Μια 89χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Δευτέρας (12.10.2026) στο Μενίδι, μέσα στο σπίτι όπου διέμενε με τον γιο της. Τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση δείχνουν ότι ο θάνατός της οφείλεται σε ασφυξία, ενώ έφερε και εμφανή σημάδια πάλης. Ο 62χρονος γιος της έχει προσαχθεί από τις αρχές, οι οποίες διεξάγουν έρευνες για να αποκαλύψουν τα κίνητρα της δολοφονίας.

Η εύρεση της ηλικιωμένης και τα πρώτα στοιχεία

Η 89χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο δωμάτιό της, στην μονοκατοικία όπου έμενε στο Μενίδι. Ο θάνατός της αποκαλύφθηκε γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν ο ανιψιός της την εντόπισε νεκρή και κάλεσε αμέσως τις αρχές.

Οι αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν την ηλικιωμένη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μώλωπες στον λαιμό και το πρόσωπο, καθώς και σημάδια πάλης. Αν και οι δύο άνδρες, ο γιος και ο ανιψιός, υποστήριξαν πως η γυναίκα πέθανε τα ξημερώματα, η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή προσδιορίζει την ώρα του θανάτου το απόγευμα της Κυριακής, με αιτία την ασφυξία.

Οι μαρτυρίες των γειτόνων και οι φωνές

Γείτονες της οικογένειας αναφέρθηκαν στις σκηνές τραγωδίας που εκτυλίχθηκαν και εξέφρασαν την αδυναμία τους να πιστέψουν τον άδικο χαμό της ηλικιωμένης. Ένας άνδρας που κάλεσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τη γυναίκα, μίλησε για τις πρώτες κινήσεις του γιου της μετά την αποκάλυψη του θανάτου.

«Ακούσαμε τη νύχτα φωνές», ανέφερε ο άνδρας, προσθέτοντας: «Βγήκα έξω και μου είπε ο γιος της “πάρε το 166, η μάνα μου δεν είναι καλά”». Όταν τον ρωτούσαν τι έπαθε η μητέρα του, εκείνος απαντούσε: «δεν ξέρω, τη σκούνταγα, την αγκάλιαζα αλλά δεν καταλάβαινε». Μια άλλη γειτόνισσα ανέφερε πως ο 62χρονος αφαίρεσε τη ζωή της μητέρας του, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για αυτόν τον ισχυρισμό.

Το παρελθόν του 62χρονου γιου

Ο 62χρονος γιος της 89χρονης είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν. Μια γειτόνισσα ανέφερε ότι είχε ξαναδεί την αστυνομία να φτάνει στο σπίτι της οικογένειας, κυρίως για τσακωμούς και υποθέσεις ναρκωτικών, καθώς ο γιος του θύματος ήταν χρήστης. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εμπλακεί σε υποθέσεις με ναρκωτικά και φέρεται να είχε κάνει και φυλακή.

Γείτονες της οικογένειας δήλωσαν επίσης πως στο παρελθόν είχαν ακούσει τον 62χρονο να απειλεί τη μητέρα του. Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι ο 62χρονος δεν βλέπει καλά λόγω τροχαίου ατυχήματος που είχε στο παρελθόν.

Η ζωή της οικογένειας και η έρευνα των αρχών

Σύμφωνα με τον Γιώργο Καλλιακμάνη, επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, μητέρα και γιος ήταν ρακοσυλλέκτες, με τον 62χρονο να έχει ποινικό παρελθόν. Οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε εξέλιξη ώστε να αποκαλυφθούν τα κίνητρα της δολοφονίας αλλά και ο δράστης που αφαίρεσε τη ζωή της ηλικιωμένης.

Ο 62χρονος γιος της 89χρονης έχει προσαχθεί, αλλά τα κίνητρα της δολοφονίας παραμένουν άγνωστα. Οι αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία για την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit