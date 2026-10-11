Φωτιά σε πτήση της IndiGo στην Ινδία από powerbank

Πανικός επικράτησε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 σε πτήση της ινδικής αεροπορικής εταιρείας IndiGo, καθώς ξέσπασε φωτιά από ένα powerbank που βρισκόταν στον χώρο των αποσκευών του αεροσκάφους. Η πτήση, η οποία εκτελούσε δρομολόγιο από το Δελχί προς το Τσενάι, αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να πραγματοποιήσει προσγείωση στο Χαϊντεραμπάντ της Ινδίας. Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλείς μετά το περιστατικό.

Το περιστατικό εν πτήσει και η άμεση αντίδραση

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον χώρο των αποσκευών, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες. Αρχικά, κάποιοι επιβάτες προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά καλύπτοντας τη συσκευή powerbank με τις τσάντες τους. Στη συνέχεια, το πλήρωμα καμπίνας αντέδρασε άμεσα, χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες για να θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο.

Η ταχύτητα με την οποία ενήργησε το πλήρωμα ήταν καθοριστική για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Η κατάσταση τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο, αποτρέποντας την επέκταση της φωτιάς και διασφαλίζοντας την ασφάλεια όλων των ατόμων που επέβαιναν στο αεροσκάφος.

Αναγκαστική προσγείωση στο Χαϊντεραμπάντ

Μετά την εκδήλωση της φωτιάς και την αρχική αντιμετώπισή της, οι πιλότοι της πτήσης 6E6115 αποφάσισαν την εκτροπή της πορείας του αεροσκάφους. Η πτήση προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Διεθνές Αεροδρόμιο Rajiv Gandhi του Χαϊντεραμπάντ, σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Η αναγκαστική προσγείωση πραγματοποιήθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα, και όλοι οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Το γεγονός ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή άλλες επιπλοκές υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης.

Η διαδρομή και τα χαρακτηριστικά της πτήσης

Η πτήση 6E6115 της IndiGo αφορούσε ένα αεροσκάφος τύπου Airbus A321-251N. Το δρομολόγιο που εκτελούσε ήταν από την πόλη του Δελχί προς την πόλη του Τσενάι. Η αναχώρηση από το Δελχί είχε προγραμματιστεί για τη 1:30 μ.μ., με την άφιξη στο Τσενάι να αναμένεται στις 4:00 μ.μ. Ωστόσο, η εκδήλωση της φωτιάς οδήγησε στην αλλαγή πορείας και την προσγείωση στο Χαϊντεραμπάντ.

Η πτήση αυτή αποτελεί μέρος των τακτικών δρομολογίων της IndiGo, μιας εκ των μεγαλύτερων αεροπορικών εταιρειών της Ινδίας. Το περιστατικό συνέβη ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν εν πτήσει, πριν την ολοκλήρωση του προγραμματισμένου ταξιδιού του.

Η επίσημη ανακοίνωση της IndiGo

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η αεροπορική εταιρεία IndiGo επιβεβαίωσε το περιστατικό. Η ανακοίνωση ανέφερε ότι η πτήση 6E 6115, που εκτελούσε το δρομολόγιο Δελχί-Τσενάι στις 11 Οκτωβρίου 2026, εκτράπηκε προς το Χαϊντεραμπάντ μετά τον εντοπισμό καπνού από την προσωπική ηλεκτρονική συσκευή ενός επιβάτη.

Η εταιρεία τόνισε ότι το πλήρωμα καμπίνας αντέδρασε άμεσα και η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο. Επίσης, δήλωσε ότι οι πιλότοι εκτρέψαν την πτήση και προσγειώθηκαν με ασφάλεια στο Διεθνές Αεροδρόμιο Rajiv Gandhi του Χαϊντεραμπάντ, ακολουθώντας τα καθιερωμένα πρωτόκολλα. Η IndiGo εξέφρασε τη λύπη της για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε στους πελάτες της λόγω αυτής της απρόβλεπτης κατάστασης και ανέφερε ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίησή της, προσφέροντας αναψυκτικά και έγκαιρη ενημέρωση. Η ασφάλεια των πελατών και του πληρώματος παραμένει η κορυφαία προτεραιότητα της εταιρείας.

Η συνέχεια του ταξιδιού για τους επιβάτες

Μετά την ασφαλή προσγείωση στο Χαϊντεραμπάντ και την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, οι επιβάτες της πτήσης 6E6115 ενημερώθηκαν για τη συνέχεια του ταξιδιού τους. Η αεροπορική εταιρεία IndiGo φρόντισε για την ομαλή μεταφορά τους στον αρχικό τους προορισμό.

Οι επιβάτες αναμένεται να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς το Τσενάι με άλλο αεροπλάνο, το οποίο διατέθηκε από την εταιρεία. Έτσι, παρά την αναγκαστική διακοπή, οι ταξιδιώτες θα φτάσουν στον προορισμό τους, αν και με κάποια καθυστέρηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki