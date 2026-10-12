Απελευθέρωση της Αθήνας: Η γιορτή της 12ης Οκτωβρίου που έγινε πρελούδιο του εμφυλίου

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 12 Οκτωβρίου του 1944, η Αθήνα γνώρισε την πολυπόθητη ελευθερία της, αποτινάσσοντας τον ζυγό των Ναζί κατακτητών. Η πόλη ξεχύθηκε στους δρόμους σε ένα κύμα πανηγυρισμών, ωστόσο η αρχική χαρά και οι εορτασμοί έμελλε να διαρκέσουν μόνο για λίγες ώρες, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής και την αρχή νέων προκλήσεων.

Η ιστορική αποχώρηση των γερμανικών δυνάμεων

Η Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου του 1944, αποτελεί μια ημέρα βαθιά χαραγμένη στην ιστορική μνήμη της Ελλάδας, καθώς σηματοδότησε την απελευθέρωση της πρωτεύουσας. Νωρίς το πρωί, συγκεκριμένα στις 8:00, οι γερμανικές φάλαγγες άρχισαν τη διαδικασία εγκατάλειψης της Αθήνας, κίνηση που προμήνυε το τέλος της κατοχής.

Λίγο αργότερα, στις 9:45, ένα γεγονός με βαρύνουσα συμβολική σημασία έλαβε χώρα στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Η ναζιστική σημαία, σύμβολο της κατοχής, υποστέλλεται, δίνοντας τη θέση της στην ελληνική σημαία. Αυτή η στιγμή επισφράγισε την ολοκλήρωση 1.264 ημερών γερμανικής κατοχής, απελευθερώνοντας την πόλη από την παρουσία των κατακτητών.

Πανηγυρισμοί και εθνική ανάταση στους δρόμους

Η είδηση της απελευθέρωσης της Αθήνας διαδόθηκε με αστραπιαία ταχύτητα σε ολόκληρη την πόλη, προκαλώντας ένα κύμα ενθουσιασμού. Από τις γύρω συνοικίες, πλήθος κόσμου άρχισε να συρρέει προς το κέντρο, γεμίζοντας τους κεντρικούς άξονες και τις πλατείες. Η Ομόνοια, το Σύνταγμα και οι δρόμοι που περιβάλλουν την Ακαδημία Αθηνών πλημμύρισαν από πανηγυρίζοντες πολίτες.

Οι κάτοικοι της πρωτεύουσας, εκφράζοντας την ανακούφιση και την εθνική τους υπερηφάνεια, άρχισαν να αναρτούν ελληνικές σημαίες στα μπαλκόνια των σπιτιών τους. Παράλληλα, οι καμπάνες των εκκλησιών άρχισαν να χτυπούν πανηγυρικά, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα εορτασμού. Το συγκεντρωμένο πλήθος, με μια φωνή, τραγουδούσε τον Εθνικό Ύμνο, εκφράζοντας την επιστροφή στην ελευθερία και την εθνική ενότητα.

Η βραχύβια χαρά της απελευθέρωσης

Παρά τον ογκώδη ενθουσιασμό και τους αυθόρμητους πανηγυρισμούς που κατέκλυσαν τους δρόμους της Αθήνας, η πηγή αναφέρει ότι η χαρά και οι εορτασμοί διήρκεσαν μόνο για λίγες ώρες. Η ιστορική αυτή στιγμή, αν και γεμάτη συμβολισμούς και ελπίδα για το μέλλον της χώρας, σηματοδότησε το τέλος μιας μακράς και επίπονης περιόδου, αλλά και την έναρξη νέων προκλήσεων για τον ελληνικό λαό.

Το εορτολόγιο της 12ης Οκτωβρίου

Σε μια διαφορετική χρονική συγκυρία, αλλά την ίδια ημερομηνία, η 12η Οκτωβρίου τιμάται και από το Ορθόδοξο εορτολόγιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες για το έτος 2026. Τη συγκεκριμένη ημέρα, τιμάται η μνήμη των Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου, δύο μορφών που κατέχουν τη δική τους θέση στην εκκλησιαστική παράδοση.

Επιπλέον, την ίδια Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου του 2026, το εορτολόγιο περιλαμβάνει τον Άγιο Συμεών τον Νέο Θεολόγο, καθώς και τον Άγιο Βαλάντιο τον ασκητή. Ο Άγιος Βαλάντιος είναι γνωστός για την ασκητική του ζωή, την οποία έζησε και αφιέρωσε στην Κύπρο, προσφέροντας πνευματικό έργο στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Reader