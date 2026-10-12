Ρέθυμνο: 18χρονος μαχαίρωσε 57χρονο μέσα στο σπίτι του στην Αγία Γαλήνη

Ένα αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα αργά το βράδυ του Σαββάτου, 10 Οκτωβρίου, στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου, όταν ένας 18χρονος εισέβαλε παράνομα στην κατοικία ενός 57χρονου άνδρα και του επιτέθηκε με μαχαίρι. Ο νεαρός δράστης τραυμάτισε το θύμα δύο φορές στην κοιλιακή χώρα, προτού τραπεί σε φυγή, αφήνοντας πίσω του τον τραυματισμένο άνδρα. Οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 18χρονου, ο οποίος αντιμετωπίζει πλέον σοβαρές κατηγορίες.

Η επίθεση στην κατοικία του 57χρονου

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε εντός της οικίας του 57χρονου άνδρα, ο οποίος είναι αλβανικής καταγωγής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 18χρονος Έλληνας εισέβαλε στην κατοικία του θύματος υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Εκεί, χρησιμοποίησε ένα αιχμηρό αντικείμενο για να επιτεθεί στον 57χρονο, προκαλώντας του δύο χτυπήματα.

Ο 57χρονος δέχθηκε τα χτυπήματα στην κοιλιακή του χώρα, γεγονός που προκάλεσε άμεση ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του. Αμέσως μετά την επίθεση, ο νεαρός δράστης εγκατέλειψε το σημείο, προσπαθώντας να διαφύγει τη σύλληψη και αφήνοντας τον τραυματισμένο άνδρα στο σπίτι του.

Η νοσηλεία του θύματος και η κατάσταση της υγείας του

Μετά τον τραυματισμό του, ο 57χρονος άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα για τις πρώτες βοήθειες. Αρχικά, διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου έλαβε την πρώτη ιατρική φροντίδα. Λόγω της φύσης του τραύματος, κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω μεταφορά του σε μεγαλύτερο νοσοκομείο.

Στη συνέχεια, ο τραυματισμένος άνδρας διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Εκεί, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και έλαβε την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη. Ευτυχώς, παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού και την αρχική ανησυχία, το τραύμα στην κοιλιακή χώρα αποδείχθηκε επιπόλαιο. Ο 57χρονος, αφού δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, ήταν σε θέση να αποχωρήσει από το νοσοκομείο, καθώς η ζωή του δεν διέτρεχε κίνδυνο.

Οι έρευνες των αρχών και η σύλληψη του 18χρονου

Αμέσως μετά την ενημέρωση για το αιματηρό περιστατικό, οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης και των περιχώρων, με στόχο τον εντοπισμό του 18χρονου δράστη. Ο νεαρός είχε εξαφανιστεί από το σημείο της επίθεσης, προσπαθώντας να αποφύγει τη σύλληψη.

Οι εντατικές έρευνες των αστυνομικών απέδωσαν καρπούς λίγες ώρες αργότερα. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 18χρονο. Η σύλληψη του νεαρού έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, φέρνοντας τέλος στην αναζήτηση που είχε ξεκινήσει το προηγούμενο βράδυ.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει και η διερεύνηση των αιτιών

Σε βάρος του 18χρονου σχηματίστηκε δικογραφία με βαριές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της πράξης του νεαρού.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό. Τα αίτια που οδήγησαν τον 18χρονο στην επίθεση με μαχαίρι παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και αποτελούν αντικείμενο έρευνας. Όσον αφορά το αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, ο δράστης, όταν ρωτήθηκε από τις αρχές, απάντησε ότι «το πέταξα στο ποτάμι».

Με πληροφορίες από: Topontiki