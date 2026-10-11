Κλειστά τα σχολεία της Γκράβας με νέα απόφαση Δούκα – Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα

Κλειστές θα παραμείνουν και τη Δευτέρα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας, σύμφωνα με νέα απόφαση που έλαβε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Η απόφαση αυτή έρχεται ως συνέχεια της αναφερθείσας οσμής αερίου στην περιοχή, με τα μαθήματα να διεξάγονται μέσω τηλεκπαίδευσης. Η δημοτική αρχή αναμένει το πρώτο πόρισμα από τους εκτεταμένους ελέγχους που διενεργούνται, προκειμένου να ξεκαθαρίσει πλήρως το ζήτημα.

Η νέα απόφαση του δημάρχου Αθηναίων

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανακοίνωσε ότι τα σχολεία της Γκράβας θα παραμείνουν κλειστά και τη Δευτέρα, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως. Η απόφαση αυτή βασίζεται στην ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών, εν μέσω των αναφορών για οσμή φυσικού αερίου.

Ο κ. Δούκας δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια του τριημέρου, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι από την εταιρεία φυσικού αερίου, με την παρουσία τεχνικών του Δήμου Αθηναίων. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούσαν την αναφερθείσα οσμή αερίου, και το πρώτο πόρισμα αναμένεται να παραδοθεί στη δημοτική Αρχή το βράδυ της Κυριακής, όπως είχε ζητηθεί.

Προτεραιότητα στην ασφάλεια και απουσία κλιμακίου ΤΕΕ

Ο Χάρης Δούκας υπογράμμισε με έμφαση ότι η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για τον Δήμο Αθηναίων. Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτικής Προστασίας να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους, προκειμένου να δοθεί μια ασφαλής λύση.

Ο δήμαρχος πρόσθεσε ότι, παρά τις προσπάθειες και τις εκκλήσεις, δεν εμφανίστηκε κλιμάκιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) για τη διενέργεια ελέγχων. Αυτή η απουσία, όπως τόνισε, δημιουργεί περαιτέρω προβληματισμό, καθώς η συνδρομή ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου θεωρείται απαραίτητη για την πλήρη διαλεύκανση του ζητήματος.

Εκτεταμένοι έλεγχοι και αναμονή πορίσματος

Για τρεις ημέρες, στην περιοχή της Γκράβας, εταιρεία διενεργεί εκτεταμένους ελέγχους σε όλο το δίκτυο φυσικού αερίου. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται κατόπιν εντολής και υπό την άμεση εποπτεία του Δήμου Αθηναίων, με στόχο την παράδοση ενός ολοκληρωμένου πορίσματος.

Το πόρισμα της εταιρείας αναμένεται αργά το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με το αίτημα της δημοτικής αρχής. Μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως η κατάσταση και να διασφαλιστεί η ασφάλεια, οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές, με τα μαθήματα να συνεχίζονται μέσω τηλεκπαίδευσης.

Κριτική προς κυβέρνηση και αρμόδιους μηχανισμούς

Ο Χάρης Δούκας άσκησε κριτική, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι μηχανισμοί του κράτους συνεχίζουν να είναι απόντες από το ζήτημα. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι το Υπουργείο Παιδείας «νίπτει τας χείρας του» και περιορίζεται σε προαναγγελίες συναντήσεων με φορείς, χωρίς ουσιαστική παρέμβαση.

Επιπλέον, ο δήμαρχος τόνισε ότι η ΚΤΥΠ (Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.) και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας δεν εμφανίστηκαν ποτέ στους χώρους για ελέγχους. Ακόμη και το ΤΕΕ, παρόλο που ζητήθηκε η συνδρομή του, δηλώνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει πρόσβαση στους χώρους ούτε τη σχετική έκθεση από το υπουργείο, γεγονός που καθιστά αδύνατη την άμεση διενέργεια ελέγχων.

Αίτημα για άμεση παρέμβαση και ασφαλή λύση

Ο δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους. Ζήτησε συγκεκριμένα την άμεση εντολή του Υπουργείου Παιδείας προς το ΤΕΕ, ώστε να διενεργηθούν άμεσα έλεγχοι στις εγκαταστάσεις του σχολικού συγκροτήματος, δεδομένης της σοβαρότητας του θέματος.

Ο κ. Δούκας ζητά επίσης ένα άμεσο πόρισμα από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως το ΤΕΕ. Μέχρι την έκδοση αυτού του πορίσματος και την πλήρη διασφάλιση της ασφάλειας, τα σχολεία της Γκράβας θα παραμείνουν κλειστά και τα μαθήματα θα συνεχίζονται με τηλεκπαίδευση. Ο δήμαρχος κατέληξε λέγοντας ότι δεν διακινδυνεύεται στο ελάχιστο η ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων, και γι' αυτό πρέπει να δοθεί άμεσα ασφαλής λύση, ώστε να επιστρέψουν όλοι στον φυσικό τους χώρο.

Με πληροφορίες από: Topontiki