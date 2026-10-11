Τζώνυ Θεοδωρίδης: «Είμαι 100% σίγουρος ότι θα δικαιωθώ για τη Λάμψη στο εξωτερικό»

Ο γνωστός ηθοποιός Τζώνυ Θεοδωρίδης παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εφημερίδα Espresso αυτή την εβδομάδα. Μεταξύ άλλων, ο κ. Θεοδωρίδης αναφέρθηκε εκτενώς στο κεφάλαιο της καθημερινής σειράς «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου και στις νομικές διεκδικήσεις του σχετικά με τα συγγενικά δικαιώματα. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς ο ηθοποιός έχει πλέον μεταφέρει τη δικαστική του μάχη στο εξωτερικό.

Η μακροχρόνια δικαστική διαμάχη για τη «Λάμψη»

Ο Τζώνυ Θεοδωρίδης αποχώρησε από τη «Λάμψη» το 2002. Λίγο αργότερα, ξεκίνησε μια μακροχρόνια δικαστική μάχη, διεκδικώντας συγγενικά πνευματικά δικαιώματα. Η διαμάχη αυτή ξεκίνησε όταν ο ηθοποιός ανακάλυψε τυχαία ότι η σειρά μεταδιδόταν μεταγλωττισμένη σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, χωρίς οι ηθοποιοί να αμείβονται για αυτές τις προβολές.

Το θέμα των συγγενικών δικαιωμάτων της «Λάμψης» αποτελεί ένα ανοιχτό κεφάλαιο για τον κ. Θεοδωρίδη, ο οποίος επιδιώκει τη δικαίωσή του για τις αναμεταδόσεις της σειράς εκτός Ελλάδος.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου και η έντονη αντίδραση

Σε ελληνικό επίπεδο, η δικαστική διαμάχη του Τζώνυ Θεοδωρίδη με τον ΑΝΤ1 έφτασε στον Άρειο Πάγο. Το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε την αίτηση αναίρεσης του ηθοποιού, κλείνοντας οριστικά την υπόθεση στην Ελλάδα. Ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι η αρχική σύμβαση που είχε υπογραφεί το 1991 ήταν έγκυρη και ισχυρή. Σύμφωνα με την απόφαση, η αμοιβή που είχε λάβει ο ηθοποιός εκείνη την εποχή θεωρήθηκε ότι κάλυπτε και τις μεταγενέστερες προβολές ή αναμεταδόσεις της σειράς στο εξωτερικό.

Ο κ. Θεοδωρίδης χαρακτήρισε την απόφαση του Αρείου Πάγου ως «κοροϊδία» και «πολύ άδικη». Όπως δήλωσε, «δεν γίνεται να λες ότι, επειδή ένας άνθρωπος ήταν ακριβοπληρωμένος εκείνη την εποχή, δεν μπορεί να πληρωθεί τα δικαιώματα του». Επίσης, ανέφερε ότι έχει στείλει την εν λόγω απόφαση σε ανθρώπους που κινούνται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, οι οποίοι «γελάνε» με αυτήν. Σημείωσε πως η διαδικασία στην Ελλάδα διήρκεσε 22 χρόνια μέχρι να φτάσει στον Άρειο Πάγο.

Η προσφυγή στις Βρυξέλλες και τη Χάγη

Μετά την εξέλιξη στην Ελλάδα, ο Τζώνυ Θεοδωρίδης έχει προχωρήσει το θέμα στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, έχει κάνει αίτηση για να δικαιωθεί στις Βρυξέλλες και στη Χάγη, στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο ηθοποιός εκφράζει την πεποίθησή του ότι στο εξωτερικό, τέτοιες υποθέσεις δεν χρειάζονται πολύ χρόνο για να εκδικαστούν. «Σίγουρα δεν θα πάρει 22 χρόνια, όσο δηλαδή πήρε στην Ελλάδα μέχρι να φτάσει στον Άρειο Πάγο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Θεοδωρίδης είναι «100% σίγουρος» ότι θα δικαιωθεί για την υπόθεση των συγγενικών δικαιωμάτων της «Λάμψης». Τόνισε ότι έχει μελετήσει καλά τον συγκεκριμένο νόμο και θεωρεί την απόφαση που πάρθηκε στην Ελλάδα «πολύ άδικη», όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά για όλους τους ηθοποιούς.

Παράπονα για την ελληνική δικαιοσύνη και η αδικία για τους ηθοποιούς

Ο ηθοποιός εξέφρασε γενικά παράπονα για την ελληνική δικαιοσύνη. Υπογράμμισε την αδικία που υφίστανται πολλοί συνάδελφοί του, αναφέροντας ότι υπάρχουν ηθοποιοί της «Λάμψης» που δεν εργάζονται εδώ και χρόνια και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επιβίωση. «Θα μπορούσαν να ζουν ακριβώς από αυτά τα λεφτά», δήλωσε, αναφερόμενος στα συγγενικά δικαιώματα.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου, κατά τον κ. Θεοδωρίδη, δημιουργεί ένα προηγούμενο αδικίας για τον κλάδο. Η πεποίθησή του για δικαίωση στο εξωτερικό πηγάζει από την εκτίμησή του ότι η ελληνική απόφαση δεν συνάδει με το πνεύμα του νόμου για τα δικαιώματα των καλλιτεχνών.

Ο ρόλος του ΣΕΗ και η αναφορά στον Σπύρο Μπιμπίλα

Στο πλαίσιο της συνέντευξής του, ο Τζώνυ Θεοδωρίδης αναφέρθηκε και στον ρόλο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ). Επεσήμανε την ανάγκη το ΣΕΗ να κατανοήσει τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα και να μπορέσει να σταθεί δίπλα στον ηθοποιό. Διευκρίνισε ότι οι δηλώσεις του δεν έχουν συνδικαλιστικό ή επαναστατικό χαρακτήρα, τονίζοντας ότι «η επανάσταση είναι δική μου».

Ο κ. Θεοδωρίδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Σπύρο Μπιμπίλα, λέγοντας ότι κάποτε είχε σταθεί δίπλα στους ηθοποιούς και εξακολουθεί να το κάνει σε πολλά πράγματα. Πρόσθεσε ότι «αν στο σωματείο υπήρχε και τώρα κάποιος σαν τον Σπύρο Μπιμπίλα, ίσως να ήταν καλύτερα τα πράγματα», υποδηλώνοντας την επιθυμία του για ενισχυμένη στήριξη των ηθοποιών από το σωματείο τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit