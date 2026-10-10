Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε 22χρονο και 18χρονο νεοναζί για επίθεση στην Ελευσίνα

Η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προχώρησε στην άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης κατά ενός 22χρονου και του 18χρονου συνεργού του, αναφορικά με τη δολοφονική επίθεση σε βάρος ενός 32χρονου στην Ελευσίνα. Οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες είναι μέλη της νεοναζιστικής οργάνωσης Propatria, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, οπλοφορία και οπλοκατοχή, καθώς και παράβαση του νόμου περί όπλων. Μετά την άσκηση της δίωξης, παραπέμφθηκαν ενώπιον τακτικού ανακριτή.

Η αιματηρή επίθεση στην Ελευσίνα

Το περιστατικό που οδήγησε στις βαρύτατες διώξεις συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης, συγκεκριμένα στις 16:20, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με την καταγγελία του 32χρονου θύματος, οι δύο νεαροί του επιτέθηκαν με μαχαίρι και τον τραυμάτισαν στον μηρό. Η επίθεση αυτή χαρακτηρίζεται ως αιματηρή από τις αρχές.

Οι κινήσεις των δύο ανδρών, του 22χρονου και του 18χρονου, έχουν καταγραφεί σε βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών. Το υλικό αυτό αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στην εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς οι αρχές προσπαθούν να ανασυνθέσουν πλήρως τα γεγονότα της επίθεσης.

Οι βαρύτατες κατηγορίες και η δικαστική διαδικασία

Σε βάρος του 22χρονου και του 18χρονου συνεργού του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, η οποία διαπράχθηκε κατά συναυτουργία. Πέραν της κύριας κατηγορίας, οι δύο άνδρες διώκονται και για οπλοφορία και οπλοκατοχή, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων, λόγω των αντικειμένων που βρέθηκαν στις οικίες τους.

Μετά την άσκηση της δίωξης από την εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν ενώπιον τακτικού ανακριτή. Από τον ανακριτή, οι δύο άνδρες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν την απολογία τους, στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

Η παράδοση των δύο υπόπτων στις αρχές

Ο 22χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα, είχε παραδοθεί στις αρχές το βράδυ της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου. Η παράδοσή του έγινε στην Ασφάλεια, όπου και τέθηκε υπό κράτηση.

Ακολούθως, το απόγευμα του Σαββάτου, 10 Οκτωβρίου, παραδόθηκε και ο 18χρονος άνδρας, ο οποίος αναζητούνταν επίσης για την εμπλοκή του στο περιστατικό. Η παράδοση του 18χρονου έγινε αυτοβούλως στα δικαστήρια της Ευελπίδων, παρουσία δικηγόρου, ολοκληρώνοντας έτσι την αναζήτηση των δύο υπόπτων από τις αρχές.

Ευρήματα με φασιστικό και ακροδεξιό περιεχόμενο

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των δύο υπόπτων, οι αστυνομικοί εντόπισαν σημαντικά αντικείμενα. Συγκεκριμένα, στην οικία του 22χρονου βρέθηκαν δύο στιλέτα, μία σιδερογροθιά, μία αντιασφυξιογόνα μάσκα και μία φωτοβολίδα. Αυτά τα ευρήματα μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Αρχών για περαιτέρω εξέταση.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί εντόπισαν έντυπα με φασιστικό περιεχόμενο, καθώς και ρούχα και αντικείμενα που φέρουν ακροδεξιά σύμβολα. Τα ευρήματα αυτά εξετάζονται προκειμένου οι αρχές να διαπιστώσουν εάν πίσω από την επίθεση υπήρχαν και ιδεολογικά κίνητρα, δεδομένης και της πληροφορίας ότι οι κατηγορούμενοι είναι μέλη της νεοναζιστικής οργάνωσης Propatria.

Το ιστορικό των εμπλεκομένων

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος είχε απασχολήσει ξανά την Αστυνομία στο παρελθόν για υποθέσεις που σχετίζονται με όπλα και ναρκωτικά. Αυτό το ιστορικό προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο στην υπόθεση που εξετάζουν οι αρχές.

Παράλληλα, τόσο ο 22χρονος όσο και ο 18χρονος φέρονται να έχουν εμπλακεί σε επεισόδια με οπαδικά κίνητρα στο παρελθόν. Ο 22χρονος, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι ο 32χρονος τον τραυμάτισε πρώτος και έχει εκφράσει την πρόθεση να καταθέσει μήνυση εναντίον του θύματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit