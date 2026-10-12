Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο έπεσε σε τραπεζοκαθίσματα ταβέρνας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, τα ξημερώματα της Κυριακής 11 Οκτωβρίου. Οι τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ο 45χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη από τις Αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Αγαμέμνονος, πριν καταλήξει μέσα στην ταβέρνα.

Οι ζαρντινιέρες απέτρεψαν τα χειρότερα

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του περιστατικού φαίνεται πως έπαιξαν οι τσιμεντένιες ζαρντινιέρες που βρίσκονταν μπροστά από την είσοδο της ταβέρνας. Τα εμπόδια αυτά περιόρισαν την ορμή του οχήματος, αποτρέποντας ενδεχομένως ακόμη σοβαρότερες συνέπειες.

Το βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάστηκε καταγράφει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και την αναστάτωση που επικράτησε στο σημείο. Στα πλάνα φαίνεται, επίσης, ο οδηγός να επιχειρεί να κάνει όπισθεν αμέσως μετά την πρόσκρουση, ωστόσο οι υπόλοιποι θαμώνες τον εμπόδισαν.

Μαρτυρίες τραυματιών: «Πανικός και απάθεια»

Η κυρία Νίκη, η οποία τραυματίστηκε στα πλευρά και στο κεφάλι, περιέγραψε τις στιγμές του ατυχήματος. «Ήρθε το αυτοκίνητο, χτύπησε τις ζαρντινιέρες, έφυγαν οι ζαρντινιέρες μαζί με το τραπέζι πάνω μου, βρέθηκα ξαφνικά κάτω και από κει και πέρα επικράτησε πανικός», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι είδε το αυτοκίνητο να έρχεται, αλλά όλα έγιναν τόσο αστραπιαία που δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Επιβεβαίωσε ότι ο οδηγός προσπάθησε να απομακρυνθεί: «Μας χτυπάει και ξεκινάει, κάνει όπισθεν για να σηκωθεί να φύγει. Και σηκώθηκαν μετά οι πελάτες από δω από το μαγαζί και τον σταμάτησαν». Η ίδια σημείωσε την απάθεια του οδηγού, ο οποίος, όπως είπε, «με το τσιγάρο, με το κινητό. Λες και βγήκε στην παραλία για καφέ. Ούτε καν ένα συγγνώμη δεν είπε».

Οι τραυματισμοί και η κατάσταση της υγείας

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός μόλις βγήκε από το αυτοκίνητο είπε: «Αμάν, ο προφυλακτήρας μου».

Η κυρία Στεφανία, της οποίας ο σύζυγος τραυματίστηκε στα πόδια, ανέφερε ότι σήμερα θα καταλάβουν την έκταση των τραυμάτων. «Σήμερα θα ξαναπάμε στο γιατρό να δούμε πώς θα είναι τα πόδια και άμα θα πάμε σε εγχείρηση. Έχει πρήξιμο γιατί χτύπησε ευαίσθητο σημείο. Είναι πολύ πρησμένα τα πόδια, δεν μπορεί να περπατήσει», δήλωσε. Εξέφρασε την ελπίδα της να πάνε όλα καλά, πιστεύοντας ότι «αφού είχαμε άγιο και σωθήκαμε, θα πάνε».

Η κυρία Στεφανία διευκρίνισε ότι η ίδια και ο σύζυγός της δεν ήταν στο ίδιο τραπέζι με την κυρία Νίκη, αλλά σε δύο διαφορετικά τραπέζια. Το αυτοκίνητο «πήρε παραμάζωμα και τα τρία τραπέζια». Οι τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ήταν η κυρία Νίκη, ο σύζυγος της κυρίας Στεφανίας και ο κύριος Χρήστος, ενώ όλοι οι υπόλοιποι εκτός από την ίδια είναι χτυπημένοι.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr