωθεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που εκτυλίχθηκαν στην Αθήνα στις 5 Μαΐου 2010. Το υποκατάστημα της Marfin, στην οδό Σταδίου, έγινε στόχος, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι που βρίσκονταν εντός του κτιρίου. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και μία έγκυος γυναίκα, γεγονός που προσέδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην τραγωδία.

Το περιστατικό προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη και αποτέλεσε ένα από τα πιο μελανά σημεία στην ιστορία των κοινωνικών αναταραχών στην Ελλάδα. Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται επί πολλά χρόνια, με τις νέες διώξεις να φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τα γεγονότα εκείνης της ημέρας.

Οι κατηγορούμενοι και οι προηγούμενες απολογίες

Οι τρεις κατηγορούμενοι, δύο άνδρες ηλικίας 42 ετών και μία γυναίκα 46 ετών, είχαν απολογηθεί αρχικά στα μέσα Ιουλίου και στις αρχές Αυγούστου αντίστοιχα. Μετά τις απολογίες τους, και οι τρεις κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, με τη σύμφωνη γνώμη της ανακρίτριας και του εισαγγελέα. Οδηγήθηκαν στις φυλακές Ναυπλίου, Μαλανδρίνου και Κορυδαλλού.

Κατά τις προηγούμενες απολογίες τους, αμφότεροι οι άνδρες αρνήθηκαν οποιαδήποτε συμμετοχή στα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν έξω από το υποκατάστημα της Marfin. Ο ένας από τους δύο 42χρονους, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα φέρεται να είναι το άτομο που έσπασε την τζαμαρία του κτιρίου, υποστήριξε ότι συμμετείχε στην πορεία της 5ης Μαΐου 2010, ωστόσο αποχώρησε από το σημείο μόλις άρχισαν τα επεισόδια. Ο δεύτερος κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν επίσης στην πορεία, αλλά σε διαφορετικό σημείο από εκείνο όπου σημειώθηκαν τα γεγονότα. Παρά τους ισχυρισμούς τους, ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι έπρεπε να οδηγηθούν στη φυλακή, εκτιμώντας ότι συντρέχει κίνδυνος τέλεσης νέων αδικημάτων, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι άλλοι δύο φέρονται να είχαν συμμετοχή στην οργάνωση και υλοποίηση της τρομοκρατικής ενέργειας.

Επόμενα βήματα και κάλεσμα συμπαράστασης

Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία κατά την αυριανή τους κλήση σε απολογία, προκειμένου να ενημερωθούν για το περιεχόμενο του αναβαθμισμένου κατηγορητηρίου και να προετοιμάσουν τις υπερασπιστικές τους γραμμές. Μετά την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Το Συμβούλιο θα κρίνει εάν οι τρεις κατηγορούμενοι θα παραπεμφθούν σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Στο μεταξύ, αλληλέγγυοι, μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου, έχουν απευθύνει κάλεσμα συμπαράστασης στους τρεις κατηγορουμένους, την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, στις 10:00 το πρωί, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Newsit