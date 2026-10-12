Παρουσιάζεται σήμερα το νέο πλαίσιο για την πρόσβαση ανηλίκων στα social media

Σήμερα, Δευτέρα, παρουσιάζεται επίσημα το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων που αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η παρουσίαση γίνεται από τους υπουργούς Επικρατείας, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενόψει της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Το σχέδιο νόμου εισάγει από την 1η Ιανουαρίου 2027 κατώτατο όριο ηλικίας τα 15 έτη για την πρόσβαση στα social media, με τους παρόχους των υπηρεσιών να φέρουν την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών.

Το νέο όριο ηλικίας και η εφαρμογή του

Το νέο πλαίσιο, το οποίο παρουσιάζεται στο Μποδοσάκειο Μέγαρο από τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, θέτει ως κατώτατο όριο ηλικίας τα 15 έτη. Η ρύθμιση αυτή θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από την αρχή του 2027.

Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης ρύθμισης, καθορίζεται ότι όλα τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το ίδιο ημερολογιακό έτος θεωρείται πως συμπληρώνουν το απαιτούμενο όριο ηλικίας την 1η Ιανουαρίου του έτους εφαρμογής. Αυτό απλοποιεί τη διαδικασία για την εφαρμογή του μέτρου.

Επαλήθευση ηλικίας και ευθύνες παρόχων

Βασικό μέλημα του νομοσχεδίου είναι η διασφάλιση της ηλικίας των ανηλίκων χρηστών. Οι πάροχοι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλες, αξιόπιστες και αναλογικές λύσεις για την επαλήθευση της ηλικίας. Οι λύσεις αυτές θα πρέπει να περιορίζουν τα συλλεγόμενα δεδομένα και να προστατεύουν την ιδιωτικότητα των χρηστών.

Το ελληνικό σχέδιο νόμου δεν επιβάλλει μία συγκεκριμένη εφαρμογή ή μέθοδο επαλήθευσης ηλικίας. Αναφέρονται ως ενδεδειγμένα παραδείγματα λύσεων τα Kids.gov.gr Wallet και το Gov.gr Wallet. Αυτά έχουν σχεδιαστεί με χαρακτηριστικά συμβατά με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού πλαισίου, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία, την αναλογικότητα, την ελαχιστοποίηση των δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Ωστόσο, μπορούν να αξιοποιηθούν και άλλες ισοδύναμες λύσεις, αρκεί να συμμορφώνονται με το ενωσιακό δίκαιο και τις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές.

Σύγκριση με την ευρωπαϊκή πρόταση EU KIDS Act

Είναι σημαντικό να σημειωθεί η διαφορά μεταξύ της ελληνικής ρύθμισης και της ευρωπαϊκής πρότασης EU KIDS Act. Η ευρωπαϊκή πρόταση έχει ευρύτερη εμβέλεια, καλύπτοντας πέρα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο, διαδικτυακά παιχνίδια, καταστήματα εφαρμογών, AI companions και γενικούς συνομιλιακούς βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης. Προβλέπει επίσης διαφορετικές υποχρεώσεις ανάλογα με το είδος και τους κινδύνους της κάθε υπηρεσίας.

Αντίθετα, η ελληνική ρύθμιση επικεντρώνεται ειδικά στις επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Η ευρωπαϊκή πρόταση, επιπλέον, προβλέπει τη δυνατότητα ειδικού, περιορισμένου λογαριασμού για ηλικίες από 13 έως κάτω των 15 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι ο πάροχος τον προσφέρει και τον δημιουργεί γονέας ή κηδεμόνας. Προβλέπει επίσης υποχρεωτικά γονικά εργαλεία, δυνατότητα ημερήσιου ορίου έως μία ώρα και δυνατότητα ελέγχου των...

Με πληροφορίες από: enikos.gr