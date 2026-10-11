Νεκρός άνδρας από πυροβολισμό στη Γλυφάδα: Θρίλερ με κάλυκες και έρευνα των αρχών

Ένας άνδρας, ηλικίας 50-60 ετών, εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος από πυροβολισμό, μετά τα μεσάνυχτα, στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη, στην καρδιά της Γλυφάδας. Το περιστατικό, που αρχικά εκτιμήθηκε ως τροχαίο ατύχημα, πήρε διαφορετική τροπή όταν διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι. Οι αρχές έχουν αναλάβει την προανάκριση για τη διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου του.

Ο εντοπισμός του θύματος και η αρχική εκτίμηση

Ο άνδρας βρέθηκε πεσμένος στο οδόστρωμα, δίπλα σε μια ανατραπείσα μοτοσικλέτα, στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη, σε σημείο κοντά στο γκολφ της Γλυφάδας. Το άτομο που ειδοποίησε τις αρχές, εκτίμησε αρχικά ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα. Η εικόνα του πεσμένου άνδρα δίπλα στην ανατραπείσα μηχανή οδήγησε στην αρχική αυτή υπόθεση, πριν από την περαιτέρω εξέταση των δεδομένων.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο λίγο πριν τις 1.30 τα ξημερώματα, βρέθηκαν μπροστά σε ένα σκηνικό που αρχικά παρέπεμπε σε δυστύχημα. Ο άγνωστος άνδρας ήταν πεσμένος δίπλα σε μια μηχανή, γεγονός που ενίσχυε την αρχική εκτίμηση περί τροχαίου. Ωστόσο, η συνέχεια των ερευνών αποκάλυψε μια διαφορετική και πιο σοβαρή κατάσταση.

Η αποκάλυψη του πυροβολισμού και τα ευρήματα

Λίγα λεπτά μετά την άφιξη των αστυνομικών, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι. Αυτή η διαπίστωση ανέτρεψε πλήρως την αρχική εκτίμηση περί τροχαίου ατυχήματος, μετατρέποντας το περιστατικό σε υπόθεση θανάτου από πυροβολισμό. Το τραύμα στο κεφάλι ήταν εμφανές και οδήγησε τις αρχές σε νέα κατεύθυνση στην έρευνα.

Στο σημείο του περιστατικού, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ενδελεχή έρευνα και εντόπισαν πέντε κάλυκες. Η εύρεση των καλύκων επιβεβαιώνει την εκδοχή του πυροβολισμού και αποτελεί ένα κρίσιμο στοιχείο για την προανάκριση. Τα ευρήματα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ο άνδρας έχασε τη ζωή του στη Γλυφάδα.

Η ηλικία του θύματος και τα πρώτα στοιχεία

Ο νεκρός άνδρας περιγράφεται από τις αρχικές πληροφορίες ως ηλικίας 50-60 ετών. Άλλες πηγές αναφέρουν ότι ήταν περίπου 60 ετών. Προς το παρόν, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περαιτέρω στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα του θύματος, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι αρχές επικεντρώνονται στη συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών που θα οδηγήσουν στην πλήρη ταυτοποίηση του άνδρα και στην εξακρίβωση τυχόν στοιχείων που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στις συνθήκες του θανάτου του. Η ηλικία του αποτελεί ένα από τα πρώτα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά για το θύμα.

Η κινητοποίηση των αρχών και η προανάκριση

Μετά την αποκάλυψη του πυροβολισμού, οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Στο σημείο του περιστατικού μεταβαίνει ιατροδικαστής, ο οποίος θα διενεργήσει αυτοψία και θα συμβάλει στην εξακρίβωση των ακριβών αιτιών θανάτου του άνδρα, καθώς και στη συλλογή επιστημονικών δεδομένων που θα ενισχύσουν την έρευνα.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η εμπλοκή αυτής της ειδικής υπηρεσίας υποδεικνύει τη σοβαρότητα που αποδίδεται στο περιστατικό από τις διωκτικές αρχές. Η Διεύθυνση θα διερευνήσει όλες τις πτυχές της υπόθεσης, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου του άνδρα στη Γλυφάδα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos