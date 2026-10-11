Αλγκουαθίλ και Νίστρουπ αναζητούν την καθιέρωση στο ντέρμπι αιωνίων

Ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, και ο Δανός ομόλογός του στον Παναθηναϊκό, Τζέικομπ Νίστρουπ, ετοιμάζονται για την πρώτη τους αναμέτρηση στο ντέρμπι αιωνίων. Αμφότεροι επιδιώκουν τη νίκη όχι μόνο για τους τρεις βαθμούς, αλλά και για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των συλλόγων τους και, κυρίως, του απαιτητικού κοινού. Τα ντέρμπι, όπως έχει αποδειχθεί πολλές φορές, έχουν τη δύναμη να διαμορφώνουν ή να καταστρέφουν καριέρες στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, σε ηλικία 55 ετών, φέρει στις αποσκευές του μια σημαντική καριέρα στην πατρίδα του, την Ισπανία. Έχει βιώσει πολλά ντέρμπι στη χώρα των Βάσκων, με χαρακτηριστικότερες τις αναμετρήσεις εναντίον της Αθλέτικ Μπιλμπάο. Έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του στο ισπανικό ποδόσφαιρο, ωστόσο, όπως συμβαίνει σε κάθε νέα δουλειά, καλείται να αποδεικνύει συνεχώς την αξία του.

Ο Βάσκος προπονητής διαδέχθηκε έναν επιτυχημένο τεχνικό στον Ολυμπιακό και, μετά τη νίκη και την ανατροπή στο Europa League με τη Γιαγκελόνια, αναζητά ένα ακόμα μεγάλο αποτέλεσμα. Στόχος του είναι να πείσει τα αποδυτήρια, τον ερυθρόλευκο οργανισμό και το πάντα απαιτητικό κοινό των Πειραιωτών, σε έναν σύλλογο όπου η πίστωση χρόνου δεν δίνεται απλόχερα.

Η πίεση στον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

Τα τελευταία χρόνια, προπονητές όπως ο Πέδρο Μαρτίνς και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχαν λάβει πίστωση χρόνου, αλλά φρόντισαν να την αξιοποιήσουν με τα αποτελέσματά τους. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, πέρα από το να διαδεχθεί έναν επιτυχημένο τεχνικό, κλήθηκε να διαχειριστεί και ένα στυλ παιχνιδιού που δεν ήταν πλέον ελκυστικό για τον κόσμο. Οι οπαδοί, εκτός από τις νίκες που είναι απαραίτητες στον πρωταθλητισμό, επιθυμούν να δουν και μια νέα αγωνιστική ταυτότητα, κάτι καλό στον αγωνιστικό χώρο.

Για τον Αλγκουαθίλ, ο οποίος δεν έχτισε την ομάδα που προπονεί, η πίεση είναι ασφαλώς μεγαλύτερη. Μια ήττα στο επερχόμενο ντέρμπι θα τον φέρει από την 6η αγωνιστική στο -8, μια διαφορά που, όσο νωρίς κι αν είναι, θεωρείται μεγάλη στην Ελλάδα. Μια νίκη, αντίθετα, θα αποτελέσει απάντηση σε όσους δεν έχουν πειστεί για την αξία του, θα μειώσει τη διαφορά και θα προκαλέσει προβληματισμό στον Παναθηναϊκό, ειδικά αν η εικόνα της ομάδας του είναι πολύ καλύτερη. Ενώ το αποτέλεσμα έχει πάντα τη μεγαλύτερη σημασία, και η εικόνα μετράει.

Ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ο Τζέικομπ Νίστρουπ, αν και μόλις 38 ετών, έχει ήδη μια σημαντική παρουσία στη Δανία, κυρίως με την Κοπεγχάγη. Γνωρίζει καλά τη σημασία των μεγάλων αγώνων, όχι μόνο από την παρουσία της ομάδας του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και από τις μάχες εναντίον της Μπρόντμπι, το οποίο αποτελεί το clasico στη σκανδιναβική χώρα.

Ο Νίστρουπ, όπως και ο Αλγκουαθίλ, καλείται να διαχειριστεί τις υψηλές προσδοκίες και την πίεση που συνοδεύει ένα τέτοιο ντέρμπι. Η εμπειρία του από σημαντικές αναμετρήσεις στο εξωτερικό αναμένεται να παίξει ρόλο στον τρόπο που θα προσεγγίσει την πρώτη του «μάχη» σε ντέρμπι αιωνίων.

Η σημασία του ντέρμπι για την καθιέρωση

Το ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού είναι η πρώτη φορά που οι Ιμανόλ Αλγκουαθίλ και Τζέικομπ Νίστρουπ θα βρεθούν αντιμέτωποι σε μια τέτοια αναμέτρηση. Σε όλο τον κόσμο, και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, ένα ντέρμπι είναι ικανό να φτιάξει ή να καταστρέψει καριέρες. Μια ήττα σε ένα τέτοιο παιχνίδι δεν ξεχνιέται εύκολα και, ανάλογα με την έκταση του σκορ ή την αγωνιστική εικόνα, δεν συγχωρείται κι εύκολα από τους φιλάθλους.

Η αναμέτρηση, που θα διεξαχθεί στις 21:00, αποτελεί ένα κρίσιμο τεστ για την καθιέρωση και των δύο προπονητών στην οπαδική συνείδηση. Η νίκη είναι απαραίτητη για να ενισχύσουν τη θέση τους και να κτίσουν μια ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με τους συλλόγους και τους υποστηρικτές τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta