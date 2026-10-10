Εντοπίστηκε εργαστήριο πλαστογράφησης ταξιδιωτικών εγγράφων στο Αιγάλεω – Συνελήφθη 61χρονος

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής προχώρησε στον εντοπισμό ενός πλήρως εξοπλισμένου εργαστηρίου κατάρτισης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, το οποίο λειτουργούσε στην περιοχή του Αιγάλεω. Η επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 8ης Οκτωβρίου, οδήγησε στη σύλληψη ενός 61χρονου άνδρα. Ο συλληφθείς κατηγορείται για πλαστογραφία, παράνομη κατοχή διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ο ρόλος του συλληφθέντα και η δράση του κυκλώματος

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 61χρονος φέρεται να αποτελούσε βασικό μέλος ενός κυκλώματος που είχε ως αντικείμενο τη διακίνηση μεταναστών. Το κύκλωμα φέρεται να προωθούσε μετανάστες από την Τουρκία και το Ιράκ προς διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διαδικασία περιελάμβανε την αρχική προώθηση των διακινούμενων μεταναστών από την Τουρκία προς τη Βόρεια Μακεδονία. Στη συνέχεια, ανάλογα με την περίπτωση, οι μετανάστες είτε εισέρχονταν παράνομα στην Ελλάδα είτε, ενώ παρέμεναν στη Βόρεια Μακεδονία, τα διαβατήριά τους μεταφέρονταν επιμελώς κρυμμένα στην Ελλάδα, όπου παραδίδονταν στον 61χρονο, ο οποίος λειτουργούσε εξειδικευμένο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων.

Η μέθοδος πλαστογράφησης και τα παραποιημένα έγγραφα

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο 61χρονος φέρεται να κατασκεύαζε ή να παραποιούσε διάφορα έγγραφα. Μεταξύ αυτών ήταν πλαστές θεωρήσεις Σένγκεν, τις οποίες τοποθετούσε σε διαβατήρια. Επίσης, δημιουργούσε πλαστές σφραγίδες εισόδου.

Ο σκοπός αυτών των πλαστών στοιχείων ήταν να εμφανίζεται ότι οι κάτοχοι των εγγράφων είχαν νόμιμο δικαίωμα εισόδου και κυκλοφορίας εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό επέτρεπε στους διακινούμενους μετανάστες να κινούνται ανεμπόδιστα στην ευρωπαϊκή επικράτεια.

Τα ευρήματα της αστυνομικής επιχείρησης

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στην κατοικία που χρησιμοποιούσε ο 61χρονος ως χώρο απόκρυψης και λειτουργίας του εργαστηρίου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν πληθώρα αντικειμένων. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν οκτώ διαβατήρια, έξι πλαστές ειδικές προξενικές θεωρήσεις (visa) και 19 σελίδες διαβατηρίων. Επίσης, κατασχέθηκαν επτά χαρτόσημα τελών εξόδου και 14 δερμάτινα εξώφυλλα διαβατηρίων.

Στον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνταν για την κατάρτιση και τη νόθευση εγγράφων περιλαμβάνονταν 60 ψηφιακές σφραγίδες εισόδων αεροδρομίων, ένας φορητός υπολογιστής, ένας σαρωτής εγγράφων και δύο εκτυπωτές. Ακόμη, βρέθηκε μια ραπτομηχανή, η οποία χρησιμοποιούνταν για τη συρραφή σελίδων διαβατηρίων, σχέδια προξενικών θεωρήσεων, γραφική ύλη, ένα κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 4.300 ευρώ.

Οικονομικό όφελος και διεθνής συνεργασία

Η Ελληνική Αστυνομία εκτιμά ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμιζε ο 61χρονος από την εμπορία των πλαστών εγγράφων έφθανε έως τα 900 ευρώ ανά έγγραφο, με το ποσό να διαφέρει ανάλογα με το είδος του. Το συνολικό οικονομικό όφελος του κυκλώματος από τη μεταφορά κάθε μετανάστη σε ευρωπαϊκή χώρα υπολογίζεται έως τα 8.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων και της επιχειρησιακής δράσης EMPACT 2.2 EAST MED της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας ηγείται η Ελλάδα. Λόγω του διεθνούς χαρακτήρα της δράσης του κυκλώματος, η Διεύθυνση Αλλοδαπών συνεργάζεται με τη EUROPOL, προκειμένου να διερευνηθούν άμεσα τα επιχειρησιακά δεδομένα και να αναδειχθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης, μέσω της ανάλυσης πληροφοριακών στοιχείων.

Με πληροφορίες από: Topontiki