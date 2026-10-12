Γυναικοκτονία στο Μενίδι: Νεκρή 89χρονη με σημάδια πάλης, προσήχθη ο γιος της – Εξετάζεται θάνατος από ασφυξία

Νεκρή εντοπίστηκε μια 89χρονη γυναίκα στο σπίτι της στο Μενίδι, λίγο μετά τη 01:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η ηλικιωμένη έφερε αμυχές και μώλωπες στο πρόσωπο και τον λαιμό, ενώ στον χώρο διαπιστώθηκαν σημάδια πάλης. Για την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του 62χρονου γιου της, με τον οποίο διέμενε στην ίδια οικία. Οι πρώτες ιατροδικαστικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανό θάνατο από ασφυξία, προσδιορίζοντας τον χρόνο θανάτου το απόγευμα της Κυριακής.

Ο εντοπισμός της ηλικιωμένης και τα πρώτα ευρήματα

Η άτυχη 89χρονη γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι όπου ζούσε, στην οδό Σουλίου, στην περιοχή του Μενιδίου. Ο εντοπισμός της νεκρής γυναίκας πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τη 01:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου, μετά από σχετική ειδοποίηση προς τις αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προέκυψαν από το σημείο, η ηλικιωμένη έφερε εμφανή σημάδια βίας στο σώμα της. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν αμυχές και μώλωπες τόσο στο πρόσωπο όσο και στον λαιμό της. Παράλληλα, οι αστυνομικοί που έφτασαν στην οικία εντόπισαν και σημάδια που παραπέμπουν σε πάλη εντός του χώρου, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για εγκληματική ενέργεια.

Οι πρώτες ιατροδικαστικές εκτιμήσεις και ο χρόνος θανάτου

Για τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου της 89χρονης, κλήθηκε στο σημείο ιατροδικαστής. Οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την πορεία της έρευνας. Σύμφωνα με αυτές, ο θάνατος της γυναίκας ενδέχεται να προήλθε από ασφυξία, ένα εύρημα που εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή από τις αρχές.

Επιπλέον, ο ιατροδικαστής προχώρησε στον χρονικό προσδιορισμό του θανάτου της ηλικιωμένης. Βάσει των στοιχείων, ο θάνατος τοποθετείται χρονικά το απόγευμα της Κυριακής, δηλαδή αρκετές ώρες πριν τον εντοπισμό της νεκρής γυναίκας. Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο τη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης και την εξακρίβωση των ακριβών αιτιών που οδήγησαν στο τραγικό αυτό συμβάν.

Η ειδοποίηση των αρχών και η προσαγωγή του γιου

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό από ένα συγγενικό πρόσωπο της 89χρονης. Συγκεκριμένα, ο 69χρονος ανιψιός της ηλικιωμένης ήταν αυτός που τηλεφώνησε στις αρχές, αναφέροντας ότι άκουγε φωνές να προέρχονται από το σπίτι της θείας του στην οδό Σουλίου. Η κλήση αυτή οδήγησε άμεσα στην κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων.

Μετά τον εντοπισμό της νεκρής γυναίκας και την αρχική αυτοψία στον χώρο, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του 62χρονου γιου της. Ο άνδρας διέμενε μαζί με την 89χρονη μητέρα του στην ίδια οικία, γεγονός που τον καθιστά βασικό πρόσωπο στην έρευνα των αρχών για τις συνθήκες θανάτου της μητέρας του.

Πληροφορίες για τον προσαχθέντα γιο

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν έρθει στο φως, ο 62χρονος άνδρας, ο οποίος προσήχθη για την υπόθεση, φέρεται να εργαζόταν ως ρακοσυλλέκτης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο προσαχθείς αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, ένα στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Επιπλέον, ο 62χρονος φέρεται να είχε απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές και στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, είχε απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση του θανάτου της 89χρονης γυναίκας στο Μενίδι.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis