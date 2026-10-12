Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 12 Οκτωβρίου

Σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου, τριών μαρτύρων των πρώτων χριστιανικών αιώνων, καθώς και του Οσίου Συμεών του Νέου Θεολόγου. Με την ευκαιρία αυτή, γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Ανδρομάχη, Ανδρόμαχος, Συμεών, Βαλάντης και Βαλάντιος.

Οι Άγιοι Πρόβος, Τάραχος και Ανδρόνικος: Η ιστορία τους

Οι Άγιοι Πρόβος, Τάραχος και Ανδρόνικος ήταν τρεις χριστιανοί μάρτυρες που έζησαν την περίοδο των διωγμών του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ. Καταγόταν ο καθένας από διαφορετική περιοχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας: ο Πρόβος από την Παμφυλία της Μικράς Ασίας, ο Ανδρόνικος από την Έφεσο και ο Τάραχος από την Ιλλυρία.

Και οι τρεις είχαν υπηρετήσει ως στρατιώτες και ήταν γνωστοί για την ακλόνητη χριστιανική τους πίστη. Η δράση τους τοποθετείται σε μια εποχή όπου οι χριστιανοί αντιμετώπιζαν σκληρές διώξεις από τις ρωμαϊκές αρχές, με μέτρα που περιόριζαν τη χριστιανική λατρεία και οδηγούσαν σε συλλήψεις και εκτελέσεις όσων αρνούνταν να συμμορφωθούν με τις αυτοκρατορικές διαταγές.

Η σύλληψη και η άρνηση αποκήρυξης

Σύμφωνα με το συναξάρι τους, οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον του Μαξεντίου, ενός αξιωματούχου που υπηρετούσε στην περιοχή της Ταρσού της Κιλικίας. Εκεί, υποβλήθηκαν σε ανάκριση σχετικά με τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις και τους ζητήθηκε να αποκηρύξουν τον χριστιανισμό.

Οι αγιολογικές διηγήσεις αναφέρουν ότι και οι τρεις αρνήθηκαν με σθένος να εγκαταλείψουν την πίστη τους, παρά τις απειλές και τα βασανιστήρια που υπέστησαν. Ο Τάραχος, ο οποίος παρουσιάζεται ως ο μεγαλύτερος σε ηλικία, φέρεται να δήλωσε πως, αν και οι σωματικές του δυνάμεις είχαν μειωθεί, η αποφασιστικότητά του παρέμενε ακέραιη. Αντίστοιχη στάση επέδειξαν κατά την ανάκριση και οι Πρόβος και Ανδρόνικος.

Ο Όσιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος

Εκτός από τους τρεις μάρτυρες, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα και τη μνήμη του Οσίου Συμεών του Νέου Θεολόγου.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Ανδρομάχη

Ανδρόμαχος

Συμεών

Βαλάντης

Βαλάντιος

Το εορτολόγιο της 13ης Οκτωβρίου

Αύριο, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται οι Άγιοι Πρόβος, Τάραχος και Ανδρόνικος, ο Όσιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος, ο Άγιος Επίκτητος ο Θαυματουργός, η Αγία Δομνίνα, η Αγία Αναστασία η Παρθένος, οι Εβδομήκοντα Μάρτυρες, ο Άγιος Θεόδοτος επίσκοπος Εφέσου, η Αγία Μαλφεθά, η Αγία Ανθία, οι Άγιοι Ιουβεντίνος και Μάξιμος, ο Άγιος Ιάσων επίσκοπος Δαμασκού, οι Άγιοι Ανδρόμαχος και Διόδωρος, ο Άγιος Wilfrid της Υόρκης και ο Όσιος Θεοσέβιος ο Αρσινοΐτης.

Επίσης, τιμώνται οι Άγιοι Βαλάντιος, Βαρλαάμ, Βαρνάβας ο μοναχός, Βασίλειος ο επίσκοπος, οι Άγιοι Γεώργιοι που αναφέρονται στο κυπριακό αγιολόγιο, Δημητριανός, Ειρηνικός, Ελπίδιος και Επαφρόδιτος. Η ημέρα περιλαμβάνει ακόμη τη Σύναξη των εν Αθήναις Αγίων, τη Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ιβηριτίσσης στη Μόσχα και τη Σύναξη της Παναγίας Ελευθερώτριας στη Σαλαμίνα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr