Στη φυλακή ο Φίλιππος Καμπούρης και τέσσερις ακόμα για κύκλωμα απάτης

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν πέντε από τους κατηγορούμενους στην υπόθεση απάτης εκατομμυρίων σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, με κεντρικό πρόσωπο τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ και παρουσιαστή, Φίλιππο Καμπούρη. Η απόφαση ελήφθη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που διήρκεσε περίπου 17 ώρες.

Οι προφυλακισθέντες και οι αντιδράσεις τους

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους που κρίθηκαν προφυλακιστέοι είναι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Κατά το άκουσμα της απόφασης, το ζευγάρι παρέμεινε ψύχραιμο.

Αντίθετα, ο 59χρονος φερόμενος ως «αχυράνθρωπος» άρχισε να κλαίει και να φωνάζει. Εκτός από τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, προφυλακιστέοι κρίθηκαν ακόμα τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται ως μέλη του κυκλώματος: ένας 54χρονος λογιστής και ένα ζευγάρι. Οι δύο τελευταίοι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» του Φιλίππου Καμπούρη κατά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Επιπλέον, μία γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία αποφασίστηκε να κρατηθεί λόγω ενός ευρωπαϊκού εντάλματος που αφορά άλλη υπόθεση.

Οι απολογίες και οι αλληλοκατηγορίες

Η ανακριτική διαδικασία, στην οποία συμμετείχαν ανακρίτρια και εισαγγελέας, ολοκληρώθηκε μετά τα μεσάνυχτα, φτάνοντας τις περίπου 17 ώρες. Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, οι κατηγορούμενοι φέρονται να έριξαν ο ένας στον άλλον τις ευθύνες.

Συγκεκριμένα, ο Φίλιππος Καμπούρης και η συγκατηγορούμενη σύζυγός του έστρεψαν τα βέλη τους στους λογιστές, ενώ εκείνοι με τη σειρά τους απάντησαν επιρρίπτοντας σε εκείνους την ευθύνη για την υπόθεση.

Η υπερασπιστική γραμμή Καμπούρη και της συζύγου του

Ο παρουσιαστής αρνήθηκε τον αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση που του αποδίδεται. Ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει απάτη, αλλά μόνο οφειλή στον ΕΦΚΑ. Μάλιστα, φέρεται να είπε πως ο ίδιος δεν γνώριζε τίποτα, αφού τα θέματα των ασφαλιστικών εισφορών τα χειρίζονταν οι λογιστές με τους οποίους συνεργαζόταν.

«Βασίστηκα στις υποδείξεις τους», φέρεται να ισχυρίστηκε, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιρειών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεών τους. Τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπεραίωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω».

Την ίδια υπερασπιστική τακτική φέρεται να ακολούθησε και η σύζυγός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσε: «Η σχέση μου με τις επιχειρήσεις περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας, με καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών».

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι

Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι, μετά τις απολογίες τους, αφέθηκαν ελεύθεροι. Κατά περίπτωση, τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα και εγγυοδοσία.

Το ποσό της εγγυοδοσίας κυμάνθηκε μεταξύ 4.000 και 8.000 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση του κάθε κατηγορούμενου.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr