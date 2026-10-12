Αυξημένη κίνηση στην Αττική: Προβλήματα στον Κηφισό και την Αττική Οδό

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται από νωρίς το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου στους δρόμους της Αττικής, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις στους οδηγούς. Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, επηρεάζοντας την καθημερινή μετακίνηση στο λεκανοπεδίο.

Οι δυσκολότερες διαδρομές της Αττικής

Σύμφωνα με την ενημέρωση, τρεις βασικοί οδικοί άξονες παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην κυκλοφορία. Πρόκειται για την κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το ύψος της Νέας Ερυθραίας με κατεύθυνση προς τη Φιλοθέη.

Επίσης, σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό, ειδικότερα στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, με καθυστερήσεις που ξεκινούν από τον κόμβο Φυλής και φτάνουν έως τον κόμβο Πεντέλης. Τέλος, η άνοδος της Λεωφόρου Κηφισού παρουσιάζει αυξημένη συμφόρηση από το ύψος της Ιεράς Οδού με κατεύθυνση προς τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Εκτεταμένες καθυστερήσεις σε κεντρικές αρτηρίες

Πέρα από τους παραπάνω άξονες, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και σε άλλα κομβικά σημεία του οδικού δικτύου της Αττικής. Συγκεκριμένα, η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισού αντιμετωπίζει προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων, κατά μήκος της περιοχής του Χολαργού, καθώς και στη Λεωφόρο Βεΐκου, όπου η κίνηση είναι αυξημένη από το δημοτικό στάδιο Γαλατσίου προς την οδό Κασταμονής. Επιπλέον, καθυστερήσεις σημειώνονται στην περιοχή του Σκαραμαγκά, στον ανοδικό άξονα που περιλαμβάνει τις οδούς Συγγρού, Αρδηττού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά, από το ύψος του Αγίου Διονυσίου προς την οδό Δημητρίου Γούναρη.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr