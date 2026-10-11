Χανιά: Θανατηφόρο τροχαίο για τον πρώην ποδοσφαιριστή του Πλατανιά, Γιώργο Μιχαηλίδη

Τραγικό τέλος βρήκε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο 34χρονος Γιώργος Μιχαηλίδης, πρώην ποδοσφαιριστής του Πλατανιά Χανίων, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με μηχανή στα Χανιά. Το συμβάν προκάλεσε βαθιά θλίψη στον αθλητικό κόσμο και την τοπική κοινωνία των Χανίων. Η ομάδα του Πλατανιά αποχαιρέτησε τον πρώην παίκτη της με συλλυπητήρια ανακοίνωση, εκφράζοντας τη συντριβή της για την απώλεια ενός μέλους της ποδοσφαιρικής της οικογένειας.

Το μοιραίο τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά

Ο 34χρονος Γιώργος Μιχαηλίδης, πρώην ποδοσφαιριστής του Πλατανιά Χανίων, έχασε τη ζωή του σε ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Το συμβάν έλαβε χώρα στην περιοχή των Χανίων, ενώ ο εκλιπών οδηγούσε τη μηχανή του.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η μηχανή στην οποία επέβαινε ο Γιώργος Μιχαηλίδης εξετράπη της πορείας της για άγνωστους λόγους. Ακολούθως, προσέκρουσε με σφοδρότητα σε ένα σταθερό σημείο, με αποτέλεσμα ο 34χρονος να τραυματιστεί σοβαρά από την πρόσκρουση. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε αμέσως ιδιαίτερα κρίσιμη.

Άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και μάχη για τη ζωή του

Μετά το δυστύχημα, στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το ιατρικό προσωπικό παρέλαβε τον Γιώργο Μιχαηλίδη χωρίς τις αισθήσεις του, ωστόσο διατηρούσε αναπνοή, ένα στοιχείο που έδινε μια μικρή ελπίδα στους διασώστες και τους οικείους του.

Ο 34χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες και επίμονες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή. Παρά την άμεση ιατρική παρέμβαση και τις εντατικές ενέργειες του ιατρικού προσωπικού στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, ο Γιώργος Μιχαηλίδης υπέκυψε τελικά στα σοβαρά τραύματά του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και όσους τον γνώριζαν.

Η ποδοσφαιρική του διαδρομή στον Πλατανιά Χανίων

Ο Γιώργος Μιχαηλίδης ήταν ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο στον χώρο του ποδοσφαίρου, έχοντας αγωνιστεί για την ομάδα του Πλατανιά Χανίων. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον σύλλογο, αποτέλεσε ενεργό μέλος της ποδοσφαιρικής οικογένειας του Πλατανιά, συνεισφέροντας στην ομάδα.

Συγκεκριμένα, ο εκλιπών φόρεσε τη φανέλα του Πλατανιά καθ' όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2023–2024, συμμετέχοντας στις υποχρεώσεις της ομάδας. Επιπλέον, η παρουσία του στην ομάδα συνεχίστηκε και κατά το πρώτο μισό της αγωνιστικής περιόδου 2024–2025, πριν ολοκληρωθεί η συνεργασία του με τον σύλλογο.

Συλλυπητήρια από την οικογένεια του Πλατανιά

Η είδηση της απώλειας του Γιώργου Μιχαηλίδη συγκλόνισε βαθύτατα την οικογένεια του Πλατανιά. Ο σύλλογος εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον τραγικό και πρόωρο χαμό του πρώην ποδοσφαιριστή του, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το Σάββατο.

Στην ανακοίνωσή τους, η διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και οι ποδοσφαιριστές του Πλατανιά Χανίων απηύθυναν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος. Τονίστηκε πως υπάρχουν στιγμές που το ποδόσφαιρο περνά σε δεύτερη μοίρα και τα λόγια μοιάζουν φτωχά μπροστά στην απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, υπογραμμίζοντας το μέγεθος του πένθους και την απέραντη θλίψη που προκάλεσε το γεγονός.

Με πληροφορίες από: Gazzetta