Ένας άνδρας ηλικίας 55-60 ετών εντοπίστηκε νεκρός από πυρά όπλου στη Γλυφάδα, λίγο πριν τις δύο τα ξημερώματα της Κυριακής. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα ερημικό σημείο της περιοχής, κοντά στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη, δίπλα στο μεγάλο εργοτάξιο του Ελληνικού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις αρχές, ο άνδρας έφερε πολλαπλά τραύματα κυρίως στο κεφάλι, ενώ στο σημείο της τραγωδίας εντοπίστηκαν πάνω από πέντε κάλυκες από πυροβόλο όπλο, γεγονός που υποδεικνύει εγκληματική ενέργεια.

Η ανακάλυψη του νεκρού άνδρα

Τον νεκρό άνδρα εντόπισε αρχικά ένας διερχόμενος οδηγός, ο οποίος κινούνταν στην περιοχή της Γλυφάδας τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Ο οδηγός είδε ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του, να βρίσκεται στην άκρη του δρόμου. Δίπλα στον άνδρα υπήρχε και μία μοτοσικλέτα, κάτι που αρχικά οδήγησε τον αυτόπτη μάρτυρα να πιστέψει ότι επρόκειτο για ένα τροχαίο ατύχημα.

Με την πεποίθηση ότι πρόκειται για ένα θύμα τροχαίου που χρήζει άμεσης βοήθειας, ο διερχόμενος οδηγός προχώρησε στην ειδοποίηση της Άμεσης Δράσης. Η κλήση αυτή ενεργοποίησε τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για να διαπιστώσουν τι ακριβώς είχε συμβεί και να προσφέρουν την απαραίτητη συνδρομή.

Η άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων

Λίγα λεπτά μετά την ειδοποίηση, περιπολικά της Άμεσης Δράσης έφτασαν στον τόπο του περιστατικού, στην περιοχή της Γλυφάδας. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας χάσει ήδη αρκετό αίμα. Η εικόνα αυτή ήταν εντελώς διαφορετική από αυτή ενός απλού τροχαίου ατυχήματος.

Κατά την πρώτη εξέταση του χώρου, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα κρίσιμο στοιχείο που άλλαξε την πορεία της έρευνας: πάνω από πέντε κάλυκες από πυροβόλο όπλο. Το εύρημα αυτό επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος του άνδρα δεν οφειλόταν σε ατύχημα, αλλά σε εγκληματική ενέργεια, καθώς δέχθηκε πυρά.

Τα τραύματα του θύματος και η ηλικία του

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ο νεκρός άνδρας έφερε τραύματα από πυροβόλο όπλο. Τα τραύματα αυτά εντοπίζονταν κυρίως στην περιοχή του κεφαλιού, γεγονός που υποδηλώνει τη σφοδρότητα της επίθεσης που δέχθηκε. Η φύση των τραυμάτων και ο αριθμός των καλύκων παραπέμπουν σε μία στοχευμένη ενέργεια.

Η ηλικία του θύματος εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 55 και 60 ετών. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες για την ταυτοποίηση του νεκρού άνδρα, καθώς και για τη συλλογή περαιτέρω στοιχείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στον εντοπισμό των δραστών.

Η τοποθεσία του περιστατικού

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε ένα συγκεκριμένο σημείο της Γλυφάδας, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ερημικό. Η ακριβής τοποθεσία είναι κοντά στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη, δύο οδών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Η περιοχή αυτή βρίσκεται επίσης δίπλα στο μεγάλο εργοτάξιο του Ελληνικού. Η επιλογή ενός τέτοιου απομονωμένου σημείου για την τέλεση της εγκληματικής ενέργειας ενδεχομένως να υποδηλώνει προσπάθεια των δραστών να αποφύγουν αυτόπτες μάρτυρες και να δυσχεράνουν την άμεση ανακάλυψη του θύματος.

Με πληροφορίες από: Reader