Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές μετά τη δολοφονία ενός άνδρα στη Γλυφάδα, η οποία σημειώθηκε γύρω στη μία τα ξημερώματα της Κυριακής (11.10.2026). Η σορός του θύματος εντοπίστηκε σε κεντρικό σημείο της περιοχής, φέροντας πολλαπλά τραύματα από πυροβόλο όπλο. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μια εν ψυχρώ εκτέλεση, με τους δράστες να έχουν χρησιμοποιήσει μεγάλο αριθμό σφαιρών.

Ο εντοπισμός του θύματος και η αρχική εκτίμηση

Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα της Κυριακής (11.10.2026), στο σημείο όπου συναντώνται η λεωφόρος Καραμανλή και η οδός Παναγούλη. Το σημείο αυτό βρίσκεται κοντά στην περιοχή του γκολφ της Γλυφάδας. Την Αστυνομία ειδοποίησε κάτοικος της περιοχής, ο οποίος αντίκρισε τον άνδρα πεσμένο στο οδόστρωμα.

Αρχικά, ο κάτοικος εκτίμησε ότι είχε προηγηθεί τροχαίο ατύχημα, καθώς ο άνδρας βρισκόταν δίπλα σε μια μοτοσικλέτα. Η εικόνα που παρουσίαζε το σημείο ενίσχυσε αυτό το ενδεχόμενο κατά την πρώτη ματιά. Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις των αρχών, ο άνδρας που έπεσε θύμα δολοφονίας ήταν περίπου 50 έως 60 ετών.

Τα ευρήματα των αρχών στο σημείο

Κατά την αυτοψία που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο σημείο του συμβάντος, διαπιστώθηκε ότι το θύμα έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο. Αυτό το εύρημα ανέτρεψε την αρχική εκτίμηση περί τροχαίου ατυχήματος, οδηγώντας τις έρεψεις προς την κατεύθυνση της δολοφονίας. Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη έρευνα και συλλογή στοιχείων.

Ο άνδρας έφερε θανάσιμα τραύματα στο σώμα του, ενώ είχε δεχτεί και πυροβολισμό στο κεφάλι. Στο οδόστρωμα, οι αστυνομικοί περισυνέλλεξαν οκτώ κάλυκες, γεγονός που υποδηλώνει τον μεγάλο αριθμό πυροβολισμών που δέχθηκε το θύμα. Στο σημείο έσπευσε και ιατροδικαστής για την εξέταση της σορού και τη διενέργεια αυτοψίας.

Η έρευνα και το ποινικό παρελθόν

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τον τόπο του εγκλήματος, προκειμένου να διαπιστώσουν πώς ακριβώς εκτυλίχθηκε το περιστατικό και να εντοπίσουν τους δράστες της δολοφονίας. Η διαδικασία της έρευνας περιλαμβάνει την ανάλυση των ευρημάτων και τη συλλογή μαρτυριών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το θύμα φέρεται να είχε ποινικό παρελθόν. Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η δολοφονία, με τους πολλαπλούς πυροβολισμούς, δείχνει ξεκάθαρα ότι οι δράστες είχαν ως στόχο να σκοτώσουν τον άνδρα, χωρίς να αφήσουν περιθώρια επιβίωσης.

Διερεύνηση του ενδεχομένου ξεκαθαρίσματος λογαριασμών

Οι αρχές, στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας, διερευνούν το ενδεχόμενο η δολοφονία να σχετίζεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Αυτή η υπόθεση εξετάζεται ενδελεχώς, λαμβάνοντας υπόψη το ποινικό παρελθόν του θύματος και τον τρόπο εκτέλεσης της δολοφονίας. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εργάζεται για να συνδέσει τα κομμάτια του παζλ και να οδηγηθεί στην ταυτότητα των δραστών.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, με τις αστυνομικές αρχές να προσπαθούν να συλλέξουν κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Η συλλογή και αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων από το σημείο του εγκλήματος αποτελούν βασικά βήματα για την πρόοδο της προανάκρισης και τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Με πληροφορίες από: Newsit