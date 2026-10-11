Οι απολογίες για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ συνεχίζονται στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, με έντονες αλληλοκατηγορίες μεταξύ των εμπλεκομένων. Συνολικά έντεκα κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και αρκετοί λογιστές, οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας την Κυριακή (11/10). Ο Φίλιππος Καμπούρης, στον οποίο αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση, αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για οφειλές προς τον ασφαλιστικό φορέα και όχι για απάτη.

Η άρνηση του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του

Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται το βαρύ κατηγορητήριο που τους αποδίδει ηγετικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να εξαπατούσε επί σειρά ετών το Δημόσιο. Κατά τη διάρκεια της πολύωρης απολογίας του, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ ισχυρίστηκε ότι η μη καταβολή των οφειλόμενων εισφορών και φόρων δεν ταυτίζεται με την τέλεση απάτης.

Σύμφωνα με την υπερασπιστική τους γραμμή, για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος της απάτης απαιτείται συγκεκριμένη απατηλή συμπεριφορά ή πρόκληση πλάνης σε συγκεκριμένο πρόσωπο, κάτι που, όπως υποστηρίζουν, δεν συνέβη. Το ζευγάρι δηλώνει πλήρη άρνηση σε όσα τους καταλογίζονται σχετικά με την ύπαρξη εικονικών εταιρειών προς αποφυγήν πληρωμών ασφαλιστικών εισφορών.

Μετατόπιση ευθυνών στους λογιστές

Στο επίκεντρο της υπερασπιστικής γραμμής του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του βρίσκεται ο ισχυρισμός ότι η διαχείριση των λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων αποτελούσε αρμοδιότητα των λογιστών. Ο κ. Καμπούρης φέρεται να υποστήριξε ότι η σχέση του με τις εν λόγω επιχειρήσεις περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας, με καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος τόνισε χαρακτηριστικά: «Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιριών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη τών ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων τους». Επιπλέον, πρόσθεσε ότι «τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζομουν κατά τη διεκπεραίωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω». Αντίστοιχη θέση διατύπωσε και η σύζυγός του, δηλώνοντας ότι η επαγγελματική της δραστηριότητα αφορούσε την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και όχι τη διαχείριση των οικονομικών τους υποχρεώσεων.

Η θέση των λογιστών

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζουν στις δικές τους απολογίες οι κατηγορούμενοι λογιστές, οι οποίοι απορρίπτουν οποιαδήποτε συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση. Οι λογιστές επιμένουν ότι ο ρόλος τους ήταν αποκλειστικά διεκπεραιωτικός και ότι ενεργούσαν κατόπιν εντολών των βασικών κατηγορουμένων, δηλαδή της πλευράς του Φίλιππου Καμπούρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι λογιστές υποστηρίζουν ότι δεν είχαν καμία συμμετοχή στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και αποδίδουν την ευθύνη για τη λειτουργία των εταιρειών στην πλευρά του κ. Καμπούρη. Ένας εκ των τριών λογιστών φέρεται να υποστήριξε αρχικά ότι δεν είχε καμία σχέση με τις «εταιρείες-φάντασμα» του Καμπούρη, αν και στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι του προσέφερε λογιστικές υπηρεσίες.

Λεπτομέρειες από τις απολογίες των λογιστών

Ένας δεύτερος κατηγορούμενος λογιστής ανέφερε στην απολογία του ότι δεν είχε επικοινωνία με τον Φίλιππο Καμπούρη από το 2024. Παράλληλα, δήλωσε ότι το λογιστικό του γραφείο ζητούσε επανειλημμένα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία, όπως τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, προκειμένου να συνταχθούν ορθά οι φορολογικές δηλώσεις.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Φίλιππου Καμπούρη, Απόστολος Λύτρας, δήλωσε ότι ο εντολέας του ήταν «μέλος, αφανής εταίρος σε κάποιες από αυτές τις εταιρείες οι οποίες όφειλαν να έχουν κλείσει». Ο κ. Λύτρας πρόσθεσε ότι ο λογιστής του δεν τις έκλεισε, με αποτέλεσμα να υπάρχουν οι ίδιοι εργαζόμενοι σε πολλές εταιρείες και έτσι να δημιουργηθεί αυτό το πολύ μεγάλο ποσό οφειλών.

Η εξέλιξη της διαδικασίας

Μέχρι στιγμής, έχουν απολογηθεί έξι από τους έντεκα κατηγορούμενους, συμπεριλαμβανομένου του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του, οι οποίοι παρέμειναν στο ανακριτικό γραφείο για περίπου τρεις και μία ώρα αντίστοιχα. Η διαδικασία των απολογιών των 11 κατηγορουμένων συνεχίζεται, με την υπόθεση να χαρακτηρίζεται από την πλήρη άρνηση εμπλοκής στην αποδιδόμενη απάτη και την αλληλομετατόπιση ευθυνών.

Οι κατηγορούμενοι λογιστές απορρίπτουν οποιαδήποτε συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση, επιμένοντας ότι περιορίζονταν στην άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων. Η υπόθεση αφορά φερόμενη απάτη κατά του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, με τους εμπλεκόμενους να αρνούνται τα πάντα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Topontiki