Αντίστροφη μέτρηση για τις τοξικολογικές εξετάσεις στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται τα τελικά ιατροδικαστικά αποτελέσματα που θα δώσουν απαντήσεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, Μπάμπης Λυκούδης, ενημέρωσε για την πορεία των ερευνών, ενώ η αντιπρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Ματίνα Παγώνη, παρείχε διευκρινίσεις σχετικά με τις φαρμακευτικές ουσίες που εμπλέκονται στην υπόθεση. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται καθώς συνεχίζονται οι έρεψεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στην απώλεια του καλλιτέχνη.

Αναμονή για τα τελικά ιατροδικαστικά πορίσματα

Ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο της έρευνάς του. Ωστόσο, έχει υποβληθεί αίτημα για την περαιτέρω εξέταση των δειγμάτων σε εξειδικευμένο εργαστήριο στη Γερμανία. Εκεί, θα πραγματοποιηθεί μια ενδελεχής ανάλυση που θα καλύψει 1.600 διαφορετικές φαρμακευτικές ουσίες, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τον κ. Λυκούδη, τα τελικά και επικυρωμένα αποτελέσματα από τις εξετάσεις αυτές αναμένονται προς το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης. Αυτά τα πορίσματα θεωρούνται κρίσιμα για να δοθούν οι απαραίτητες απαντήσεις σχετικά με τα αίτια του θανάτου του γνωστού τραγουδιστή.

Τι βρέθηκε και τι όχι στην οικία του τραγουδιστή

Σχετικά με το αίτημα που υποβλήθηκε από την πλευρά της κατηγορούμενης γιατρού για τη διενέργεια ελέγχου στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν εκεί φαρμακευτικές ουσίες, ο κ. Λυκούδης το χαρακτήρισε ως ένα επιχείρημα που δεν έχει βάση. Ο δικηγόρος της οικογένειας τόνισε πως η μιδαζολάμη και η προποφόλη, οι ουσίες που εξετάζονται, δεν προορίζονται για οικιακή χρήση.

Ο κ. Λυκούδης επιβεβαίωσε ότι βρέθηκαν Xanax στο σπίτι του τραγουδιστή, ωστόσο διευκρίνισε πως αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση. Εξήγησε ότι στα συγκεκριμένα σκευάσματα δεν περιέχονται ούτε μιδαζολάμη ούτε προποφόλη, οι οποίες είναι ουσίες που χρησιμοποιούνται για βαριά και ταχεία νάρκωση. Υπογράμμισε δε ότι δεν συνηθίζεται ιδιώτες να λαμβάνουν τέτοια φάρμακα, σημειώνοντας ότι αυτά χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη. Επιπλέον, επανέλαβε ότι στο χρηματοκιβώτιο του καλλιτέχνη δεν εντοπίστηκε τίποτα.

Οι φαρμακευτικές ουσίες και η χρήση τους

Αναφορικά με τις φαρμακευτικές ουσίες, η αντιπρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Ματίνα Παγώνη, δήλωσε ότι αυτές οι ουσίες, δηλαδή η μιδαζολάμη και η προποφόλη, δεν θα έπρεπε να βρίσκονται ούτε καν σε ιατρείο, καθώς η χρήση τους ανήκει στην αρμοδιότητα των αναισθησιολόγων. Η ίδια πρόσθεσε ότι το εάν χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη θα αποδειχθεί από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Η κ. Παγώνη υπογράμμισε επίσης ότι, πέρα από τις τοξικολογικές, οι ιστολογικές εξετάσεις θα είναι εξαιρετικά βοηθητικές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η βλάβη που εντοπίστηκε στην καρδιά του τραγουδιστή να προκλήθηκε τόσο από τις εν λόγω ουσίες όσο και από την πλασμαφαίρεση που είχε γίνει.

Ερωτήματα για τη διαχείριση του περιστατικού

Η Ματίνα Παγώνη έθιξε ειδικότερα το φάρμακο προποφόλη, αναφέροντας ότι αυτό θα μπορούσε να είναι η αιτία πίσω από το σύνολο του περιστατικού, εφόσον χορηγήθηκε και αναλόγως της ποσότητας. Επισήμανε με έμφαση ότι η γενικότερη διαχείριση αυτού του περιστατικού, όπως αυτή έλαβε χώρα στο συγκεκριμένο ιατρείο, ήταν λανθασμένη από την αρχή.

Επιπλέον, η κ. Παγώνη εξέφρασε την έκπληξή της σχετικά με την πλασμαφαίρεση που φέρεται να έκανε η γιατρός στην ίδια της την κόρη. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί να πιστέψει πως μια μητέρα θα υπέβαλε το παιδί της, ηλικίας 18 ετών, σε μια τέτοια διαδικασία για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς να υπάρχει σοβαρή νόσος ή πρόβλημα υγείας. Αναρωτήθηκε έντονα για τη δυνατότητα μιας τέτοιας ενέργειας σε ένα τόσο νεαρό άτομο.

Με πληροφορίες από: Topontiki