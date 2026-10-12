Καβς - Μάτζικ 119-105: Με κομβικό Χεζόνια η νίκη του Κλίβελαντ

Η preseason της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη συνεχίζεται, με την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της regular season να έχει ήδη ξεκινήσει. Σε αυτό το πλαίσιο, διεξήχθη μια αναμέτρηση τα ξημερώματα της Δευτέρας, όπου οι Καβαλίερς κατάφεραν να επικρατήσουν των Μάτζικ με σκορ 119-105, σημειώνοντας μια σημαντική νίκη στην προετοιμασία τους.

Το παιχνίδι προσέφερε θέαμα και ευκαιρίες στους προπονητές να δοκιμάσουν σχήματα και παίκτες. Οι Καβς έδειξαν καλά στοιχεία, φτάνοντας στην επικράτηση έναντι των αντιπάλων τους. Μετά το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, οι δύο ομάδες βρίσκονται πλέον με ισορροπημένο ρεκόρ 1-1 στα φιλικά παιχνίδια τους, δείχνοντας ότι η προετοιμασία τους βρίσκεται σε εξέλιξη και οι ισορροπίες είναι ακόμα ρευστές.

Η κομβική εμφάνιση του Μάριο Χεζόνια

Ο Μάριο Χεζόνια ξεχώρισε με την παρουσία του, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας του. Ο Κροάτης φόργουορντ παρέμεινε στο παρκέ για 17 λεπτά, ένα διάστημα στο οποίο κατάφερε να προσφέρει σε διάφορες στατιστικές κατηγορίες, αναδεικνύοντας την εμπειρία και την ποιότητά του. Η συμβολή του ήταν σημαντική για τους Καβαλίερς, καθώς βοήθησε την ομάδα του να φτάσει στη νίκη.

Η εμφάνισή του υπογραμμίζει την προσπάθειά του να καθιερωθεί ξανά στην κορυφαία λίγκα του κόσμου. Ο Χεζόνια έδειξε ότι μπορεί να αποτελέσει έναν πολύτιμο παίκτη για τους Καβς, προσφέροντας λύσεις τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, με την πολυσχιδή του παρουσία στο παρκέ.

Οι αριθμοί του Κροάτη φόργουορντ

Ο Κροάτης φόργουορντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με συνολικά 13 πόντους. Η επίδοσή του στους πόντους προήλθε από 3/5 εύστοχα δίποντα και 2/4 εύστοχα τρίποντα, επιδεικνύοντας την αποτελεσματικότητά του στο σκοράρισμα από διαφορετικές αποστάσεις. Η ικανότητά του να σκοράρει τόσο κοντά όσο και μακριά από το καλάθι ήταν ένα από τα στοιχεία που τον έκαναν να ξεχωρίσει.

Πέραν του επιθετικού του ρόλου, ο Χεζόνια κατέγραψε επίσης 5 ριμπάουντ, συμβάλλοντας στην κυριαρχία κάτω από τα καλάθια και στις δεύτερες ευκαιρίες για την ομάδα του. Επιπλέον, μοίρασε 2 ασίστ στους συμπαίκτες του, δείχνοντας την ικανότητά του να δημιουργεί για τους άλλους, ενώ παράλληλα είχε ενεργή παρουσία στην άμυνα, με 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ, στοιχεία που υπογραμμίζουν την πληρότητα του παιχνιδιού του και την αμυντική του συνεισφορά.

Η επιστροφή του Χεζόνια στο ΝΒΑ

Ο Μάριο Χεζόνια δίνει τη δική του μάχη για να επανέλθει δυναμικά στο ΝΒΑ. Η επιστροφή του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη έρχεται μετά την πορεία του στην Ευρώπη, όπου αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Η παρουσία του στο παιχνίδι κόντρα στους Μάτζικ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθειά του να αποδείξει την αξία του και να εξασφαλίσει μια θέση στο ρόστερ των Καβαλίερς.

Η εμπειρία που απέκτησε στην Ευρώπη, αγωνιζόμενος σε υψηλό επίπεδο με τη Ρεάλ, φαίνεται να τον έχει ωριμάσει και να τον έχει κάνει έναν πιο ολοκληρωμένο παίκτη. Η εμφάνισή του στην preseason δείχνει ότι είναι αποφασισμένος να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία και να καθιερωθεί ξανά στο ΝΒΑ.

Οι πρώτοι σκόρερ των ομάδων

Από την πλευρά των νικητών, ο Χάρντεν αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης, σημειώνοντας 24 πόντους. Η επιθετική του δεινότητα ήταν καθοριστική για τους Καβαλίερς, καθώς ηγήθηκε στο σκοράρισμα και βοήθησε την ομάδα του να διατηρήσει το προβάδισμα σε κρίσιμα σημεία του αγώνα. Η συνεισφορά του ήταν απαραίτητη για την επίτευξη της νίκης.

Για τους ηττημένους Μάτζικ, ο Ντα Σίλβα ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε επιθετικά, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 17 πόντους. Παρά την ατομική του επίδοση, δεν ήταν αρκετή για να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη, καθώς οι Καβαλίερς αποδείχθηκαν πιο αποτελεσματικοί συνολικά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta