Συναρπαστικές νίκες για Φράιμπουργκ και Κολωνία στην Bundesliga

Με δύο συναρπαστικές αναμετρήσεις συνεχίστηκε η δράση στην Bundesliga, προσφέροντας έντονες συγκινήσεις στους φιλάθλους. Η Φράιμπουργκ και η Κολωνία πανηγύρισαν σημαντικές νίκες με σκορ 2-1, αλλάζοντας τα δεδομένα στην κορυφή και στον πάτο της βαθμολογίας. Η Φράιμπουργκ κατάφερε να επιστρέψει στην κορυφή, ενώ η Κολωνία πήρε μια βαθιά ανάσα, ξεφεύγοντας από τις τελευταίες θέσεις.

Η Φράιμπουργκ στην κορυφή με ανατροπή

Η Φράιμπουργκ λύγισε με 2-1 τη Σάλκε, παρότι αγωνιζόταν με δέκα παίκτες για ένα μεγάλο διάστημα του αγώνα. Με αυτή τη νίκη, η ομάδα επέστρεψε στην κορυφή της Bundesliga, όπου συγκατοικεί με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, έχοντας αμφότερες 13 βαθμούς. Οι γηπεδούχοι χρειάστηκε να ξεπεράσουν αρκετές δυσκολίες για να πάρουν το τρίποντο, δείχνοντας χαρακτήρα.

Οι «Βραζιλιάνοι του Μπράισγκαου» μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και προηγήθηκαν μόλις στο 10ο λεπτό. Ο Έγκεσταϊν εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία του Κάριους να απομακρύνει αποτελεσματικά την μπάλα μετά από κεφαλιά του Γκίντερ και άνοιξε το σκορ για την ομάδα του. Η απάντηση της Σάλκε ήρθε στο 30', με τον Καραμάν να ισοφαρίζει σε 1-1, έπειτα από μία περιπετειώδη φάση στην περιοχή της Φράιμπουργκ.

Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα για τους γηπεδούχους στο 64ο λεπτό, όταν ο Σουζούκι αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του Γιούλιαν Σούστερ με δέκα ποδοσφαιριστές. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, η Φράιμπουργκ βρήκε τον τρόπο να φτάσει στη νίκη. Στο 85', ο Γκρίφο έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Γκότο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 και χαρίζοντας ένα πολύτιμο τρίποντο στην ομάδα του.

Βαθμολογική ανάσα για την Κολωνία

Την ίδια στιγμή, η Κολωνία πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα, επικρατώντας με 2-1 της Γκλάντμπαχ σε μια επίσης συναρπαστική αναμέτρηση. Με αυτή τη νίκη, οι «τράγοι» έφτασαν τους επτά βαθμούς, βελτιώνοντας σημαντικά τη θέση τους στη βαθμολογία. Αντίθετα, η αντίπαλός τους, Γκλάντμπαχ, παραμένει στην τελευταία θέση χωρίς κανένα βαθμό, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα.

Οι «τράγοι» άνοιξαν το σκορ στο 26ο λεπτό με ένα εντυπωσιακό σουτ του Γιοχάνεσον έξω από την περιοχή, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα τους. Ωστόσο, η Γκλάντμπαχ κατάφερε να αντιδράσει πριν από την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Στο 39', ο Σκάλι εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Ούλριχ και με κεφαλιά έφερε το παιχνίδι στα ίσια, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Κολωνία ανέβασε την απόδοσή της, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες μπροστά στην εστία της Γκλάντμπαχ. Τελικά, βρήκε το γκολ της νίκης στο 67ο λεπτό, όταν ο Ελ Μάλα εξαπέλυσε ένα εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή, νικώντας τον αντίπαλο τερματοφύλακα και διαμορφώνοντας το τελικό 2-1. Η Γκλάντμπαχ προσπάθησε να αντιδράσει στα τελευταία λεπτά του αγώνα, χωρίς όμως να καταφέρει να αποφύγει ακόμη μία ήττα, παραμένοντας σε εξαιρετικά δύσκολη βαθμολογική θέση.

Με πληροφορίες από: Athletiko