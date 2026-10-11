Νεκρός άνδρας από πυροβολισμούς στη Γλυφάδα τα ξημερώματα

Νεκρός από πυροβολισμό εντοπίστηκε ένας άνδρας, ηλικίας 50 με 60 ετών, τα ξημερώματα της Κυριακής, στη Γλυφάδα. Το θύμα έφερε τραύμα στο κεφάλι από σφαίρα και βρέθηκε δίπλα σε μηχανή, στην περιοχή του γκολφ. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στο σημείο μεταβαίνει και ιατροδικαστής για την εξέταση του περιστατικού.

Ο εντοπισμός του θύματος και οι πρώτες πληροφορίες

Το περιστατικό έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, όταν ένας άνδρας, του οποίου η ηλικία εκτιμάται μεταξύ 50 και 60 ετών, βρέθηκε νεκρός στην περιοχή της Γλυφάδας. Ο εντοπισμός του θύματος έγινε συγκεκριμένα γύρω στη 01:00, σε ένα σημείο που βρίσκεται στη συμβολή της λεωφόρου Καραμανλή και της οδού Παναγούλη. Η συγκεκριμένη τοποθεσία είναι γνωστή για την εγγύτητά της στο γκολφ της Γλυφάδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ο άνδρας έφερε ένα σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, το οποίο προκλήθηκε από σφαίρα. Κατά τον εντοπισμό του, το θύμα βρισκόταν δίπλα σε μία μηχανή. Αυτό το εύρημα αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται από τις αρχές, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του.

Η αρχική ειδοποίηση και η κινητοποίηση της αστυνομίας

Πριν από τον εντοπισμό του νεκρού άνδρα και την αποκάλυψη της πραγματικής φύσης του περιστατικού, οι αστυνομικές αρχές είχαν δεχθεί μια κλήση. Η κλήση αυτή προήλθε από έναν περίοικο της περιοχής, ο οποίος ενημέρωσε την αστυνομία για ένα πιθανό τροχαίο ατύχημα στο συγκεκριμένο σημείο της Γλυφάδας. Η αρχική αυτή ενημέρωση οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων.

Οι δυνάμεις της αστυνομίας έσπευσαν στην λεωφόρο Καραμανλή και Παναγούλη για να διερευνήσουν την αναφορά περί τροχαίου. Ωστόσο, κατά την άφιξή τους, βρέθηκαν αντιμέτωπες με την εικόνα του νεκρού άνδρα, διαπιστώνοντας ότι επρόκειτο για ένα πολύ πιο σοβαρό συμβάν από ένα απλό τροχαίο. Η άμεση ανταπόκριση των αρχών ήταν κρίσιμη για την έναρξη των διαδικασιών διερεύνησης του θανάτου.

Η ανάληψη της προανάκρισης και ο ρόλος του ιατροδικαστή

Την προανάκριση για την υπόθεση του θανάτου του άνδρα στη Γλυφάδα έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η ανάθεση της υπόθεσης σε αυτή τη συγκεκριμένη διεύθυνση υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του περιστατικού και την πιθανότητα να σχετίζεται με εγκληματική ενέργεια. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είναι εξειδικευμένη στη διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν σοβαρά εγκλήματα και οργανωμένες ομάδες.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, στο σημείο του περιστατικού αναμένεται να μεταβεί και ιατροδικαστής. Ο ρόλος του ιατροδικαστή είναι καθοριστικός για την εξακρίβωση της ακριβούς αιτίας θανάτου, καθώς και για την εκτίμηση της ώρας που επήλθε ο θάνατος. Επιπλέον, ο ιατροδικαστής θα προβεί σε συλλογή και εξέταση τυχόν άλλων στοιχείων που μπορούν να προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των υπευθύνων. Η παρουσία του είναι απαραίτητη για την επιστημονική προσέγγιση και τεκμηρίωση των ευρημάτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki