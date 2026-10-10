Πυρκαγιά σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης: Απομακρύνθηκαν δεκάδες ασθενείς

Συναγερμός σήμανε στην Κωνσταντινούπολη, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε κτίριο του νοσοκομείου Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Καρτάλ, στην ασιατική πλευρά της πόλης, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Σαράντα ασθενείς απομακρύνθηκαν προληπτικά από γειτονικό κτίριο του νοσοκομείου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επεμβαίνουν άμεσα.

Εκδήλωση πυρκαγιάς στην ασιατική πλευρά

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε συγκεκριμένα στη στέγη ενός πρόσθετου κτιρίου του νοσοκομείου Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital. Το νοσοκομείο αυτό βρίσκεται στην περιοχή Καρτάλ, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, το κτίριο στο οποίο ξέσπασε η φωτιά ήταν άδειο κατά τη στιγμή του συμβάντος, καθώς βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες ανακαίνισης.

Το Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα καρδιολογικά κέντρα της Τουρκίας. Η εστία της πυρκαγιάς εντοπίστηκε στην οροφή του εν λόγω κτιρίου, γεγονός που οδήγησε σε άμεση αντίδραση των αρμόδιων υπηρεσιών για την κατάσβεσή της και την αποφυγή περαιτέρω επέκτασης.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Με την εκδήλωση της πυρκαγιάς, οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Κωνσταντινούπολης κινητοποιήθηκαν άμεσα και έσπευσαν στο σημείο. Οι ομάδες κατάσβεσης ξεκίνησαν τις επιχειρήσεις τους, εστιάζοντας στην περιοχή της στέγης όπου είχε ξεσπάσει η φωτιά. Χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση, οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο, αποτρέποντας την εξάπλωσή της σε άλλα τμήματα του νοσοκομειακού συγκροτήματος.

Μετά την κατάσβεση της φωτιάς, ακολούθησαν εκτεταμένες εργασίες ψύξης του χώρου. Αυτές οι ενέργειες κρίθηκαν απαραίτητες για την πλήρη εξάλειψη τυχόν κρυφών εστιών και την διασφάλιση της ασφάλειας του κτιρίου. Η ταχύτητα ανταπόκρισης των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν καθοριστική για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Προληπτική απομάκρυνση ασθενών

Παρά το γεγονός ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κτίριο υπό ανακαίνιση, η νομαρχία της Κωνσταντινούπολης προχώρησε σε προληπτική απομάκρυνση ασθενών. Συγκεκριμένα, σαράντα ασθενείς μεταφέρθηκαν από ένα γειτονικό κτίριο του νοσοκομείου, ως μέτρο ασφαλείας. Η ενέργεια αυτή έγινε για να διασφαλιστεί η ευημερία και η ασφάλεια των νοσηλευόμενων, δεδομένης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Η νομαρχία επιβεβαίωσε ότι από το περιστατικό δεν καταγράφηκαν ανθρώπινες απώλειες. Η προληπτική εκκένωση αποδείχθηκε αποτελεσματική, καθώς κανένας από τους ασθενείς ή το προσωπικό δεν κινδύνευσε άμεσα από τη φωτιά. Η άμεση αντίδραση των αρχών συνέβαλε στην ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας απομάκρυνσης.

Επιστροφή των ασθενών και έρευνα για τα αίτια

Μετά την επιτυχή κατάσβεση της πυρκαγιάς και την ολοκλήρωση των εργασιών ψύξης, οι σαράντα ασθενείς που είχαν απομακρυνθεί προληπτικά, επέστρεψαν στα δωμάτιά τους. Σύμφωνα με το πρακτορείο DHA, η επιστροφή τους στο κτίριο από το οποίο είχαν εκκενωθεί πραγματοποιήθηκε αφού διασφαλίστηκε πλήρως η ασφάλεια του χώρου και δεν υπήρχε πλέον κανένας κίνδυνος.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Η έρευνα αυτή αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά στη στέγη του πρόσθετου κτιρίου του νοσοκομείου Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital, στην περιοχή Καρτάλ της Κωνσταντινούπολης.

Με πληροφορίες από: Topontiki