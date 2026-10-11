Ο Ηρακλής επέστρεψε στο Καυτανζόγλειο και νίκησε τον Λεβαδειακό 2-0

Ο Ηρακλής επέστρεψε στο γήπεδό του, το Καυτανζόγλειο, για πρώτη φορά σε επίπεδο Super League έπειτα από τη σεζόν 2016-17, συνδυάζοντας την επανεμφάνιση με μια σημαντική νίκη. Επικράτησε του Λεβαδειακού με 2-0, με τα τέρματα να σημειώνονται από τους Νιζέ και Κράινζ στο 69ο και 72ο λεπτό αντίστοιχα. Αυτό το αποτέλεσμα διατήρησε τον Ηρακλή αήττητο για πέμπτο παιχνίδι και του επέτρεψε να κάνει ένα βαθμολογικό άλμα.

Η επιστροφή στο «σπίτι» και το πρώτο γκολ μετά από χρόνια

Η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρι γύρισε στο Καυτανζόγλειο, την ιστορική της έδρα, για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η τελευταία φορά που ο Ηρακλής αγωνίστηκε σε αυτό το γήπεδο σε επίπεδο Super League ήταν τον Απρίλιο του 2017, όταν είχε επικρατήσει του Παναιτωλικού με 2-1. Εκείνο το παιχνίδι είχε σημαδέψει και τα τελευταία του γκολ στην μεγάλη κατηγορία στο Καυτανζόγλειο.

Το γκολ του Νιζέ στο 69ο λεπτό δεν ήταν απλώς το πρώτο της αναμέτρησης, αλλά και το πρώτο για τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο σε επίπεδο Super League, έπειτα από 9,5 χρόνια. Η επιστροφή αυτή συνδυάστηκε με μια νίκη που έδωσε ώθηση στον «γηραιό» στο πρωτάθλημα.

Τα καθοριστικά γκολ και οι πρωταγωνιστές

Ο Ηρακλής βρήκε τις στιγμές του στο δεύτερο ημίχρονο, με πρωταγωνιστές τον Νιζέ και τον Κράινζ. Ο Νιζέ άνοιξε το σκορ στο 69ο λεπτό, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 72ο λεπτό, ο Κράινζ, ο οποίος είχε εισέλθει στον αγώνα ως αλλαγή, πέτυχε το δεύτερο τέρμα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

Ο Αυστριακός Κράινζ, με την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, έδωσε νέα ώθηση στον Ηρακλή, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας της Θεσσαλονίκης απέναντι στην ομάδα της Βοιωτίας.

Η εικόνα του Λεβαδειακού

Αντίθετα, ο Λεβαδειακός παραμένει στην ουρά της βαθμολογίας, καθώς δεν έχει καταφέρει να σκοράρει ακόμα στο πρωτάθλημα. Αυτό ήταν το έκτο συνεχόμενο ματς που η ομάδα έμεινε άσφαιρη, παρά το γεγονός ότι την περασμένη σεζόν είχε την καλύτερη επίθεση για μεγάλο διάστημα. Ο Λεβαδειακός, αν και μαχητικός, δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τις δικές του στιγμές στη Θεσσαλονίκη.

Ο προπονητής του Λεβαδειακού, Ηλίας Χαραλάμπους, καλείται να προβεί σε αλλαγές τόσο στο επιθετικό όσο και στο αμυντικό κομμάτι της ομάδας του, προκειμένου να αναστρέψει την κατάσταση.

Οι αρχικές συνθέσεις των δύο ομάδων

Για τον Ηρακλή, ο τεχνικός Βάλτερ Ματσάρι επέλεξε τον Αθανασιάδη κάτω από τα δοκάρια. Την τριάδα στην άμυνα αποτελούσαν οι Βούρος, Πίνα και Ρος, ενώ δεξί φουλ μπακ ήταν ο Σόρια και αριστερό ο Νανού. Στα χαφ αγωνίστηκαν οι Ραντόγια και Σουρλής, ενώ οι Νιζέ και Λόπεθ πλαισίωναν στην επίθεση τον Μάρκες, ο οποίος βρισκόταν στην κορυφή.

Από την πλευρά του Λεβαδειακού, ο προπονητής Ηλίας Χαραλάμπους ξεκίνησε με τον Ελιάσι στο τέρμα. Δεξί μπακ ήταν ο Πάντεα και αριστερό ο Βήχος. Στο κέντρο της άμυνας τοποθετήθηκαν οι Πάνζο και Λιάγκας, ενώ στα χαφ αγωνίστηκαν οι Νίκας και Κωστή. Αριστερά στην επίθεση βρέθηκε ο Εμμανουηλίδης, δεξιά ο Ούρσι και ο Βρακάς αγωνίστηκε πίσω από τον Κόμπναν.

Η εξέλιξη του αγώνα και οι πρώτες φάσεις

Ο αγώνας διεξήχθη στο Καυτανζόγλειο υπό έντονη βροχόπτωση. Ο Ηρακλής μπήκε πιο δυνατά στο ματς, δείχνοντας τις προθέσεις του από νωρίς. Η πρώτη τελική του αγώνα καταγράφηκε στο 3ο λεπτό για τον Λεβαδειακό, με ένα μακρινό σουτ του Εμμανουηλίδη που κατέληξε στα χέρια του Αθανασιάδη.

Στο 7ο λεπτό, ο Λόπεθ του Ηρακλή εκτέλεσε ένα δυνατό φάουλ, το οποίο απέκρουσε δύσκολα ο Ελιάσι. Στο 10ο λεπτό, οι γηπεδούχοι πλησίασαν το γκολ, όταν μετά από σέντρα του Σόρια από δεξιά, ο Μάρκες σούταρε από το ύψος του πέναλτι, στέλνοντας τη μπάλα ένα μέτρο έξω από το δεξί δοκάρι. Στο 16ο λεπτό, ο Νιζέ επιχείρησε ένα αριστερό σουτ από το όριο της μεγάλης περιοχής, το οποίο κόντραρε στον Πάνο και κατέληξε σε κόρνερ. Στην εξέλιξη αυτής της φάσης, το σουτ του Ίβι Λόπεθ ήταν άστοχο. Σε εκείνο το σημείο, ο Λεβαδειακός κατάφερε να ισορροπήσει τον αγώνα, με τον Βρακά να σουτάρει εκτός περιοχής στο 18ο λεπτό, με τον Αθανασιάδη να μπλοκάρει. Στο 21ο λεπτό, οι Βοιωτοί άγγιξαν το 0-1, μετά από μπαλιά του Βήχου και γύρισμα του Εμμανουηλίδη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta