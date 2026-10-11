Ένας 21χρονος στο ΑΧΕΠΑ μετά από διαπληκτισμό στην οδό Γιαννιτσών

Ένας 21χρονος άνδρας από τη Σιέρα Λεόνε νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, μετά από ένα σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην οδό Γιαννιτσών, στη δυτική πλευρά της πόλης. Ο νεαρός φέρει σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, ο οποίος προκλήθηκε κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού με ένα 25χρονο τρανς άτομο, με αφορμή διαφωνία σχετικά με τους όρους ερωτικής συνεύρεσης έναντι αμοιβής.

Σοβαρός τραυματισμός στη δυτική Θεσσαλονίκη

Το περιστατικό που οδήγησε στον τραυματισμό του 21χρονου άνδρα εκτυλίχθηκε αργά το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, στην περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, στην οδό Γιαννιτσών, σημειώθηκε ένταση ανάμεσα στον αλλοδαπό και ένα άλλο άτομο, η οποία κατέληξε στον σοβαρό τραυματισμό του νεαρού. Ο 21χρονος, ο οποίος κατάγεται από τη Σιέρα Λεόνε, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Εκεί, οι θεράποντες ιατροί παρέχουν τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες, καθώς ο τραυματισμός στο κεφάλι του κρίνεται σοβαρός. Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου.

Η αφορμή του διαπληκτισμού

Σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ο διαπληκτισμός που προηγήθηκε του βίαιου επεισοδίου είχε ως πρωταγωνιστές τον 21χρονο άνδρα από τη Σιέρα Λεόνε και ένα 25χρονο τρανς άτομο. Η ένταση μεταξύ των δύο φέρεται να ξεκίνησε από μια διαφωνία που σχετιζόταν με τους όρους μιας ερωτικής συνεύρεσης, η οποία θα πραγματοποιούνταν έναντι αμοιβής.

Αυτή η διαφωνία, αν και οι ακριβείς λεπτομέρειές της δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, αποτέλεσε την αιτία για την κλιμάκωση της κατάστασης. Η αρχική διαφωνία οδήγησε σε έναν έντονο διαπληκτισμό, ο οποίος δυστυχώς κατέληξε σε πράξη βίας.

Η επίθεση με τούβλο

Κατά τη διάρκεια της έντονης αντιπαράθεσης και του διαπληκτισμού, το 25χρονο τρανς άτομο φέρεται να προέβη σε μια πράξη βίας εναντίον του 21χρονου αλλοδαπού. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης χτύπησε τον νεαρό στο κεφάλι, χρησιμοποιώντας ένα τούβλο ως αντικείμενο επίθεσης.

Το χτύπημα αυτό προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό στον 21χρονο, καθιστώντας αναγκαία την άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και την περαιτέρω νοσηλεία του. Η χρήση του τούβλου υπογραμμίζει τη σφοδρότητα της επίθεσης που δέχθηκε ο παθών.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών και νομικές ενέργειες

Μετά την εκδήλωση του περιστατικού, στο σημείο της οδού Γιαννιτσών έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας “Ζ”. Οι αστυνομικές δυνάμεις ανέλαβαν να διερευνήσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το επεισόδιο και να συλλέξουν τα απαραίτητα στοιχεία. Παράλληλα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στην περιοχή για να παραλάβει τον τραυματία και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Ο 21χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη. Εν τω μεταξύ, σε βάρος του 25χρονου ατόμου σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Η δικογραφία αφορά την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.

Με πληροφορίες από: Topontiki