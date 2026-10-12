Κλειστά σχολεία για έξι μέρες τον Οκτώβριο στη Θεσσαλονίκη

Μια ιδιαίτερη περίοδος αναμένεται για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της Θεσσαλονίκης στα τέλη Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, τους περιμένει ένα εξαήμερο χωρίς το κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων και τις συνηθισμένες σχολικές υποχρεώσεις. Αυτή η διαμόρφωση οφείλεται σε δύο σημαντικούς εορτασμούς: τη γιορτή του πολιούχου Αγίου Δημητρίου στις 26 Οκτωβρίου και την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Οι δύο αυτές ημερομηνίες δημιουργούν μια συνεχόμενη ακολουθία εορτασμών και εκδηλώσεων για την συμπρωτεύουσα.

Ο εορτασμός του Αγίου Δημητρίου

Η Δευτέρα 26 Οκτωβρίου έχει καθοριστεί ως επίσημη τοπική αργία για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Η αργία αυτή τιμά τον πολιούχο της πόλης, Άγιο Δημήτριο. Λόγω του εορτασμού, όλες οι σχολικές μονάδες που βρίσκονται εντός του Δήμου Θεσσαλονίκης θα παραμείνουν κλειστές. Αυτό δίνει την ευκαιρία για συμμετοχή στις θρησκευτικές και εορταστικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην πόλη.

Ο εορτασμός του Αγίου Δημητρίου αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τη διαμόρφωση του ειδικού προγράμματος των σχολείων στην συμπρωτεύουσα. Συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία του εξαήμερου χωρίς το συνηθισμένο πρόγραμμα μαθημάτων για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Οι εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου

Οι εορτασμοί για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ξεκινούν νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη, με ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένες σχολικές γιορτές εντός των σχολικών μονάδων. Παρόλο που τα μαθήματα δεν θα διεξαχθούν κανονικά εκείνη την ημέρα, η παρουσία των μαθητών στις εκδηλώσεις είναι υποχρεωτική και τηρείται κανονικά παρουσιολόγιο.

Στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει μια παραδοσιακή διαφοροποίηση σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας όσον αφορά τις παρελάσεις. Ενώ στις άλλες περιοχές η μαθητική παρέλαση λαμβάνει χώρα ανήμερα της εθνικής επετείου, δηλαδή στις 28 Οκτωβρίου, στη συμπρωτεύουσα αυτή μεταφέρεται παραδοσιακά την Τρίτη 27 Οκτωβρίου. Την επόμενη ημέρα, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, πραγματοποιείται η στρατιωτική παρέλαση, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο των επετειακών εκδηλώσεων στην πόλη.

Το εξαήμερο χωρίς μαθήματα

Με βάση το παραπάνω πρόγραμμα των εορτασμών και των αργιών, διαμορφώνεται ένα ιδιαίτερο εξαήμερο για τους μαθητές της Θεσσαλονίκης. Αυτό το διάστημα εκτείνεται από την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτού του εξαήμερου, το συνηθισμένο ημερήσιο πρόγραμμα μαθημάτων διακόπτεται, προσφέροντας μια διαφορετική ροή στην εκπαιδευτική διαδικασία για όλες τις σχολικές μονάδες.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι, παρότι το σύνηθες ωρολόγιο πρόγραμμα διακόπτεται για έξι ημέρες, δεν πρόκειται για ισάριθμες ημέρες πλήρους ανάπαυλας για τους μαθητές. Αντιθέτως, προβλέπονται συγκεκριμένες σχολικές εκδηλώσεις, όπως οι γιορτές της 23ης Οκτωβρίου, καθώς και η συμμετοχή στη μαθητική παρέλαση στις 27 Οκτωβρίου, όπως ορίζεται από το εορταστικό πλαίσιο της πόλης.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr