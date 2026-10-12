Ο δακτύλιος τέθηκε σε ισχύ στην Αθήνα: Διάρκεια και οι ρυθμίσεις για την κυκλοφορία

Ο Μικρός Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας τέθηκε σε ισχύ από σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη των περιοριστικών μέτρων για την κυκλοφορία των οχημάτων στην καρδιά της πρωτεύουσας. Η εφαρμογή του μέτρου θα έχει μακρά διάρκεια, καθώς θα παραμείνει σε ισχύ έως την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2027.

Η Ελληνική Αστυνομία, μέσω σχετικής ανακοίνωσης, γνωστοποίησε τις λεπτομέρειες εφαρμογής των περιορισμών. Σύμφωνα με αυτές, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται εκ περιτροπής, με βάση το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας κυκλοφορίας, ακολουθώντας το σύστημα μονά – ζυγά.

Οι ρυθμίσεις για την κυκλοφορία

Τα περιοριστικά μέτρα αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων. Συγκεκριμένα, επηρεάζονται τα ιδιωτικής χρήσης επιβατικά οχήματα, καθώς και τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, εφόσον η μέγιστη αποδεκτή μάζα τους δεν υπερβαίνει τους 2,2 τόνους. Για αυτά τα οχήματα, η πρόσβαση στον Μικρό Δακτύλιο θα γίνεται εναλλάξ, ανάλογα με το αν ο αριθμός της πινακίδας τους είναι μονός ή ζυγός.

Η εφαρμογή των περιορισμών ισχύει συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Ωστόσο, οι ακριβείς ώρες εφαρμογής, όπως και οι ημέρες, δεν αναφέρονται λεπτομερώς στην ανακοίνωση.

Εξαιρέσεις από τους περιορισμούς

Από τους γενικούς περιορισμούς του Δακτυλίου εξαιρούνται ορισμένες κατηγορίες οχημάτων. Αυτά τα οχήματα έχουν τη δυνατότητα να κινούνται καθημερινά εντός του κέντρου της Αθήνας, χωρίς να υπόκεινται στον περιορισμό του συστήματος μονά – ζυγά. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων που εξαιρούνται δεν προσδιορίζονται αναλυτικά.

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που εμπίπτουν στις παραπάνω εξαιρέσεις έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν ένα ειδικό σήμα. Η διαδικασία έκδοσης του σήματος είναι ηλεκτρονική και πραγματοποιείται μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του Δημοσίου, του gov.gr. Το σήμα αυτό μπορεί να εκτυπωθεί σε χαρτί ή να αποθηκευτεί σε ψηφιακή μορφή στο κινητό τηλέφωνο του οδηγού, διευκολύνοντας τον έλεγχο.

Ειδικές ρυθμίσεις για μόνιμους κατοίκους

Για τους μόνιμους κατοίκους που διαμένουν εντός των ορίων του Μικρού Δακτυλίου, έχουν προβλεφθεί ειδικές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα, έχουν καθοριστεί ειδικές ζώνες εισόδου και εξόδου, οι οποίες τους επιτρέπουν την πρόσβαση στην περιοχή κατοικίας τους.

Επιπλέον, στους μόνιμους κατοίκους χορηγείται ειδική κάρτα. Η κάρτα αυτή εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, παρέχοντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα να κυκλοφορούν εντός των ειδικών ζωνών με βάση τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις.

Διαδικασία για ειδικές άδειες κυκλοφορίας

Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η έκδοση ειδικής άδειας κυκλοφορίας, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής. Το γραφείο υποδοχής αιτήσεων βρίσκεται στην οδό Θεόδωρου Δηλιγιάννη 24-26, στον 5ο όροφο. Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στον αριθμό 210-5284011 ή να αποστείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση daktylios@astynomia.gr.

Η υποβολή των αιτήσεων για ειδικές άδειες κυκλοφορίας γίνεται από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 08:00 έως 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αυτά περιλαμβάνουν φωτοαντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, της άδειας οδήγησης του οδηγού, του δελτίου τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του οχήματος.

Ισχύς υφιστάμενων αδειών

Σχετικά με τις ειδικές άδειες κυκλοφορίας που είχαν ήδη χορηγηθεί κατά τις προηγούμενες περιόδους, διευκρινίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά. Συγκεκριμένα, οι άδειες που είχαν εκδοθεί για τις περιόδους 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026 παραμένουν σε ισχύ χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία έκδοσης.

Με πληροφορίες από: Reader