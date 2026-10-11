Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν το πρωί της Κυριακής (11/10) ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και τηλεοπτικός παρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη εννέα συγκατηγορούμενοί τους. Η παρουσία τους αφορούσε την απολογία τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Ελληνικού Δημοσίου. Συνολικά 11 κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου παρέμεναν υπό κράτηση, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή.

Οι βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες, όπως τη διεύθυνση, συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Επιπλέον, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απάτη και συνέργεια σε απάτη, με τα ποσά να υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ, κατά εξακολούθηση.

Μεταξύ των κατηγοριών συγκαταλέγεται και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Παράλληλα, στους κατηγορουμένους αποδίδεται, κατά περίπτωση, και το αδίκημα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών. Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο φορολογικών παραβάσεων, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο στην πολυπλοκότητα της υπόθεσης.

Το φερόμενο κύκλωμα και η δράση του

Η υπόθεση αφορά τη δράση ενός φερόμενου κυκλώματος που, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, χρησιμοποιούσε ένα δίκτυο εταιρειών για τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Οι επιχειρήσεις αυτές δραστηριοποιούνταν σε διάφορους τομείς, όπως η εστίαση, η διαφήμιση, η διασκέδαση και το εμπόριο, δημιουργώντας ένα ευρύ πεδίο δράσης.

Σε πολλές περιπτώσεις, ως διαχειριστές των εταιρειών φέρονται να εμφανίζονταν πρόσωπα που, σύμφωνα με τις αρχές, δεν ασκούσαν ουσιαστικό έλεγχο στη λειτουργία τους, λειτουργώντας ως «αχυράνθρωποι». Οι επιχειρήσεις αυτές φέρονται να συσσώρευαν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς να τις καταβάλλουν. Στη συνέχεια, διέκοπταν τη λειτουργία τους ή αντικαθίσταντο από άλλες εταιρείες, με αποτέλεσμα οι οικονομικές υποχρεώσεις προς τον ασφαλιστικό φορέα να παραμένουν ανεξόφλητες.

Η εκτιμώμενη ζημιά και οι μαρτυρίες

Η συνολική εκτιμώμενη ζημιά σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Αρχικά, η εκτίμηση για τη ζημιά ήταν περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αλλά τα νεότερα στοιχεία της έρευνας ανέβασαν σημαντικά το ποσό της επιβάρυνσης. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται καταθέσεις προσώπων που φέρονται να εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών.

Από τους τέσσερις «αχυράνθρωπους» που αναφέρονται στη δικογραφία, οι τρεις έχουν ήδη συλληφθεί. Όσα ισχυρίστηκαν στις καταθέσεις τους φέρονται να «καίνουν» τον παρουσιαστή και πρόεδρο του ΛΑΟΣ, Φίλιππο Καμπούρη, ο οποίος είναι γνωστός και ως «Κωλοτούμπα». Ο ίδιος φέρεται να εμφανίζεται ως διαχειριστής σε τουλάχιστον 13 εταιρείες, γεγονός που αποτελεί κεντρικό στοιχείο της πολυσέλιδης δικογραφίας εις βάρος του.

Η άρνηση του Φίλιππου Καμπούρη

Ο Φίλιππος Καμπούρης αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, κάνοντας λόγο για σκευωρία. Παρά την άρνησή του για την απάτη με τις εταιρείες και τον ΕΦΚΑ, εις βάρος του υπάρχει μια πολυσέλιδη δικογραφία που περιλαμβάνει τις μαρτυρίες των «αχυράνθρωπων» οι οποίοι τον «αδειάζουν» με τις καταθέσεις τους.

Οι δικαστικές αρχές θα εξετάσουν όλα τα στοιχεία και τις απολογίες των κατηγορουμένων. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, ο ανακριτής και ο εισαγγελέας θα κληθούν να αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των 11 κατηγορουμένων, καθορίζοντας τα επόμενα βήματα της δικαστικής διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos