Ένα ΙΧ όχημα εισέβαλε μέσα σε ουζερί στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, προκαλώντας εικόνες πανικού και τραυματισμούς, τα ξημερώματα της Κυριακής (11/10). Σύμφωνα με τη μαρτυρία διασωθείσας θαμώνα, ο οδηγός του οχήματος βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και επέδειξε αδιαφορία για την πράξη του. Το συμβάν άφησε πίσω του εκτεταμένες υλικές ζημιές στο κατάστημα και οδήγησε στη διακομιδή δύο τραυματιών σε νοσοκομεία της πόλης.

Οι δραματικές στιγμές της εισβολής

Δραματικές στιγμές βίωσε η κα Νίκη, μία διασωθείσα από το σοβαρό περιστατικό, η οποία παραχώρησε συνέντευξη στην ΕΡΤ δίνοντας μόνο το μικρό της όνομα. Η ίδια περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν βρισκόταν στο ουζερί του Ευόσμου μαζί με την παρέα της και διασκέδαζαν.

«Καθίσαμε, φάγαμε, διασκεδάζαμε και ξαφνικά βλέπουμε το αυτοκίνητο να έρχεται κατά πάνω μου. Δηλαδή, το είδα όλο το σκηνικό. Δεν μπόρεσε κανένας να αντιδράσει, δεν προλαβαίναμε να κάνουμε κάτι» δήλωσε χαρακτηριστικά η κα Νίκη, περιγράφοντας την ξαφνική και απρόβλεπτη κίνηση του οχήματος προς το μέρος τους.

Η κρίσιμη μαρτυρία της κας Νίκης

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, η κα Νίκη βρέθηκε πεσμένη στο έδαφος, έχοντας τραυματιστεί στο κεφάλι και τα πλευρά. Η ίδια τόνισε με έμφαση πως το αυτοκίνητο σταμάτησε σχεδόν στα πόδια της, ενώ οι ζαρντινιέρες που βρίσκονταν μπροστά από το κατάστημα λειτούργησαν, όπως εκτιμά, ως ένα κρίσιμο εμπόδιο που ενδεχομένως την έσωσε από ακόμη σοβαρότερο τραυματισμό.

«Αν δεν υπήρχαν οι ζαρντινιέρες, οι ρόδες του αυτοκινήτου θα περνούσαν από πάνω μου» ανέφερε η θαμώνας, υπογραμμίζοντας τη σημασία των συγκεκριμένων αντικειμένων στην έκβαση του περιστατικού και την αποτροπή χειρότερων συνεπειών για την ίδια.

Οι τραυματισμοί και η διακομιδή στα νοσοκομεία

Αμέσως μετά την εισβολή του οχήματος, η κα Νίκη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, προκειμένου να της παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες για τους τραυματισμούς της. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό και ενός ακόμη ατόμου, το οποίο διακομίστηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Οι δύο τραυματίες έλαβαν άμεσα ιατρική βοήθεια, ενώ η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται από τους θεράποντες ιατρούς μετά το σοβαρό συμβάν που εκτυλίχθηκε στο ουζερί.

Η κατάσταση μέθης του οδηγού

Η κα Νίκη στάθηκε ιδιαίτερα στη στάση που τήρησε ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης. Η ίδια περιέγραψε ότι ο οδηγός επέδειξε αδιαφορία για τις συνέπειες των πράξεών του και τους τραυματισμούς που προκάλεσε στους θαμώνες του καταστήματος.

Η κατάσταση μέθης του οδηγού και η έλλειψη αντίδρασής του μετά την πρόκληση του ατυχήματος αποτελούν ένα κεντρικό σημείο της μαρτυρίας της διασωθείσας, η οποία εξέφρασε την έκπληψή της για την συμπεριφορά του υπαιτίου.

Το σκηνικό χάους και πανζουρλισμού

Η εικόνα που επικρατούσε στο σημείο μετά την εισβολή του ΙΧ περιγράφηκε από την κα Νίκη ως απόλυτο χάος και πανζουρλισμός. «Επικρατούσε ένα χάος, βασικά πανζουρλισμός. Όλα τα τραπέζια φύγανε, οι ζαρντινιέρες σπάσανε, το τραπέζι που καθόμουν εγώ διαλύθηκε» περιέγραψε λεπτομερώς, δίνοντας μια ζωντανή εικόνα της καταστροφής.

Αναποδογυρισμένα τραπέζια, σπασμένες ζαρντινιέρες και θαμώνες που προσπαθούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς είχε συμβεί συνέθεταν ένα σκηνικό απόλυτου πανικού και σύγχυσης, όπως το βίωσαν η ίδια και οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι στο ουζερί του Ευόσμου τα ξημερώματα της Κυριακής.

Με πληροφορίες από: Reader