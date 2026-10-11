Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα και η ατζέντα των συνομιλιών

Σημαντική πολιτική και διπλωματική ενέργεια αποτελεί η άφιξη του Μάρκο Ρούμπιο, υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, στην Ελλάδα. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινών ενδιαφερόντων των δύο χωρών, ενισχύοντας το παραδοσιακό περιβάλλον φιλίας και στρατηγικής συνεργασίας που έχουν αναπτύξει οι δύο ατλαντικοί σύμμαχοι. Η ατζέντα των εργασιών Ελλάδας – ΗΠΑ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, με επίκεντρο τις διεθνείς προκλήσεις και την ενεργειακή ασφάλεια.

Η ευρωπαϊκή περιοδεία και οι βασικές συζητήσεις

Η επίσκεψη του Αμερικανού αξιωματούχου στην Ελλάδα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής περιοδείας, η οποία ολοκληρώνεται στην Πορτογαλία. Οι συνομιλίες του Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια αυτής της περιοδείας επικεντρώνονται στις σχέσεις των ΗΠΑ με τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις διεθνείς εξελίξεις.

Ιδιαίτερη προτεραιότητα δίνεται στον πόλεμο στην Ουκρανία και στην κρίση ενέργειας που απειλεί τόσο τη διεθνή κοινότητα όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συζητήσεις αποσκοπούν στην εξεύρεση συνεκτικών απαντήσεων στις οξύτατες πτυχές των διεθνών σχέσεων.

Στρατηγική συνεργασία και περιφερειακές επιδιώξεις

Σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς προκλήσεις είναι εξαιρετικά έντονες, Ουάσιγκτον και Αθήνα συνεργάζονται με την αντικειμενική επιδίωξη να αμβλυνθούν οι εντάσεις και να εξεταστούν προοπτικές για περισσότερες συγκλίσεις. Στόχος είναι το όφελος των διμερών και ευρύτερων στρατηγικών επιδιώξεων.

Οι περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο αυτών των επιδιώξεων περιλαμβάνουν την ανατολική Μεσόγειο, την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του Κόλπου. Οι προσπάθειες για συνέργειες και πρωτοβουλίες για την ενεργειακή ασφάλεια αποτελούν βασικούς άξονες αυτής της συνεργασίας.

Η αντιμετώπιση των παρανομιών σε διεθνές επίπεδο

Κατά τις κατ’ ιδίαν συζητήσεις, οι συνομιλητές αναμένεται να σταθούν με την πολιτική καθαρότητα και συνέπεια που τους επιβάλλει ο δημόσιος ρόλος τους, απέναντι σε ό,τι προκύπτει από τις παρανομίες του Ιράν και των Χούθι. Από την ημερήσια διάταξη των συνομιλιών του Ρούμπιο δεν θα παραληφθούν εξειδικευμένα θέματα συνεργασίας και ασφάλειας, καθώς και ζητήματα διεθνούς τρομοκρατίας και εξοπλισμών.

Επιπλέον, θα εξεταστούν πιθανές στρατηγικές έναντι του Ιράν και των Χούθι, κυρίως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Θα αποτελούσε έκπληξη αν ο Ρούμπιο δεν εξέθετε στους Ευρωπαίους ομολόγους του την απογοήτευση των ΗΠΑ από τη συμμαχική συμπεριφορά τόσο κατά τη διάρκεια των τακτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν και των πληρεξουσίων του, όσο και τώρα που το Ιράν συνεχίζει να απαιτεί παράνομους όρους για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Ελληνικοί προβληματισμοί και διεθνής υποστήριξη

Οι κοινές επιχειρήσεις της Σαουδικής Αραβίας και των κυβερνητικών στρατευμάτων της Υεμένης δεν υποστηρίζονται από τη διεθνή κοινότητα με κινήσεις διεθνούς στρατηγικής υποστήριξης. Αυτό έχει ως συνέπεια να προβληματίζει η απουσία ευρύτερων και αποφασιστικών στρατηγικών συμμαχιών κατά των Χούθι.

Στόχος είναι να τερματιστούν αμέσως οι παράνομες επιχειρήσεις τους που στρέφονται κατά παντός, παρά την παρουσία ευρωπαϊκών δυνάμεων στην περιοχή. Επιπροσθέτως, η Ελλάδα, ως κυρίαρχη στη ναυσιπλοΐα, θα αναπτύξει τους προβληματισμούς της για τις επιθέσεις που δέχονται πάσης φύσεως καράβια, συμπεριλαμβανομένων και αυτών ελληνικής πλοιοκτησίας. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών αναλυτικά θα παρουσιάσει τα μέτρα που λαμβάνονται με ελληνική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki