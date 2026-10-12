Σικάγο: Το DNA βρήκε τον δολοφόνο 65 χρόνια μετά – Βετεράνος σκότωσε 8χρονη και μετά έγινε αστυνομικός στο ανθρωποκτονιών

Μια υπόθεση δολοφονίας που παρέμενε ανεξιχνίαστη για περισσότερα από 65 χρόνια στο Σικάγο των ΗΠΑ διαλευκάνθηκε χάρη στις σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης DNA. Οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πίσω από τη δολοφονία της 8χρονης Γκλόρια Κοβαλέβιτς, τον Νοέμβριο του 1960, βρισκόταν ένας άνθρωπος που αργότερα υπηρέτησε στην αστυνομία ως ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών. Πρόκειται για τον Τόμας Φράνσις ΜακΊνερνι, ο οποίος απεβίωσε το 2006 χωρίς να αντιμετωπίσει κατηγορίες.

Η εξαφάνιση και η ανακάλυψη του άψυχου σώματος

Η Γκλόρια Κοβαλέβιτς εξαφανίστηκε στις 12 Νοεμβρίου 1960, όταν έφυγε από το σπίτι της οικογένειάς της, στη συνοικία Γουέστ Ένγκλεγουντ του Σικάγο. Ο προορισμός της ήταν μια κοντινή εκκλησία, όπου επρόκειτο να κοινωνήσει. Ωστόσο, η μικρή δεν επέστρεψε ποτέ στην κατοικία της, προκαλώντας άμεσα ανησυχία στην οικογένειά της.

Λίγο αργότερα, το άψυχο σώμα της 8χρονης εντοπίστηκε σε μια χαράδρα, αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της. Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι το κορίτσι είχε δεχθεί δύο πυροβολισμούς στο κεφάλι, γεγονός που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία και κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές για την άμεση αναζήτηση του δράστη.

Οι εκτεταμένες έρευνες του 1960

Η στυγερή δολοφονία της μικρής Γκλόρια οδήγησε σε μια τεράστια επιχείρηση αναζήτησης του δράστη. Στις έρευνες συμμετείχαν αστυνομικοί, πυροσβέστες, πρόσκοποι, βετεράνοι του στρατού, καθώς και πολυάριθμοι εθελοντές. Οι ερευνητές της εποχής κατάφεραν να διαπιστώσουν ότι η 8χρονη πιθανότατα μεταφέρθηκε ζωντανή σε μια δασώδη περιοχή, όπου και δολοφονήθηκε.

Παράλληλα, συγκεντρώθηκαν μαρτυρίες ανθρώπων που υποστήριζαν ότι είχαν δει ένα μικρό κορίτσι να συνοδεύεται από έναν νεαρό άνδρα. Ωστόσο, παρά τις εκτεταμένες έρευνες και τη συλλογή στοιχείων, δεν κατέστη δυνατό να ταυτοποιηθεί κάποιος ύποπτος και η υπόθεση παρέμεινε ανεξιχνίαστη για περισσότερες από έξι δεκαετίες.

Η ανατροπή 65 χρόνια μετά με τη βοήθεια του DNA

Η ανατροπή στην υπόθεση ήρθε το 2026, όταν το FBI, αξιοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία γενετικής γενεαλογίας, κατάφερε να συνδέσει τον Τόμας Φράνσις ΜακΊνερνι με στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί από τον τόπο του εγκλήματος. Οι ερευνητές κατάφεραν να συνδέσουν τον πρώην αστυνομικό με το έγκλημα αξιοποιώντας γενετικά δεδομένα από ιστοσελίδα γενεαλογικών ερευνών.

Περαιτέρω αναλύσεις DNA, δακτυλικών αποτυπωμάτων και βαλλιστικών στοιχείων οδήγησαν την αστυνομία στο οριστικό συμπέρασμα ότι εκείνος ήταν υπεύθυνος για τον θάνατο του κοριτσιού. Η διαλεύκανση της υπόθεσης αποκάλυψε την ταυτότητα του δράστη μετά από δεκαετίες.

Ο δράστης: Από βετεράνος σε ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών

Ο Τόμας Φράνσις ΜακΊνερνι ήταν 24 ετών την περίοδο της δολοφονίας της Γκλόρια Κοβαλέβιτς, το 1960. Κατοικούσε πολύ κοντά στο σπίτι της μικρής Γκλόρια, στη συνοικία Γουέστ Ένγκλεγουντ του Σικάγο. Επιπλέον, ήταν βετεράνος του αμερικανικού στρατού, έχοντας υπηρετήσει τη χώρα του.

Το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι ο ΜακΊνερνι, μετά το έγκλημα, υπηρέτησε επί 28 χρόνια στο αστυνομικό τμήμα του Σικάγο, φτάνοντας μάλιστα να γίνει ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών. Ο Τόμας Φράνσις ΜακΊνερνι απεβίωσε το 2006, χωρίς να αντιμετωπίσει ποτέ κατηγορίες για τη δολοφονία του μικρού κοριτσιού, αφήνοντας την υπόθεση ανεξιχνίαστη για πολλά χρόνια.

Με πληροφορίες από: Topontiki