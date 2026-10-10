Τίγρης επιτέθηκε σε άνδρα που εισέβαλε στον περιφραγμένο χώρο της σε ζωολογικό πάρκο της Βρετανίας

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σήμερα το μεσημέρι σε ζωολογικό πάρκο της Βρετανίας, όταν ένας άνδρας εισέβαλε στον περιφραγμένο χώρο όπου φιλοξενείται μια τίγρη. Ο άνδρας δέχθηκε επίθεση από το ζώο, μπροστά στα μάτια έντρομων επισκεπτών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Το περιστατικό έλαβε χώρα στο Yorkshire Wildlife Park, κοντά στο Ντόνκαστερ της Αγγλίας.

Η εισβολή στον περιφραγμένο χώρο και η επίθεση

Ο άνδρας, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης όταν μπήκε στον χώρο της τίγρης. Η επίθεση του ζώου ήταν άμεση, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:30, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους που έγιναν μάρτυρες του συμβάντος.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται ο άνδρας με μαύρη μπλούζα να βρίσκεται γονατισμένος στο έδαφος, έχοντας τα χέρια του ανοιχτά. Η τίγρη τον πλησίασε από πίσω και του επιτέθηκε, δαγκώνοντάς τον στην πλάτη. Στη συνέχεια, το ζώο τον έριξε στο έδαφος και συνέχισε την επίθεση, ενώ ακολούθως στάθηκε από πάνω του.

Οι δραματικές στιγμές της επίθεσης και οι φωνές του άνδρα

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο άνδρας φαίνεται σε κάποια στιγμή να δείχνει την τίγρη με το δάχτυλό του. Ακούγεται επίσης να φωνάζει επανειλημμένα τη λέξη «Σταμάτα!», προσπαθώντας να αποκρούσει την επίθεση του άγριου ζώου. Οι σκηνές αυτές εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια των έντρομων επισκεπτών του πάρκου, οι οποίοι παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι το συμβάν.

Η κατάσταση έντονης αναστάτωσης του άνδρα πριν την εισβολή του στον περιφραγμένο χώρο, σε συνδυασμό με την άμεση αντίδραση της τίγρης, οδήγησαν σε σοβαρό τραυματισμό. Οι λεπτομέρειες του περιστατικού αναδεικνύουν την επικινδυνότητα της εισόδου σε χώρους άγριων ζώων, ακόμα και σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα όπως τα ζωολογικά πάρκα.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών και εκκένωση του πάρκου

Στο σημείο της επίθεσης έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, δύο ασθενοφόρα και ένα ελικόπτερο αεροδιακομιδής, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού. Παράλληλα, οι επισκέπτες του Yorkshire Wildlife Park απομακρύνθηκαν άμεσα από τις εγκαταστάσεις και το πάρκο έκλεισε για λόγους ασφαλείας.

Ο Ντόμινικ Φορντ, ο οποίος επισκεπτόταν το πάρκο μαζί με την τετράχρονη ανιψιά του, περιέγραψε ότι το προσωπικό τού ζήτησε να αποχωρήσει. Όπως ανέφερε, οι εργαζόμενοι έδειχναν ψύχραιμοι παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ο ίδιος είδε να φτάνουν στο σημείο ένα ελικόπτερο αεροδιακομιδής, ασθενοφόρο και «πάρα πολλοί αστυνομικοί».

Η επέμβαση του προσωπικού του πάρκου και οι διευκρινίσεις για την τίγρη

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσωπικό του πάρκου φέρεται να χρησιμοποίησε ειδικά φυσίγγια αερίου, προκειμένου να τρομάξει το ζώο και να το απομακρύνει από τον τραυματία άνδρα. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν έως και πέντε πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Αρχικά, δεν ήταν σαφές αν η τίγρη είχε σκοτωθεί μετά την επίθεση. Ωστόσο, η αστυνομία επιβεβαίωσε αργότερα ότι το ζώο παρέμεινε στον περιφραγμένο χώρο του μετά το περιστατικό, διαψεύδοντας τις αρχικές ανησυχίες. Η διευκρίνιση αυτή ήρθε να καθησυχάσει τους επισκέπτες και το κοινό σχετικά με την τύχη της τίγρης.

Μαρτυρίες επισκεπτών και τα μέτρα ασφαλείας

Οι επισκέπτες του Yorkshire Wildlife Park κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τις εγκαταστάσεις αμέσως μετά την επίθεση. Μια άλλη επισκέπτρια, η Τία Χάνσον, δήλωσε ότι βρισκόταν μαζί με μία φίλη της στο πάρκο όταν έκλεισε ο διάδρομος που συνέδεε τον χώρο της τίγρης με την έξοδο. Αυτό υποδηλώνει την ταχύτητα με την οποία λήφθηκαν μέτρα για την ασφάλεια του κοινού.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση και φόβο στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι έγιναν μάρτυρες μιας επικίνδυνης κατάστασης. Η άμεση αντίδραση των αρχών και του προσωπικού του πάρκου συνέβαλε στην αντιμετώπιση του συμβάντος και στην ασφαλή απομάκρυνση των επισκεπτών, αν και ο τραυματισμός του άνδρα παραμένει σοβαρός.

Με πληροφορίες από: Topontiki