GBL: Η βαθμολογία διαμορφώθηκε μετά την πρώτη μέρα της 2ης αγωνιστικής

Με την ολοκλήρωση της πρώτης μέρας της 2ης αγωνιστικής της GBL, η βαθμολογία διαμορφώθηκε μετά από μια σειρά ενδιαφερόντων αναμετρήσεων. Ξεχώρισαν οι νίκες του Παναθηναϊκού στην Πάτρα και του Περιστερίου σε ένα ματς που κρίθηκε στην παράταση, κάνοντας το 2/2 στο πρωτάθλημα. Επίσης, ο Άρης επικράτησε με ευρύ σκορ της ΑΕΚ, ενώ ΠΑΟΚ, Μύκονος και Καρδίτσα σημείωσαν επίσης σημαντικές επιτυχίες.

Ο Παναθηναϊκός στην Πάτρα και η επικράτηση του Άρη

Στο παιχνίδι που έκλεισε την πρώτη μέρα της 2ης αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να περάσει νικηφόρα από την Πάτρα. Οι «πράσινοι» επικράτησαν του Προμηθέα με σκορ 84-59, εξασφαλίζοντας ένα άνετο «διπλό» στην έδρα του αντιπάλου τους.

Παράλληλα, ο Άρης είχε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο «Παλέ», όπου «διέλυσε» την ΑΕΚ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε με το εμφατικό 88-58, δείχνοντας την αγωνιστική της κατάσταση και αφήνοντας την ΑΕΚ σε δύσκολη θέση.

Νίκες για Περιστέρι και Μύκονο σε αγώνες με ανατροπές

Σε ένα ματς που χαρακτηρίστηκε ως «θρίλερ», το Περιστέρι κατάφερε να επικρατήσει του Ηρακλή με σκορ 92-89. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο «Ανδρέας Παπανδρέου» και κρίθηκε στην παράταση, με το Περιστέρι να κάνει το 2/2 στην GBL, διατηρώντας το αήττητο της πορείας του.

Από την πλευρά της, η Μύκονος πραγματοποίησε μια σημαντική ανατροπή. Πέτυχε το «διπλό» στο Μαρούσι, κερδίζοντας την τοπική ομάδα με 82-79. Η νίκη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό αποτέλεσμα για τη Μύκονο, καθώς την ανεβάζει στη βαθμολογία.

Εύκολο απόγευμα για ΠΑΟΚ και «φόρτσα» Καρδίτσας

Ο ΠΑΟΚ είχε μια σχετικά εύκολη αποστολή στην έδρα του, όπου υποδέχθηκε τη Δόξα Λευκάδας. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε με 86-73, χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες, προσθέτοντας δύο ακόμη βαθμούς στο ενεργητικό της.

Η Καρδίτσα, σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε θρίαμβο για αυτήν, «φόρτσαρε» στο 4ο δεκάλεπτο. Με μια δυναμική εμφάνιση στην τελευταία περίοδο, κατάφερε να επικρατήσει του Βίκου με 85-74, εξασφαλίζοντας μια σημαντική νίκη.

Το πρόγραμμα των επόμενων αναμετρήσεων

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης μέρας της 2ης αγωνιστικής, το ενδιαφέρον στρέφεται στις επόμενες αναμετρήσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικά παιχνίδια που αναμένεται να διαμορφώσουν περαιτέρω τη βαθμολογία. Συγκεκριμένα, έχουν οριστεί οι αγώνες ΑΕΚ - Μύκονος στις 15:00, Κολοσσός Ρόδου - ΠΑΟΚ στις 16:00, Δόξα Λευκάδας - Προμηθέας Πάτρας στις 17:00, Ηρακλής - Καρδίτσας επίσης στις 17:00 και Άρης - Μαρούσι στις 17:30.

Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και άλλες αναμετρήσεις που αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Βίκος Φalcons θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στις 13:00, ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί το Περιστέρι στις 16:00. Αυτά τα παιχνίδια αναμένεται να προσφέρουν πλούσιο θέαμα και να επηρεάσουν την πορεία των ομάδων στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta