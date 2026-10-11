Τα ξημερώματα της Κυριακής 11 Οκτωβρίου 2026, ένας 52χρονος άνδρας έπεσε νεκρός στη Γλυφάδα, θύμα δολοφονικής επίθεσης. Ο άνδρας, γνωστός με το προσωνύμιο «Παπαγάλος», δέχθηκε πυροβολισμούς πισώπλατα ενώ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του, λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Οι αρχές εκτιμούν ότι οι δράστες του είχαν στήσει καρτέρι, έχοντας μελετήσει τις κινήσεις του.

Η εκτέλεση στη Γλυφάδα και ο εντοπισμός του θύματος

Η δολοφονία σημειώθηκε λίγο πριν από τις 02:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, κοντά στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη, στην περιοχή της Γλυφάδας. Το θύμα εντοπίστηκε από διερχόμενο οδηγό, ο οποίος παρατήρησε έναν άνδρα πεσμένο στην άκρη του δρόμου, δίπλα σε μοτοσικλέτα, κοντά σε ένα μεγάλο εργοτάξιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 52χρονος πυροβολήθηκε εν κινήσει, με 9άρι πιστόλι. Φέρεται να δέχθηκε πέντε ή έξι σφαίρες στην πλάτη και μία στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να υποκύψει στα τραύματά του δίπλα στο εργοτάξιο. Οι πισώπλατοι πυροβολισμοί εξηγούνται από το γεγονός ότι ο άνδρας βρισκόταν πάνω στη μηχανή του τη στιγμή της επίθεσης. Δεν έφερε πάνω του κάποιο όπλο.

Το προσωνύμιο «Παπαγάλος» και το ποινικό παρελθόν

Ο δολοφονηθείς άνδρας, ηλικίας 52 ετών, ήταν γνωστός στις αρχές με το προσωνύμιο «Παπαγάλος». Είχε πλούσιο ποινικό ιστορικό, έχοντας απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές για υποθέσεις που σχετίζονταν με κυκλώματα εκβιασμών και περιστατικά πυροβολισμών.

Το ποινικό του «βιογραφικό» περιλαμβάνει τέσσερις συλλήψεις μέσα σε διάστημα εννέα ετών. Το τελευταίο διάστημα βρισκόταν εκτός φυλακής, έχοντας αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Σχέσεις με εγκληματικές ομάδες και οπαδικό υπόβαθρο

Ο 52χρονος φέρεται να ήταν οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού και είχε εμπλοκή σε περιστατικά με οπαδικό υπόβαθρο. Παράλληλα, ήταν μέλος της μαφιόζικης ομάδας του Γ. Μοσχούρη, γνωστού και ως «Θαμνάκια».

Ο Γ. Μοσχούρης δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2025, στο Χαλάνδρι, έξω από ιδιωτική κλινική, από Ρωσόφωνους εκτελεστές με εντολή της Ρωσόφωνης μαφίας του Έντικ. Ο «Παπαγάλος» είχε συλληφθεί το 2015 ως μέλος της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας, σε υπόθεση που σχετιζόταν με εκβιασμούς. Σύχναζε και εργαζόταν σε δύο πολύ γνωστά νυχτερινά κέντρα της Παραλιακής.

Οι συλλήψεις και οι περιοριστικοί όροι

Πέρα από τη σύλληψη του 2015, ο «Παπαγάλος» είχε απασχολήσει εκ νέου τις αρχές το 2018, όταν συνελήφθη για υπόθεση πυροβολισμών εναντίον οπαδών του Παναθηναϊκού. Ακολούθησε νέα σύλληψη το 2021, επίσης για υπόθεση με πυροβολισμούς.

Η πιο πρόσφατη περιπέτειά του με τον νόμο ήταν το 2024. Τότε είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι η σύλληψη του 2024 αφορούσε περιστατικό με πυροβολισμούς. Μετά τη σύλληψη του 2024, βρισκόταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους.

Οι έρευνες στρέφονται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών

Οι αρχές πιστεύουν ότι ο τρόπος εκτέλεσης του 52χρονου παραπέμπει σε μαφιόζικου τύπου ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Οι έρευνες στρέφονται κυρίως προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς φαίνεται πως ο «Παπαγάλος» είχε προστριβές με αντίπαλες συμμορίες, καθώς και με άτομα από την Αλβανική Μαφία.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis