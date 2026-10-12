«Εύχομαι το παιδί μου να είναι το τελευταίο»: Σήμερα η νεκροψία-νεκροτομή της 20χρονης στη Θεσσαλονίκη

Οι αιτίες θανάτου της 20χρονης που έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από κατανάλωση ναρκωτικών ουσιών σε πάρτι, αναμένεται να ξεκαθαρίσουν σήμερα με τη διενέργεια της νεκροψίας-νεκροτομής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η νεαρή φέρεται να πήρε MDMA, γνωστό και ως έκσταση, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που διοργανώθηκε σε πολυχώρο στα ανατολικά της πόλης. Λίγη ώρα αργότερα κατέρρευσε, οδηγώντας σε μια τραγική κατάληξη που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Το μοιραίο πάρτι και η μάχη των γιατρών

Το περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο της 20χρονης συνέβη ενώ εκείνη βρισκόταν σε rave party, έχοντας μαζί της έναν φίλο της. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η νεαρή κατανάλωσε ναρκωτικές ουσίες, συγκεκριμένα MDMA, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει λίγο αργότερα μέσα στον πολυχώρο.

Αμέσως μετά την κατάρρευσή της, κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο έσπευσε στο σημείο και τη μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης. Εκεί, οι γιατροί έδωσαν σκληρή μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, η κοπέλα δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε.

Η νεκροψία-νεκροτομή και η παρουσία τεχνικού συμβούλου

Προκειμένου να διευκρινιστούν πλήρως οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανάτου της 20χρονης, έχει προγραμματιστεί για σήμερα η διενέργεια της νεκροψίας-νεκροτομής. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την απώλεια της ζωής της νεαρής κοπέλας.

Η οικογένεια της 20χρονης, στην προσπάθειά της να διασφαλίσει την πλήρη διαφάνεια και διερεύνηση της υπόθεσης, θα έχει στο πλευρό της τεχνικό σύμβουλο. Πρόκειται για τον ιατροδικαστή κ. Λέων, ο οποίος, ειδικά για τον σκοπό αυτό, αναμένεται να ταξιδέψει από την Αθήνα προκειμένου να παρακολουθήσει στενά τη διαδικασία της νεκροψίας-νεκροτομής.

Η σύλληψη του φίλου και οι έρευνες για τον προμηθευτή

Στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση, ο φίλος της 20χρονης, ο οποίος βρισκόταν μαζί της καθ’ όλη τη διάρκεια του μοιραίου πάρτι, συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές. Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών της Θεσσαλονίκης για τα περαιτέρω.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο φίλος της νεαρής έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί επί των κατηγοριών που τον βαρύνουν τις επόμενες ημέρες. Ταυτόχρονα, η αστυνομία έχει ξεκινήσει επισταμένες έρευνες με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη του προσώπου που φέρεται να προμήθευσε τις ναρκωτικές ουσίες τόσο στην 20χρονη όσο και στον φίλο της, καθώς η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η οδύνη των γονέων και το μήνυμα για τα ναρκωτικά

Οι γονείς της νεαρής βρίσκονται σε κατάσταση βαθύτατου σοκ και οδύνης, καθώς δυσκολεύονται να αποδεχθούν την τραγική και αναπάντεχη απώλεια του παιδιού τους. Ο πατέρας της 20χρονης, συντετριμμένος, μετέβη στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των ερευνών και της δικαστικής διαδικασίας.

Σε μια κίνηση που αντικατοπτρίζει την τραγωδία που βιώνει η οικογένειά του, ο πατέρας της αδικοχαμένης κοπέλας έκανε και μια δημόσια ανάρτηση. Στο μήνυμά του, εξέφρασε την ελπίδα του ότι ο θάνατος του παιδιού του θα είναι ο τελευταίος από ναρκωτικά, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Εύχομαι το παιδί μου να είναι το τελευταίο παιδί που πεθαίνει από ναρκωτικά».

Ο ίδιος δήλωσε με έμφαση την πρόθεσή του να συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις στην πλήρη και ενδελεχή διερεύνηση της υπόθεσης. Τόνισε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να εντοπιστεί ο προμηθευτής των ουσιών που οδήγησαν στον θάνατο της κόρης του, ενώ παράλληλα διαβεβαίωσε ότι θα βοηθήσει όσο μπορεί το έργο των αστυνομικών αρχών στην προσπάθειά τους να διαλευκάνουν την υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis