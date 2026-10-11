Μπράτσος: «Είναι κρίμα να μην παίρνεις κάτι με δύο γκολ εκτός έδρας»

Ο Κώστας Μπράτσος, προπονητής του Βόλου Elabet, εστίασε στην προσπάθεια της ομάδας του να επιστρέψει στο παιχνίδι κατά του Άρη στο «Κλ. Βικελίδης». Μετά τον αγώνα, ο κ. Μπράτσος ανέλυσε την εικόνα της θεσσαλικής ομάδας, η οποία εμφάνισε δύο διαφορετικά πρόσωπα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο τεχνικός του Βόλου Elabet εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η ομάδα του δεν κατάφερε να αποσπάσει κάποιο θετικό αποτέλεσμα, παρά τα δύο γκολ που πέτυχε εκτός έδρας. Τόνισε την ανάγκη για καλύτερη διαχείριση των στιγμών του αγώνα και των συναισθημάτων των παικτών, επισημαίνοντας ότι απαιτείται μεγαλύτερος κυνισμός και ισορροπία στην απόδοση.

Τα δύο πρόσωπα του Βόλου Elabet

Ο Κώστας Μπράτσος ξεκίνησε τις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου αναφέροντας ότι η ομάδα του παρουσίασε δύο διαφορετικά πρόσωπα στον αγώνα. Συγκεκριμένα, στο πρώτο ημίχρονο, ο Βόλος Elabet δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι, αντιμετωπίζοντας προβλήματα στη διαχείριση της τακτικής του αντιπάλου.

Δημιουργικά, η ομάδα ήταν αφελής, με αποτέλεσμα να δέχεται μπάλες στην πλάτη της άμυνας. Αυτή η κατάσταση δεν στοίχισε μόνο στο σκορ, αλλά επηρέασε αρνητικά και το συναισθηματικό κομμάτι των παικτών, όπως δήλωσε ο προπονητής.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο, η εικόνα της ομάδας άλλαξε. Ο Βόλος Elabet προχώρησε σε αλλαγή συστήματος, κάτι που οδήγησε σε κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο. Σύμφωνα με τον κ. Μπράτσο, η ομάδα θα μπορούσε να είχε πετύχει ακόμα περισσότερα γκολ σε αυτό το διάστημα.

Η αξία των εκτός έδρας γκολ

Ο προπονητής της θεσσαλικής ομάδας υπογράμμισε ότι είναι κρίμα να πετυχαίνεις δύο γκολ σε μια τόσο δύσκολη έδρα, όπως αυτή του Άρη στο «Κλ. Βικελίδης», και να μην καταφέρνεις να πάρεις κάτι από τον αγώνα. Αυτό το γεγονός αποτελεί σημείο προβληματισμού για τον ίδιο και το τεχνικό επιτελείο.

Ο κ. Μπράτσος επανέλαβε την ανάγκη για καλύτερο έλεγχο των κρίσιμων στιγμών του αγώνα και των συναισθημάτων των παικτών. Ζήτησε από την ομάδα να γίνει πιο κυνική στην προσέγγισή της και να επιτύχει μεγαλύτερη ισορροπία στην απόδοσή της σε όλη τη διάρκεια των αναμετρήσεων.

Απουσίες και προσδοκίες για το μέλλον

Ο Κώστας Μπράτσος συμπλήρωσε ότι η βελτίωση της ομάδας στο τακτικό και συναισθηματικό κομμάτι, αν και υπήρξε, δεν ήταν αρκετή για να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αναφέρθηκε επίσης στις πολλές απουσίες που αντιμετώπισε η ομάδα στον συγκεκριμένο αγώνα.

Ευελπιστεί ότι με την επιστροφή των απόντων παικτών, η ομάδα θα μπορέσει να ενωθεί και να παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο στους επόμενους αγώνες. Η πλήρης σύνθεση αναμένεται να δώσει νέα δυναμική και να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων.

Διαχείριση του κινδύνου και της τακτικής

Σε ερώτηση σχετικά με την κυριαρχία που ανέφερε στο δεύτερο ημίχρονο, δεδομένου ότι ο Άρης συνέχισε να δημιουργεί φάσεις χτυπώντας στην πλάτη της άμυνας του Βόλου Elabet, ο κ. Μπράτσος έδωσε διευκρινίσεις. Εξήγησε ότι όταν το σκορ είναι 3-0 στο ημίχρονο, υπάρχουν δύο ζητούμενα για την ομάδα.

Το ένα είναι να αγωνιστεί για την αξιοπρέπειά της και το άλλο να προσπαθήσει να επιστρέψει στο παιχνίδι. Η προσπάθεια επιστροφής, όπως σημείωσε, εμπεριέχει αναγκαστικά και ρίσκο, καθώς δεν μπορείς να καθίσεις πίσω και να παίξεις άμυνα. Ακόμη και στο πρώτο ημίχρονο, όταν η ομάδα έφτανε στην περιοχή του αντιπάλου, ήταν επικίνδυνη, αλλά δεχόταν γκολ επειδή δεν υπήρχε παίκτης πίσω για να καλύψει.

Ο προπονητής τόνισε ότι θα μπορούσαν να είχαν αποφύγει το τρίτο γκολ. Για αυτόν τον λόγο, επανέλαβε ότι στο δεύτερο ημίχρονο διαχειρίστηκαν τακτικά σωστά τους δύο επιθετικούς του Άρη, παρά τις φάσεις που δημιουργήθηκαν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta