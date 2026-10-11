Ψυχολόγος στο Κολωνάκι: Καταγγελία για συνεδρίες βιοσυντονισμού με «ελιξίρια» και υψηλό κόστος

Ψυχολόγος με ιατρείο στο Κολωνάκι φέρεται να ζητούσε τρεις τρίχες από τα μαλλιά ατόμου που αναζητούσε βοήθεια για κρίσεις πανικού και φοβίες. Η καταγγελία, η οποία παρουσιάστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, κάνει λόγο για συνεδρίες βιοσυντονισμού, χρήση υγρών που αποκαλούνταν «ελιξίρια» και αμοιβή που άγγιζε τα 500 ευρώ ανά συνεδρία.

Η καταγγελία και οι «τρίχες»

Ο καταγγέλλων ανέφερε ότι είχε πληροφορίες πως ο συγκεκριμένος επαγγελματίας διέθετε τη δυνατότητα να βοηθήσει αποτελεσματικά ανθρώπους που αντιμετώπιζαν κρίσεις πανικού και διάφορες φοβίες. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, αποφάσισε να επικοινωνήσει μαζί του πριν από μερικούς μήνες, αναζητώντας υποστήριξη για τα δικά του προβλήματα.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος, ενημέρωσε τον ψυχολόγο ότι δεν του ήταν εφικτό να ταξιδέψει στην Κύπρο, όπου φέρεται να βρισκόταν αρχικά ο επαγγελματίας. Τότε, του ανακοινώθηκε ότι θα επικοινωνούσε μαζί του η γραμματέας του. Η επικοινωνία πράγματι συνεχίστηκε, με την γραμματέα να του ζητάει να αποστείλει τρεις τρίχες από τα μαλλιά του, ως μέρος της διαδικασίας.

Συνεδρίες βιοσυντονισμού και «ελιξίρια»

Στη μαρτυρία του καταγγέλλοντος περιλαμβάνεται και η περίπτωση μιας φίλης του, η οποία είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν καρκίνο του εντέρου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η φίλη του στράφηκε στον συγκεκριμένο επαγγελματία λόγω των κρίσεων πανικού που εμφάνισε μετά την περιπέτεια της υγείας της, αναζητώντας λύση στα προβλήματά της.

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών, φέρεται να χρησιμοποιούνταν μικρά μπουκαλάκια που περιείχαν υγρά, τα οποία παρουσιάζονταν στους ασθενείς ως «ελιξίρια» με θεραπευτικές ιδιότητες. Ο καταγγέλλων υποστήριξε ότι η φίλη του επιβαρύνθηκε σημαντικά από αυτές τις πρακτικές, χωρίς ωστόσο να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για τη φύση των σκευασμάτων ή την ιατρική της κατάσταση.

Συμπτώματα και η «θεραπεία»

Ο καταγγέλλων περιέγραψε ότι η φίλη του παρουσίαζε συγκεκριμένα συμπτώματα, όπως τρέμουλο, ζάλη και ατονία, ενώ αντιμετώπιζε επανειλημμένα κρίσεις πανικού καθ' όλη τη διάρκεια της ημένας. Αυτά τα συμπτώματα φέρεται να ήταν μέρος της καθημερινότητάς της.

Όπως υποστήριξε ο ίδιος, όταν η φίλη του περιέγραφε στον επαγγελματία τα συμπτώματα που ένιωθε, εκείνος φέρεται να της απαντούσε ότι αποτελούσαν μια φυσιολογική αντίδραση στη θεραπεία που ακολουθούσε. Συγκεκριμένα, της έλεγε: «Είναι φυσιολογικό αυτό που νιώθεις, μας ενδιαφέρει που νιώθεις τρέμουλο και ζάλη και ατονία και έχεις κρίσεις πανικού όλη μέρα, γιατί είναι σημάδι ότι η θεραπεία σου πιάνει».

Υψηλό κόστος και οικονομική επιβάρυνση

Το κόστος των συνεδριών, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε ο καταγγέλλων, ήταν ιδιαίτερα υψηλό, καθώς έφτανε περίπου τα 500 ευρώ για κάθε επίσκεψη στον ψυχολόγο. Η φίλη του φέρεται να επιβαρύνθηκε σημαντικά οικονομικά, χωρίς να υπάρξει αναφορά σε συγκεκριμένο αριθμό συνεδριών.

Επιφύλαξη για την επιβεβαίωση των ισχυρισμών

Η υπόθεση αφορά μια σειρά από καταγγελίες σχετικά με πρακτικές που παρουσιάζονταν ως θεραπεία για κρίσεις πανικού και φοβίες. Ωστόσο, η μαρτυρία που παρουσιάστηκε δεν συνοδεύεται στο διαθέσιμο υλικό από στοιχεία που να επιτρέπουν την ανεξάρτητη επιβεβαίωση των επιμέρους ισχυρισμών που διατυπώθηκαν.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr