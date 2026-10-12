Η πορεία των εργασιών της γραμμής 4 του μετρό στην Κυψέλη: Δεν συντρέχει λόγος εκκένωσης κτιρίων

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, προέβη σε ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών της Γραμμής 4 του Μετρό, μετά τα προβλήματα που αναφέρθηκαν στην περιοχή της Κυψέλης. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στο υπουργείο, ο κ. Δήμας διαβεβαίωσε ότι δεν συντρέχει λόγος εκκένωσης των κτιρίων στην περιοχή, παρά τις ανησυχίες που προκάλεσαν οι παρατηρούμενες ρωγμές.

Διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των κτιρίων

Ο υπουργός ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενος στην Κυψέλη και την ανησυχία των κατοίκων. «Θέλω να ξεκινήσω με το αυτονόητο. Το αυτονόητο είναι ότι όταν κάποιος βλέπει ρωγμές στο σπίτι του είναι εύλογο να υπάρχει ανησυχία», δήλωσε ο κ. Δήμας. Ωστόσο, εξήγησε ότι, παρόλο που τα πραγματικά περιστατικά είναι γνωστά, δεν υφίσταται κίνδυνος που να απαιτεί την εκκένωση των κτιρίων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπέρβαση των ορίων συναγερμού των μετρήσεων σε ορισμένα κτίρια δεν συνιστά λόγο εκκένωσης. Τα όρια αυτά, όπως ανέφερε, υπάρχουν για να ενεργοποιούν έγκαιρα ελέγχους και μέτρα, κάτι που συνέβη, με αποτέλεσμα την αναστολή των εργασιών του μετροπόντικα. Το σύστημα λειτούργησε όπως σχεδιάστηκε.

Το ιστορικό των καθιζήσεων και η ακινητοποίηση του μετροπόντικα

Ο κ. Δήμας περιέγραψε αναλυτικά τι συνέβη κατά τη διάνοιξη της σήραγγας της Γραμμής 4. Συγκεκριμένα, κατά την πορεία από τον σταθμό «Κυψέλη» προς τον σταθμό «Δικαστήρια», το σύστημα παρακολούθησης του έργου κατέγραψε καθιζήσεις στην επιφάνεια, οι οποίες ήταν μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες. Αυτές οι καθιζήσεις ήταν που προκάλεσαν τις ρωγμές σε κτήρια που βρίσκονται κατά μήκος της χάραξης της σήραγγας.

Ο μετροπόντικας, όπως εξήγησε ο υπουργός, σταμάτησε επανειλημμένα για να πραγματοποιηθούν έλεγχοι και προσαρμογές, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες του έργου. Τελικά, ακινητοποιήθηκε προληπτικά στις 8 Μαΐου στη θέση που βρίσκεται μέχρι και σήμερα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση και να διασφαλιστεί η ασφάλεια.

Ενέργειες μετά την ακινητοποίηση και αξιολόγηση βλαβών

Ο χρόνος από την ακινητοποίηση του μετροπόντικα αξιοποιήθηκε για μια σειρά ενεργειών. Ο κ. Δήμας ανέφερε ότι καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν οι βλάβες σε κάθε κτήριο ξεχωριστά, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης. Επιπλέον, ανατέθηκε ο προσδιορισμός των αιτίων των καθιζήσεων και των ρωγμών σε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες διεθνούς κύρους.

Με βάση τα ευρήματα και τις αξιολογήσεις, σχεδιάστηκαν τα απαραίτητα μέτρα που θα επιτρέψουν τη συνέχιση της διάνοιξης της σήραγγας, χωρίς να προκληθούν νέες βλάβες στα κτίρια της περιοχής. Αυτή η διαδικασία, σύμφωνα με τον υπουργό, διασφαλίζει την ασφάλεια και την ομαλή εξέλιξη του έργου.

Διαθεσιμότητα δεδομένων και τεχνικές εκθέσεις

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών σημείωσε επίσης ότι το σύνολο των μετρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί έχει παραδοθεί στον δήμο Αθηναίων. Τα δεδομένα αυτά είναι διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη για το κτίριό του, παρέχοντας διαφάνεια και πρόσβαση στην πληροφορία. Ο κ. Δήμας υπογράμμισε ότι τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας προήλθαν από την ίδια την «Ελληνικό Μετρό».

Οι τεχνικές εκθέσεις που έχουν εκπονηθεί συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι σε ορισμένες θέσεις της διαδρομής, το έδαφος παρουσίαζε σημαντικά μεγαλύτερη διαπερατότητα σε σχέση με τις γύρω περιοχές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η στήριξη που ασκεί το μηχάνημα στο έδαφος μπροστά του να μην είναι επαρκής στις συγκεκριμένες θέσεις, οδηγώντας στις καταγραφείσες καθιζήσεις.

Με πληροφορίες από: Reader