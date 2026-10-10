Αεροπορικές εταιρείες μειώνουν πτήσεις λόγω του αυξημένου κόστους καυσίμων

Οι αεροπορικές εταιρείες easyJet και Ryanair προχωρούν σε περιορισμό της χειμερινής τους χωρητικότητας, ως απάντηση στο αυξημένο κόστος των καυσίμων. Οι αποφάσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο που ο κλάδος αναζητά τρόπους να συγκρατήσει το λειτουργικό του κόστος, με τις υψηλές τιμές των καυσίμων να ασκούν ολοένα και μεγαλύτερη πίεση.

Η easyJet αναμένεται να μειώσει τις διαθέσιμες θέσεις της κατά 1,4 εκατομμύρια για την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2026 έως τον Μάρτιο του 2027, ενώ η Ryanair έχει ήδη ανακοινώσει σχέδια για μείωση δύο εκατομμυρίων θέσεων. Οι περικοπές αυτές υποδηλώνουν μια ευρύτερη τάση στον κλάδο των αερομεταφορών μετά την ολοκλήρωση της περιόδου αιχμής των καλοκαιρινών διακοπών.

Οι περικοπές της easyJet και οι επιπτώσεις

Η easyJet προχωρά σε ακόμη μεγαλύτερες περικοπές της χειμερινής της χωρητικότητας, με στόχο τη μείωση κατά 1,4 εκατομμύρια θέσεις. Αυτή η απόφαση αφορά την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2026 έως τον Μάρτιο του 2027 και έρχεται ως μέτρο περιορισμού του λειτουργικού κόστους, δεδομένων των υψηλών τιμών των καυσίμων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, ο διευθύνων σύμβουλος της easyJet, Kenton Jarvis, επιβεβαίωσε την αύξηση των περικοπών. Ο ίδιος σημείωσε ότι οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών έχουν διπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν, μια εξέλιξη που έχει προκαλέσει έκπληξη στον κλάδο λόγω της διατήρησης των υψηλών επιπέδων κόστους.

Υπολογίζεται ότι η easyJet διαθέτει συνήθως περίπου 50 εκατομμύρια θέσεις κατά τη χειμερινή περίοδο. Μετά τις νέες περικοπές, η χωρητικότητα αναμένεται να περιοριστεί στα 48,6 εκατομμύρια. Η μείωση των 1,4 εκατομμυρίων θέσεων αντιστοιχεί ενδεικτικά σε περίπου 7.700 πτήσεις πλήρους χωρητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αεροσκάφη της εταιρείας διαθέτουν 181 θέσεις. Ωστόσο, αυτό δεν συνεπάγεται απαραίτητα ακύρωση ισάριθμων διαφορετικών δρομολογίων, καθώς οι περικοπές μπορεί να αφορούν τη συχνότητα πτήσεων σε διαδρομές που εξυπηρετούνται πολλές φορές την ημέρα.

Ανάλογες κινήσεις και από τη Ryanair

Η easyJet δεν είναι η μόνη αεροπορική εταιρεία που προχωρά σε περιορισμούς του προγράμματός της. Η Ryanair έχει επίσης ανακοινώσει σχέδια για μείωση κατά δύο εκατομμύρια θέσεις, ως αντίδραση στο αυξανόμενο κόστος των καυσίμων. Οι περικοπές αυτές θα μπορούσαν να αντιστοιχούν σε έως και 13.000 πτήσεις.

Παράλληλα, η Ryanair έχει γνωστοποιήσει ότι θα περιορίσει κατά 10% τις πτήσεις της από και προς τη Γερμανία κατά τους χειμερινούς μήνες. Οι αλλαγές αυτές αφορούν κυρίως διαδρομές προς δημοφιλείς προορισμούς όπως η Φουερτεβεντούρα και η Γκραν Κανάρια, οι οποίοι συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον από τους ταξιδιώτες.

Η πίεση από το κόστος των καυσίμων

Η απόφαση τόσο της easyJet όσο και της Ryanair να μειώσουν τη χωρητικότητά τους αναδεικνύει την αυξανόμενη πίεση που δέχεται ο κλάδος των αερομεταφορών από το κόστος των καυσίμων. Οι υψηλές τιμές αναγκάζουν τις αεροπορικές εταιρείες να αναζητούν τρόπους για να περιορίσουν τα λειτουργικά τους έξοδα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της easyJet, Kenton Jarvis, υπογράμμισε ότι και άλλες αεροπορικές εταιρείες ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση, καθώς το κόστος των καυσίμων παραμένει σε υψηλά επίπεδα, έχοντας διπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν.

Αδιευκρίνιστα δρομολόγια και ενημέρωση επιβατών

Μέχρι στιγμής, ούτε η easyJet ούτε η Ryanair έχουν δημοσιοποιήσει πλήρη κατάλογο με τα δρομολόγια που θα επηρεαστούν από τις περικοπές. Επίσης, δεν έχει διευκρινιστεί αν οι αλλαγές θα αγγίξουν πτήσεις για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί εισιτήρια από τους επιβάτες.

Σε δήλωσή της στην Liverpool Echo, εκπρόσωπος της easyJet υποστήριξε ότι οι ακυρώσεις αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό του συνολικού προγράμματος πτήσεων της εταιρείας. Πρόσθεσε ότι οι αλλαγές γίνονται εγκαίρως και συνήθως αφορούν διαδρομές με πολλές καθημερινές πτήσεις, ώστε οι επιβάτες να έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν σε εναλλακτική αναχώρηση και να μην επηρεαστούν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta