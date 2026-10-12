Ένας 62χρονος άνδρας φέρεται ως ο κυριότερος ύποπτος για τη δολοφονία της 89χρονης μητέρας του, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Δευτέρας στο σπίτι τους στο Μενίδι. Η ηλικιωμένη γυναίκα βρέθηκε με εμφανή σημάδια βίας, ενώ ο γιος της έχει προσαχθεί και ανακρίνεται από τις αρχές. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 62χρονος έχει πέσει σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή του.

Εντοπισμός της άτυχης γυναίκας και τα πρώτα ευρήματα

Η 89χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Δευτέρας, μέσα στο σπίτι όπου διέμενε μαζί με τον γιο της, στην περιοχή του Μενιδίου. Ο θάνατός της φαίνεται πως ήταν μαρτυρικός, καθώς στο σώμα της και ειδικά στο πρόσωπό της εντοπίστηκαν διάφορα σημάδια. Επιπλέον, μώλωπες έφερε και ο λαιμός της, γεγονός που ενισχύει τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών ότι ο θάνατος προήλθε από ασφυξία.

Ο 62χρονος γιος ως ύποπτος

Ως κυριότερος ύποπτος για την υπόθεση έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο 62χρονος γιος της θανούσας. Ο άνδρας αυτός είναι πρόσωπο γνωστό στις αρχές, καθώς στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο γιος της ηλικιωμένης είχε απασχολήσει τις αρχές για παρόμοιες υποθέσεις και στο παρελθόν.

Επίσης, αναφέρεται ότι ο 62χρονος είχε χάσει τον αδελφό του πριν από λίγα χρόνια, επίσης από ναρκωτικά. Αυτά τα στοιχεία προσθέτουν ένα επιπλέον επίπεδο στην έρευνα των αρχών, οι οποίες εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την υπόθεση της δολοφονίας.

Η κατάθεση του συγγενή που εντόπισε τη νεκρή

Τη νεκρή γυναίκα εντόπισε ένας 69χρονος συγγενής της, ο οποίος είναι ανιψιός της και διαμένει σε γειτονικό σπίτι. Ο συγγενής κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι πριν μπει στο σπίτι, άκουσε έντονους καβγάδες. Επίσης, ανέφερε ότι άκουσε την ηλικιωμένη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια.

Όπως περιέγραψε ο 69χρονος στους αστυνομικούς, μόλις εισήλθε στην οικία, είδε την 89χρονη να κείτεται στο πάτωμα, χωρίς τις αισθήσεις της. Η μαρτυρία του συγγενή θεωρείται σημαντική για την πορεία των ερευνών.

Η εκδοχή του 62χρονου γιου

Κατά την κατάθεσή του στις αρχές, ο 62χρονος γιος παρουσίασε μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Υποστήριξε ότι δύο άνδρες εισέβαλαν στο σπίτι τους. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, οι φερόμενοι εισβολείς τον ακινητοποίησαν και στη συνέχεια επιτέθηκαν στη μητέρα του, προκαλώντας τον θάνατό της. Ωστόσο, οι αρχές εξετάζουν την αξιοπιστία αυτής της κατάθεσης, καθώς ο 62χρονος φέρεται να έχει πέσει σε αντιφάσεις.

Αναμονή για την ιατροδικαστική εξέταση

Η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της άτυχης γυναίκας αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στο Νεκροτομείο Αθηνών. Από την εξέταση αυτή αναμένονται περαιτέρω στοιχεία που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του θανάτου της 89χρονης. Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα είναι καθοριστικά για την εξέλιξη της υπόθεσης και την τελική διαλεύκανσή της.

Με πληροφορίες από: Topontiki