«Πινγκ - πονγκ» ευθυνών για την απάτη εκατομμυρίων κατά του ΕΦΚΑ

Σε ένα «πινγκ - πονγκ» ευθυνών εξελίσσεται η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση απάτης εκατομμυρίων ευρώ κατά του ΕΦΚΑ, με βασικούς κατηγορούμενους τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του. Το ζευγάρι, μαζί με άλλους εννέα κατηγορούμενους, βρέθηκε ενώπιον της ανακρίτριας, αρνούμενο το βαρύ κατηγορητήριο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται για απάτη, αλλά για χρέη προς τον ΕΦΚΑ, αποδίδοντας την υπαιτιότητα στους συγκατηγορούμενους λογιστές.

Ο Φίλιππος Καμπούρης στην ανακρίτρια

Ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος φέρεται ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας για πέντε κακουργήματα. Η απολογία του διήρκεσε τρεις ολόκληρες ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων εμμένοντας στην αρχική του υπερασπιστική γραμμή, αρνήθηκε τις σε βάρος του κατηγορίες.

Στο απολογητικό του υπόμνημα, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι η μη καταβολή των οφειλόμενων εισφορών και φόρων δεν ταυτίζεται με την τέλεση απάτης. Όπως ανέφερε, για τη στοιχειοθέτηση του συγκεκριμένου αδικήματος απαιτείται η ύπαρξη συγκεκριμένης απατηλής συμπεριφοράς και η πρόκληση πλάνης σε συγκεκριμένο πρόσωπο.

Η υπερασπιστική γραμμή του κατηγορούμενου ζευγαριού

Ο Φίλιππος Καμπούρης υποστήριξε ότι η σχέση του με τις επίμαχες επιχειρήσεις περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας. Τα καθήκοντά του περιλάμβαναν γραμματειακή και οργανωτική υποστήριξη, εποπτεία προσωπικού και εξυπηρέτηση πελατών.

Ο ίδιος δήλωσε ότι ουδέποτε είχε ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση των εταιρειών. Επίσης, δεν αποφάσιζε για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Τα σχετικά ζητήματα, όπως ανέφερε, τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόταν κατά τη διεκπεραίωση των εγγράφων που του ζητούνταν να υπογράψει.

Ο ρόλος της συζύγου

Από την πλευρά της, η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη φέρεται να υποστηρίζει παρόμοια επιχειρήματα ενώπιον της ανακρίτριας. Δήλωσε ότι παρείχε γραμματειακή υποστήριξη και είχε οργανωτικό ρόλο στις επιχειρήσεις.

Η σχέση της με τις επιχειρήσεις περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας, με καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών. Με αυτό τον τρόπο, και η ίδια αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή σε λογιστική ή φορολογική διαχείριση που θα μπορούσε να στοιχειοθετήσει το αδίκημα της απάτης.

Οι αντεγκλήσεις των λογιστών

Οι τρεις κατηγορούμενοι λογιστές, στους οποίους το ζευγάρι Καμπούρη αποδίδει την υπαιτιότητα, έριξαν τα «βέλη» τους στον Φίλιππο Καμπούρη. Υποστήριξαν ότι οι ίδιοι έκαναν απλά τη δουλειά τους, περιοριζόμενοι στα λογιστικά τους καθήκοντα.

Ο πρώτος λογιστής ανέφερε ότι η μετοχική ή εταιρική σύνθεση των επιχειρήσεων, είτε εμφανής είτε αφανής, δεν αποτελούσε αντικείμενο της λογιστικής εντολής που είχε αναλάβει. Επιπλέον, τόνισε ότι από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι το τηλέφωνο του λογιστικού του γραφείου χρησιμοποιήθηκε για οποιαδήποτε επιχειρηματική χρήση των αναφερόμενων στο κατηγορητήριο εταιρειών.

Οι λογιστές συμπλήρωσαν τις κατηγορίες τους, δηλώνοντας ότι ο Φίλιππος Καμπούρης δεν εκπλήρωνε τις μηνιαίες οικονομικές του υποχρεώσεις. Μάλιστα, φέρονται να υποστήριξαν ότι έφτασαν σε σημείο να τον απειλούν λόγω των ανεξόφλητων οφειλών και της μη τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεων.

Η εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας

Συνολικά, έντεκα άτομα έχουν κατηγορηθεί στην υπόθεση αυτή. Μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2026, πέντε από τους 11 κατηγορούμενους έχουν απολογηθεί στη μαραθώνια ανακριτική διαδικασία.

Η διαδικασία συνεχίζεται, με τους κατηγορούμενους να επιμένουν στις αρχικές τους θέσεις, δημιουργώντας ένα κλίμα αλληλοκατηγοριών και άρνησης ευθυνών για την υπόθεση απάτης κατά του ΕΦΚΑ.

Με πληροφορίες από: Newsit