Τραγικό τροχαίο στα Χανιά: Νεκρός 34χρονος πρώην ποδοσφαιριστής του Πλατανιά

Ο Γιώργος Μιχαηλίδης, πρώην ποδοσφαιριστής του Πλατανιά, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, σε ηλικία 34 ετών. Το τραγικό συμβάν βύθισε σε πένθος την «οικογένεια» του Πλατανιά και ολόκληρο το ποδόσφαιρο της Κρήτης. Ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου είχε μεταφερθεί μετά το δυστύχημα.

Το δυστύχημα και η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ

Το μοιραίο τροχαίο δυστύχημα συνέβη το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, όταν ο Γιώργος Μιχαηλίδης οδηγούσε τη μηχανή του. Για άγνωστο λόγο, η μηχανή εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε ένα σταθερό σημείο. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 34χρονου πρώην ποδοσφαιριστή.

Αμέσως μετά το συμβάν, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και παρέλαβαν τον Γιώργο Μιχαηλίδη. Κατά τη μεταφορά του, ο άτυχος άνδρας βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του, ωστόσο διατηρούσε αναπνοή, γεγονός που έδινε ελπίδες για την πορεία της υγείας του.

Η μάχη για τη ζωή στο νοσοκομείο Χανίων

Ο 34χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου εισήχθη στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Εκεί, οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή και να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά τραύματα που είχε υποστεί από την πρόσκρουση.

Παρά τη μάχη που έδωσαν οι ιατροί, ο Γιώργος Μιχαηλίδης υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στην οικογένεια του, στους φίλους του και σε ολόκληρη την αθλητική κοινότητα της Κρήτης.

Η θητεία του στην ομάδα του Πλατανιά

Ο Γιώργος Μιχαηλίδης ήταν ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο στο ποδόσφαιρο της Κρήτης, έχοντας φορέσει τη φανέλα του Πλατανιά. Υπήρξε μέλος της ποδοσφαιρικής οικογένειας του συλλόγου για σημαντικό χρονικό διάστημα, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ομάδα.

Συγκεκριμένα, ο εκλιπών ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε με τα χρώματα του Πλατανιά καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2023–2024. Η παρουσία του στην ομάδα συνεχίστηκε και κατά το πρώτο μισό της επόμενης περιόδου, δηλαδή της αγωνιστικής περιόδου 2024–2025.

Το μήνυμα πένθους από τον Πλατανιά

Η είδηση του τραγικού χαμού του Γιώργου Μιχαηλίδη συγκλόνισε την «οικογένεια» του Πλατανιά. Ο σύλλογος εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για τον πρόωρο χαμό του πρώην ποδοσφαιριστή του, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της απώλειας.

Στην ανακοίνωσή της, η ομάδα του Πλατανιά τόνισε ότι «υπάρχουν στιγμές που το ποδόσφαιρο περνά σε δεύτερη μοίρα και τα λόγια μοιάζουν φτωχά μπροστά στην απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής». Η διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και οι ποδοσφαιριστές του Πλατανιά Χανίων απηύθυναν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του Γιώργου Μιχαηλίδη, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta