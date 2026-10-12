Ηλικιωμένη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο Μενίδι, κρατείται ο γιος της

Νεκρή εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (12.09.2026) μία ηλικιωμένη γυναίκα στο σπίτι της στο Μενίδι, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλούς μώλωπες σε πρόσωπο και λαιμό. Το τραγικό συμβάν κινητοποίησε άμεσα τις αρχές, οι οποίες έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή του γιου της 91χρονης, αναζητώντας περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες του θανάτου της. Η σορός της γυναίκας βρέθηκε εντός του δωματίου της μονοκατοικίας, με τις πρώτες ενδείξεις να υποδηλώνουν εγκληματική ενέργεια και να οδηγούν σε εκτεταμένες έρευνες.

Η ανακάλυψη της σορού και οι πρώτες ενδείξεις

Το θύμα, μία 91χρονη γυναίκα, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα, μέσα στο δωμάτιο της μονοκατοικίας όπου διέμενε στο Μενίδι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανιψιός της άκουσε φωνές από το σπίτι και έσπευσε άμεσα να δει τι ακριβώς συνέβαινε.

Εκεί, αντίκρισε την ηλικιωμένη στο πάτωμα, χωρίς τις αισθήσεις της, και φέροντας σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο. Άμεσα κλήθηκαν οι αρχές, με αυξημένη αστυνομική δύναμη να φτάνει στο σημείο και να ξεκινά εκτεταμένες έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης της δολοφονίας.

Οι πρώτες εξετάσεις στη σορό της 91χρονης αποκάλυψαν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, καθώς και μώλωπες στο πρόσωπο και τον λαιμό. Επιπλέον, διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη πάλης, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση πως ο θάνατος της γυναίκας προήλθε από ασφυξία, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Το σενάριο της ληστείας που δεν έπεισε τις αρχές

Ο γιος της 91χρονης, ο οποίος προσήχθη από τις αρχές για κατάθεση, υποστήριξε αρχικά πως η μητέρα του έπεσε θύμα άγριας ληστείας. Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, άγνωστοι δράστες φέρεται να εισέβαλαν στην οικία της ηλικιωμένης και να την χτύπησαν μέχρι θανάτου, με σκοπό να της αποσπάσουν χρήματα και τιμαλφή.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο σενάριο δεν φαίνεται να έπεισε τις αστυνομικές αρχές που διερευνούν την υπόθεση. Οι λεπτομέρειες των τραυμάτων που έφερε η 91χρονη και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η σορός της γυναίκας οδήγησαν τους αστυνομικούς να εξετάσουν με επιφύλαξη την εκδοχή της ληστείας και να αναζητήσουν άλλες πιθανές αιτίες.

Κατόπιν αυτών των αμφιβολιών, ο γιος του θύματος μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Δυτικής Αττικής, όπου και κλήθηκε να καταθέσει εκτενέστερα για τα γεγονότα που προηγήθηκαν του τραγικού θανάτου της μητέρας του, παρέχοντας περισσότερες πληροφορίες στις αρχές.

Το ιστορικό του προσαχθέντα γιου

Στο πλαίσιο των εντατικών ερευνών, προέκυψαν πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό του γιου της 91χρονης, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής των αρχών. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, γεγονός που εξετάζεται από τους ανακριτές.

Επιπλέον, το όνομά του έχει απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς φέρεται να έχει εμπλοκή σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά. Αυτά τα στοιχεία εξετάζονται προσεκτικά από τους αστυνομικούς, καθώς μπορούν να ρίξουν φως στα πιθανά κίνητρα και τις συνθήκες της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε στη μονοκατοικία του Μενιδίου.

Οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη

Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την πλήρη και άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί εργάζονται εντατικά για να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και τεκμήρια που θα οδηγήσουν στην αποκάλυψη των πραγματικών αιτιών του θανάτου της 91χρονης γυναίκας και στην ταυτοποίηση του δράστη.

Παράλληλα, οι έρευνες επικεντρώνονται και στα κίνητρα πίσω από την εγκληματική ενέργεια, καθώς και στην εξακρίβωση όλων των πτυχών της υπόθεσης. Αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις καθώς η διαδικασία της προανάκρισης προχωρά, με τις αρχές να επιδιώκουν την πλήρη αποσαφήνιση των γεγονότων.

Με πληροφορίες από: Newsit