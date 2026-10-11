Η Patience Rousseau εξασφάλισε συμβιβασμό 1,6 εκατ. δολαρίων μετά τη φυλάκισή της

Σε συμβιβασμό ύψους 1,6 εκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε η Patience Rousseau από την κομητεία Χάμπολντ της Νεβάδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έπειτα από μια πολυετή δικαστική διαμάχη. Η υπόθεση ξεκίνησε το 2018, όταν η Rousseau έχασε την εγκυμοσύνη της και βρέθηκε αντιμέτωπη με κατηγορία ανθρωποκτονίας εξ αμελείας. Η καταδίκη της ακυρώθηκε το 2021 και οι κατηγορίες απορρίφθηκαν οριστικά το 2025, οδηγώντας στην τελική αποζημίωση.

Η δικαστική περιπέτεια και η ακύρωση της καταδίκης

Η Patience Rousseau καταδικάστηκε το 2019 μετά την απώλεια της εγκυμοσύνης της και οδηγήθηκε στη φυλακή, όπου παρέμεινε για περισσότερο από δύο χρόνια. Η δικαστική της περιπέτεια ξεκίνησε το 2018, όταν γέννησε νεκρό το μωρό της, το οποίο ονόμασε Abel.

Η καταδίκη της ακυρώθηκε το 2021, με την απόφαση να βασίζεται σε ανεπαρκή νομική εκπροσώπηση. Οι κατηγορίες εναντίον της απορρίφθηκαν οριστικά το 2025, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να ασκηθούν ξανά. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, δικαστής έκανε δεκτή την αίτησή της για πιστοποιητικό αθωότητας, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία της πολιτείας. Αυτή η εξέλιξη προηγήθηκε του συμβιβασμού των 1,6 εκατομμυρίων δολαρίων, ο οποίος οριστικοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2026.

Οι κατηγορίες και ο νόμος του 1911

Η Rousseau αντιμετώπισε κατηγορία κακουργηματικής ανθρωποκτονίας εξ αμελείας. Οι εισαγγελικές αρχές υποστήριξαν ότι είχε χρησιμοποιήσει ουσίες με σκοπό να προκαλέσει την απώλεια της εγκυμοσύνης της, επικαλούμενες έναν νόμο της Νεβάδα που χρονολογείται από το 1911.

Ο συγκεκριμένος νόμος της Νεβάδα προβλέπει ποινική ευθύνη για τη χρήση ουσιών με σκοπό τον τερματισμό εγκυμοσύνης μετά την 24η εβδομάδα. Αρχικά, οι ερευνητές συνέδεσαν την κατανάλωση κανέλας με την απώλεια της εγκυμοσύνης. Στη συνέχεια, η υπόθεση επικεντρώθηκε στη χρήση μεθαμφεταμίνης, μαριχουάνας και τσιγάρων κατά τη διάρκεια της κύησης, με τις εισαγγελικές αρχές να υποστηρίζουν ότι η χρήση ουσιών είχε γίνει με συγκεκριμένο σκοπό.

Η προσωπική κατάσταση της Rousseau

Την περίοδο των γεγονότων, η Patience Rousseau ήταν 26 ετών. Ζούσε στο Γουινεμούκα της Νεβάδα και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα εξάρτησης και οικονομικές δυσκολίες. Είχε δύο μικρούς γιους και είχε μόλις ξεπεράσει μια περίοδο αστεγίας, προσπαθώντας να σταθεί ξανά στα πόδια της.

Όταν έμαθε ότι ήταν έγκυος, δεν ήταν βέβαιη για το πόσο προχωρημένη ήταν η κύηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήθελε να κάνει άμβλωση, αλλά το αυτοκίνητό της χάλασε και δεν κατάφερε να φτάσει στο Ρίνο, μια πόλη περίπου 265 χιλιόμετρα μακριά, όπου είχε προγραμματίσει να απευθυνθεί σε κλινική. Αναζήτησε στο διαδίκτυο τρόπους για να τερματίσει την εγκυμοσύνη της χωρίς ιατρική βοήθεια, καταναλώνοντας μεγάλες ποσότητες κανέλας και σηκώνοντας βαριά αντικείμενα, πιστεύοντας ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει αποβολή.

Η γέννηση του Abel και η σύλληψη

Τον Απρίλιο του 2018, η Patience Rousseau γέννησε ένα νεκρό αγοράκι, το οποίο ονόμασε Abel. Μετά τη γέννηση, έθαψε το μωρό στην αυλή της. Περίπου έναν μήνα αργότερα, οι αρχές την συνέλαβαν και της απήγγειλαν κατηγορία κακουργηματικής ανθρωποκτονίας εξ αμελείας, ξεκινώντας έτσι τη μακρά δικαστική της περιπέτεια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta