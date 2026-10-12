Κλειστό παραμένει το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη για δεύτερη αυτοψία

Κλειστό παραμένει σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, το Γυμνάσιο Βασιλικών, το οποίο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από ένα περιστατικό πτώσης τμήματος σοβά από την οροφή μιας αίθουσας διδασκαλίας. Το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός 14χρονου μαθητή, ενώ τα μαθήματα διεξάγονται εξ αποστάσεως.

Το περιστατικό και ο τραυματισμός μαθητή

Η πτώση του τμήματος σοβά σημειώθηκε μέσα σε αίθουσα του Γυμνασίου Βασιλικών. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ένα κομμάτι από την οροφή αποκολλήθηκε, προκαλώντας τον τραυματισμό ενός μαθητή. Ο μαθητής, ηλικίας 14 ετών, φοιτά στην τρίτη τάξη του γυμνασίου.

Μετά το περιστατικό, ο νεαρός μαθητής διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τα ελαφρά τραύματα που υπέστη. Στη συνέχεια, αφού εξετάστηκε από τους γιατρούς, έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του.

Κλειστό το σχολείο για ενδελεχή έλεγχο

Το σχολείο παραμένει κλειστό σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, με στόχο την πραγματοποίηση μιας δεύτερης και πιο ενδελεχούς αυτοψίας. Αυτός ο έλεγχος κρίνεται απαραίτητος για την πλήρη αξιολόγηση της κατάστασης των εγκαταστάσεων του σχολείου και την διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών και του προσωπικού.

Για να μην χαθεί πολύτιμος διδακτικός χρόνος, τα μαθήματα για τους μαθητές του Γυμνασίου Βασιλικών διεξάγονται σήμερα μέσω τηλεκπαίδευσης. Αυτή η προσωρινή λύση επιτρέπει τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ παράλληλα παρέχεται ο απαραίτητος χρόνος για τους τεχνικούς ελέγχους.

Δηλώσεις του αντιδημάρχου Θέρμης

Σχετικά με το θέμα, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης, κ. Απόστολος Τσολάκης, προέβη σε δηλώσεις. Ο κ. Τσολάκης μίλησε στην εκπομπή «Μέρα με Χρώμα» της ΕΡΤ, όπου εξήγησε τους λόγους της απόφασης για το κλείσιμο του σχολείου.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, το σχολείο παραμένει κλειστό κατόπιν εντολής του Δημάρχου. Ο βασικός λόγος είναι η ανάγκη για τη διεξαγωγή μιας δεύτερης, λεπτομερούς αυτοψίας. Αυτή η αυτοψία δεν περιορίζεται μόνο στην αίθουσα όπου συνέβη το συμβάν της πτώσης του σοβά, αλλά επεκτείνεται στο σύνολο των αιθουσών του σχολείου, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνολική στατική επάρκεια και ασφάλεια.

Δεσμεύσεις για άμεση αποκατάσταση

Ο κ. Τσολάκης εξέφρασε τη δέσμευση της δημοτικής αρχής για άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος. Δήλωσε ότι τα αποτελέσματα της αυτοψίας αναμένονται σύντομα, επιτρέποντας στον Δήμο να παρέμβει γρήγορα και αποτελεσματικά. Στόχος είναι να ξαναλειτουργήσει το σχολείο στις ίδιες αίθουσες, χωρίς κανένα κίνδυνο για τους μαθητές, ώστε να νιώθουν ασφαλείς.

Ο αντιδήμαρχος υπογράμμισε ότι μέσω της διάγνωσης του προβλήματος θα βρεθεί η σωστότερη λύση. Δεσμεύτηκε ότι ο Δήμος θα δαπανήσει τα απαραίτητα χρήματα και θα πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες εργασίες. Η δουλειά θα γίνει, θα υπάρξει έργο και το σχολείο αναμένεται να ξαναλειτουργήσει σύντομα, διαβεβαίωσε ο κ. Τσολάκης.

Παράπονα για την αρωγή της πολιτείας

Παράλληλα με τις δεσμεύσεις για την αποκατάσταση, ο κ. Τσολάκης εξέφρασε και ένα παράπονο εκ μέρους της διοίκησης του Δήμου. Όπως ανέφερε, σε θέματα τέτοιας φύσης, η πολιτεία δεν είναι αρωγός. Η δήλωση αυτή υποδηλώνει την ανάγκη για μεγαλύτερη υποστήριξη από την κεντρική διοίκηση σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και τη συντήρηση των σχολικών υποδομών.

Με πληροφορίες από: Reader